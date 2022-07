Sebastian Vettel anuncia su retiro del Campeonato Mundial de Fórmula 1

He tenido el privilegio de trabajar con mucha gente fantástica en la Fórmula 1 durante los últimos 15 años; hay demasiados para mencionar y agradecer. En los últimos dos años he sido piloto del equipo Aston Martin y, aunque nuestros resultados no han sido tan buenos como esperábamos, tengo muy claro que se está reuniendo todo lo que un equipo necesita para competir al más alto nivel en los próximos años.



He disfrutado mucho trabajando con un grupo de personas tan estupendo. Todos -Lawrence, Lance, Martin, Mike, los directivos, los ingenieros, los mecánicos y el resto del equipo- son ambiciosos, capaces, expertos, comprometidos y amables, y les deseo lo mejor. Espero que el trabajo que hice el año pasado y que sigo haciendo este año sea útil para el desarrollo de un equipo que gane en el futuro, y trabajaré todo lo que pueda de aquí a final de año con ese objetivo, dando como siempre lo mejor de mí en las últimas 10 carreras.



La decisión de retirarme ha sido difícil de tomar para mí, y he pasado mucho tiempo pensando en ello; al final del año quiero tomarme algo más de tiempo para reflexionar en lo que me centraré a continuación; tengo muy claro que, siendo padre, quiero pasar más tiempo con mi familia. Pero hoy no se trata de decir adiós. Más bien se trata de dar las gracias a todos, y en especial a los aficionados, sin cuyo apasionado apoyo la Fórmula 1 no podría existir

Quiero agradecer de todo corazón a Sebastian el gran trabajo que ha realizado para el equipo Aston Martin durante el último año y medio. Le dejamos claro que queríamos que siguiera con nosotros el año que viene, pero al final ha hecho lo que cree que es correcto para él y su familia, y por supuesto lo respetamos.



Ha realizado algunas carreras fantásticas para nosotros y, entre bastidores, su experiencia y conocimientos con nuestros ingenieros han sido muy valiosos. Es uno de los grandes de la Fórmula 1 de todos los tiempos, y ha sido un privilegio haber podido trabajar con él. Seguirá corriendo para nosotros hasta el Gran Premio de Abu Dhabi de 2022, que será su participación número 300 en un Gran Premio. Le daremos una despedida fabulosa

El cuatro veces campeón de Fórmula 1, el alemán Sebastian Vettel, anunció que se retirará de la máxima categoría del automovilismo mundial al finalizar la presente temporada 2022.Sin duda el piloto de 35 años es uno de los más brillantes y exitosos que han pasado por la categoría. Sus títulos de 2010 a 2013 con Red Bull Racing son muestra de su talento y calidad excelsa. Actualmente es el tercer piloto con más victorias con 53, superado únicamente por Lewis Hamilton con 103 y Michael Schumacher con 91.Previo al GP de Hungría de este fin de semana, Sebastian Vettel declaró: "", señaló el alemán.Finalmente Lawrence Stroll, Presidente Ejecutivo de Aston Martin Racing, indicó: "", declaró el empresario canadiense.