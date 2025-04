Norris y Piastri imponen su ritmo en Jeddah - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Arabia Saudita

Piloto Equipo Nac. Tiempo Gap Vueltas 1 L. Norris McLaren GBR 1:28.267 -.--- 21 2 O. Piastri McLaren AUS 1:28.430 +0.163 22 3 M. Verstappen Red Bull NLD 1:28.547 +0.280 23 4 C. Leclerc Ferrari MON 1:28.749 +0.482 22 5 C. Sainz Williams ESP 1:28.942 +0.675 24 6 Y. Tsunoda Red Bull JAP 1:28.963 +0.696 19 7 G. Russell Mercedes GBR 1:28.973 +0.706 21 8 P. Gasly Alpine FRA 1:29.106 +0.839 22 9 N. Hülkenberg Sauber ALE 1:29.193 +0.926 21 10 A. Albon Williams TAI 1:29.220 +0.953 23 11 A. Antonelli Mercedes ITA 1:29.242 +0.975 16 12 I. Hadjar RB FRA 1:29.306 +1.039 17 13 L. Hamilton Ferrari GBR 1:29.371 +1.104 23 14 L. Lawson RB NZL 1:29.488 +1.221 22 15 F. Alonso Aston Martin ESP 1:29.662 +1.395 18 16 O. Bearman Haas GBR 1:29.754 +1.487 19 17 J. Doohan Alpine AUS 1:29.912 +1.645 21 18 L. Stroll Aston Martin CAN 1:30.007 +1.740 18 19 E. Ocon Haas FRA 1:30.019 +1.752 22 - G. Bortoleto Sauber BRA -:--.--- -:--.--- 0

Los pilotos de la escudería McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, demostraron nuevamente el potencial de sus MCL39 sobre el Jeddah Corniche Circuit. El británico registró 1:28.267, siendo 0.163s más veloz que su compañero de equipo australiano.La sesión nocturna venía transcurriendo con total normalidad hasta quesaliendo de la última curva a siete minutos del final, alteró la parte final de la preparación de los diez equipos.El piloto de Red Bull tomó de forma agresiva la parte interior de dicha curva, tocó el muro y. Posteriormente al no tener dirección, chocó su auto contra el siguiente muro. Afortunadamente el piloto nipón salió por sus propios medios.Su compañero en Red Bull, Max Verstappen, uvo una mejor noche y logró terminar tercero, optimizando el auto y encontrando progresivamente. El gap con Lando Norris fue de 0.280s.Charles Leclerc y Lewis Hamilton de Ferrari tuvieron una jornada dispar. El monegasco terminó cuarto mientras que el británico fue decimotercero. El, aunque Fred Vasseur, jefe del equipo, dice que no se trata de adaptación sino de encontrar mayor ritmo en el auto.Sigue la tendencia de Williams al ubicarse en las primeras posiciones, esta vez con Carlos Sainz en el quinto lugar. El auto encuentra unde Jeddah, por lo que mañana son candidatos a estar en Q3. Alex Albon quien terminó décimo, tuvo un susto con Lewis al encontrárselo en medio de la pista.A pesar de la colisión, Yuki Tsunoda, quedando cerca de Max Verstappen. Terminó sexto, por delante de George Russell de Mercedes, Pierre Gasly de Alpine y Nico Hülkenberg de Sauber.El italiano Andrea Kimi Antonelli finalizó undécimo y pasó un gran susto al impactar el muro en la curva 27. A diferencia del golpe de Yuki Tsunoda,, favorecido por el ángulo del impacto.Los RB de Isack Hadjar y Liam Lawson finalizaron en la decimosegundo y decimocuarta posición, seguidos por Fernando Alonso de Aston Martin, Oliver Bearman de Haas y Jack Doohan de Alpine.Un trompo tuvo Lance Stroll de Alpine al perder la parte trasera en la curva 1, afortunadamente para él sin consecuencias. Entretanto Esteban Ocon de Haas fue decimonoveno.En la sesión no participó el brasilero Gabriel Bortoleto, debido a que en su auto se tuvo que cambiar la célula de supervivencia.Mañana a las 16:30 hs iniciará la última sesión de pruebas libres y posteriormente a las 20:00 hs la clasificación del Gran Premio de Arabia Saudita con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Estos fueron los tiempos de la sesión: