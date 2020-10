Home >> Noticias

ANÁLISIS: ¿Cuál será el plan de Red Bull y AlphaTauri tras el retiro de Honda de la F1?

El anuncio del retiro de Honda de la F1 a final de 2021, pone de nuevo en aprietos a Red Bull y AlphaTauri, ya que se enfrentan a una situación incómoda: buscar un proveedor de unidad de potencia. Esta situación la tuvieron hace un par de años y no fue nada agradable.



Y no es agradable porque las opciones no son muchas. Claramente Mercedes y Ferrari, sus rivales directos, no le venderán sus unidades de potencia por motivos obvios. ¿Quién queda? Renault. El fabricante francés, con el cual Red Bull tuvo final de relación en 2018 nada amistoso, es la única opción que tiene la escuadra austriaca y AlphaTauri.



Sin embargo hay que entender que estos son negocios, no hay sentimientos. La posibilidad es bastante viable no solo por la gran cantidad de recursos que le ingresarían a Renault, cubriendo de buena manera la salida de McLaren de su portafolio al final de la presente temporada 2020 hacia Mercedes. Además, no hay que olvidar que Red Bull y Renault tuvieron una alianza exitosa de 2010 a 2013 con cuatro campeonatos de constructores y cuatro títulos de pilotos con Sebastian Vettel.



En 2022 comenzará una nueva Fórmula 1, con cambio de reglamento técnico y deportivo, además de una distribución más equitativa de los premios y un exhaustivo límite de gastos, el cual promete un equilibrio entre diez los equipos, gracias al nuevo Acuerdo de la Concordia firmado hace algunas semanas.



¿Llegará un nuevo proveedor de potencia a la F1? No lo sabemos y de momento esto no se ve viable por el poco tiempo y la gran cantidad de recursos que esto demanda.