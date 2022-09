Nyck de Vries se luce en su debut en la Fórmula 1 con un limitado Williams

Me siento muy bien y creo que fue crucial hacer una buena salida y una carrera limpia en la primera vuelta. Me he metido en un tren de DRS que me ha ayudado a mantenerme en el pelotón, pero creo que el ritmo ha sido muy bueno y hemos acertado con la estrategia y la gestión de los neumáticos. El piloto del día me hace muy feliz y estoy muy contento y agradecido de que me hayan dado la oportunidad y la haya tomado con las dos manos.



Ha sido un gran día para el equipo y, aunque las penalizaciones de la parrilla han jugado a nuestro favor, al final hemos hecho una gran carrera, así que estoy muy contento por todos los miembros del equipo y por mí mismo. Espero tener una oportunidad el año que viene, pero este es sin duda un sueño hecho realidad y estoy muy impresionado con lo que hemos hecho en tan poco tiempo, así que ahora voy a disfrutarlo

Nada mejor que debutar en la Fórmula 1 con puntos. Pues bien, este fue el caso para Nyck de Vries en el pasado GP de Italia, convirtiéndose así en el piloto número 75 en la historia de la categoría en unirse a este listado.Gran mérito para el piloto neerlandés, luego de ser convocado a último minuto por Williams para reemplazar a Alex Albon, luego de sufrir una apendicitis el sábado. Allí tuvo que adaptarse rápidamente al auto para afrontar las pruebas libres y la clasificación ese día.A su favor estuvo que el viernes giró con Aston Martin en Monza , tomando el auto de Sebastian Vettel como parte de la normativa de FIA que obliga a los equipos a que los jóvenes pilotos tengan dos sesiones de viernes al año por escudería.Posteriormente en la carrera del domingogracias a las múltiples penalizaciones y finalizó la competencia en el. Al final sufrió un pequeño susto por una investigación relacionada con un procedimiento durante el Safety Car, pero los comisarios solo le dieron una reprimenda debido a su inexperiencia en la máxima categoría y por la premura con la que tuvo que realizar su preparación. Esta competencia fue ganada por Max Verstappen tras 53 vueltas. Su gran desempeño en Monza, con un auto limitado, no solo le valió el reconocimiento del equipo Williams, sino también el de la audiencia global de la F1 al ser elegido piloto del día. A esto se suman las felicitaciones afectuosas de Lewis Hamilton y Max Verstappen. En el caso del británico son compañeros de equipo en Mercedes, mientras que con el de Red Bull tienen la nacionalidad neerlandesa en común.De Vries tiene una amplia experiencia en el automovilismo. Su logro más relevante fue el título de la FIA Fórmula E en 2021. También ha sido piloto de la Fórmula Renault 2.0 y 3.5, GP3 Series, Fórmula 2 y FIA WEC, entre otras.Tras finalizar su participación en el GP de Italia, el neerlandés de 27 años dijo: "", dijo De Vries.Este resultado para la escudería Williams por parte de De Vries y los conseguidos anteriormente por Alex Albon, dejan en evidencia el bajo nivel que está teniendo el canadiense Nicholas Latifi.Entretanto Nyck de Vries espera una oportunidad en F1 para 2023.