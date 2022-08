Sebastián Montoya: ''Con Red Bull creo que podemos hacer cosas buenas en el futuro''

A continuación la entrevista completa:



Honestamente es muy chévere tener esta oportunidad de trabajar con ellos. Son muy buenos en saber que necesita cada atleta para maximizar lo que hacen cuando están compitiendo y esto me puede ayudar. Me va a dar lo oportunidad de entender no solo en las carreras, sino en otros deportes, que están haciendo esos deportistas que están ganando y dominando, su mentalidad, su forma de trabajar dentro y fuera de los escenarios.



Si en el futuro tengo la posibilidad de ir al equipo de Fórmula 1 sería un sueño, ellos tienen a Max Verstappen que está dominando, a 'Checo' Pérez que se ganó Mónaco la carrera más importante del año. Es muy bueno tener esta oportunidad de estar con ellos [Red Bull] y creo que podemos hacer cosas buenas en el futuro

Al principio del año en las pistas de Italia nos iba muy bien, en Monza e Imola tuvimos bastante velocidad, pero en otras pistas no teníamos el auto ideal. Es bastante difícil esta categoría, Fornarolli ya me quitó el liderato del campeonato, pero creo que he sido más rápido que él en todas las válidas

Yo he tenido que madurar mucho. El primer año de Fórmula 4 no fue tal como yo quería, creo que el potencial que teníamos era muy grande, pero había muchas cosas que no me estaban saliendo y me di cuenta que yo tengo todo para lograrlo, pero me tengo que poner las pilas.



Uno tiene que ser rápido y marcar la diferencia, eso hice el año pasado, le subí el nivel, no traté de hacerme el héroe y tratar de ganar todas las carreras. Antes cometí muchos errores tratando de ganar posiciones que no tenía como ganar.



Es entender que tan duro tiene que trabajar uno, entender que es lo que hay que hacer no solo para ir rápido sino para ganar. Este año me ha dado mucha confianza porque he podido demostrar mi velocidad y ahora tengo claro que es lo que tengo que hacer para no solo ser bueno adentro sino también fuera de la pista

Sebastián Montoya está de visita en Colombia aprovechando el receso en Europa y hoy tuvo un encuentro con los medios de comunicación, entre ellos F1LATAM.COM, para anunciar oficialmente su asociación con Red Bull como atleta y hacer un balance de lo que ha sido su temporada 2022.Cuando se habla de la vinculación de un piloto con la marca de las bebidas energéticas es inevitable pensar en la posibilidad de entrar en la órbita del Red Bull Junior Team con todo lo que eso implica en el camino de los jóvenes pilotos hacia la Fórmula 1. Sebastián pondera sus opciones a futuro, pero se enfoca en sacar el máximo provecho de esta unión con la marca.".Montoya afronta en 2022 su primera temporada en la Fórmula Regional Europea (FRECA) con el equipo Prema, el mismo con el que compitió en Fórmula 4. Actualmente se ubica 10º en el campeonato con 44 puntos y entre los novatos se mantiene en la disputa con Leonardo Fornarolli que aprovechó fines de semana difíciles de Sebastián en Hungría y Bélgica para ponerse líder.".El piloto de Prema reconoce que su vida ha cambiado mucho de un año a otro más allá de las carreras, pero sabe que es parte de su proceso para seguir creciendo como piloto y como persona.".Sebastián no ahorra palabras de elogio para su papá, Juan Pablo Montoya, que además es su entrenador e incluso compañero de equipo en las carreras de duración que ha disputado este año. El pequeño Montoya reconoce que a pesar de la familiaridad son bastante competitivos y se exigen mutuamente.Luego de este periodo de descanso el joven piloto colombiano afrontará las 3 últimas rondas del FRECA en Spielberg, Barcelona y Mugello en las que espera sumar buenos puntos para el campeonato y recuperar el primer lugar entre los novatos.