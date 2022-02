Red Bull Racing presenta el nuevo RB18 de Max Verstappen y Sergio Checo Pérez

Me siento recargado y listo para volver a pilotear, me siento bien y es importante que te prepares físicamente de la mejor manera posible, especialmente cuando las cosas están cambiando con la reorganización de las regulaciones. En términos del auto, no sabemos qué esperar del todo, así que estoy emocionado de ver cómo se comporta el auto en la pista por primera vez.



La mayor adaptación esta temporada serán las nuevas regulaciones, necesitaremos algo de tiempo para acostumbrarnos al auto, no es como si simplemente te subieras y es una actualización del año pasado. El resto es bastante sencillo, no siento ninguna presión extra esta temporada, simplemente haré lo que hago todo el tiempo porque no creo que haya ninguna razón para ser diferente. Ahora no puedo esperar ese primer momento cuando salgo del pitlane en el RB18

Estoy muy emocionado de comenzar la nueva temporada y no puedo esperar para estar en camino con el nuevo RB18. Todos nosotros en la parrilla comenzamos desde cero esta temporada, por lo que será un año emocionante. El año pasado, lo dimos todo hasta la última vuelta y estamos listos para hacer lo mismo en 2022. Se dice que las nuevas regulaciones mejorarán la competencia en la pista, así que espero que nosotros, como pilotos, podamos competir más de cerca.



Habrá muchas cosas que debemos aprender y adaptarnos, pero estas nuevas regulaciones están establecidas para hacer que todo sea muy interesante. Una cosa que no puedo esperar esta temporada es ver a más fanáticos de regreso en la pista, la Fórmula 1 está creciendo tanto en todo el mundo que no puedo esperar a sentir esa atmósfera nuevamente. Espero que podamos brindarles a los fanáticos un gran entretenimiento y grandes carreras

Con los nuevos cambios en la regulación de este año, toda la filosofía ha cambiado, lo que significa que cada componente es diferente al auto del año pasado. Es una hoja de papel limpia para cada equipo. Para cuando lleguemos a la primera carrera, el RB18 no se parecerá mucho a lo que es hoy, la evolución será muy rápida a medida que avancemos en la temporada.



Es una curva de aprendizaje empinada para todos y es una competencia en desarrollo entre la primera y la última carrera. Creemos que tenemos un buen auto para 2022, el RB18 está cobrando vida y verlo hoy es fantástico. Ha sido un gran esfuerzo del equipo y estoy deseando verlo ahora en la pista. Planeamos construir en 2021, tenemos el número uno en el auto este año y ahora el desafío es mantenerlo y defender ese título con Max. La emoción y el arduo trabajo de 2021 realmente galvanizaron al equipo y significa que entraremos en 2022 en excelente forma para la próxima temporada

El equipo Red Bull se ha convertido en el primero en presentar su auto para la temporada 2022. El nuevo campeón de la F1, Max Verstappen y Sergio Checo Pérez, están listos para afrontar el reto: refrendar el título en pilotos y conseguir el de constructores.Aunque hace unos días Haas presentó los renders de su VF22, Red Bull ha puesto en escena su nuevo RB18, logrando así un fuerte impacto mediático al tratarse del nuevo concepto de bólidos en la máxima categoría, con los alerones delanteros y traseros modificados, aerodinámica general simplificada y los nuevos neumáticos de 18 pulgadas con tapacubos, entre otros.La decoración del auto mantiene de base el azul oscuro y como es habitual, los colores de marca, amarillo y rojo, se siguen destacando de forma importante. Además desde este año cuenta un nuevo patrocinador principal.En cuanto a la numeración, Max Verstappen estrenará el #1 gracias al campeonato mundial obtenido el año pasado, mientras que Sergio Pérez continuará con el #11.Ya todo está listo para que el RB18 gire por primera vez en los tests de Barcelona del 23 al 25 de febrero. Posteriormente lo hará del 10 al 12 en Bahrein, una semana antes del inicio de la temporada, allí mismo en el Circuito Internacional de Sakhir.Max Verstappen comentó: "", expresó el neerlandés.Entretanto Sergio Checo Pérez dijo: "", sentenció el mexicano.Finalmente Christian Horner, CEO y director del equipo, señaló: "" .