Max Verstappen intratable festeja en casa de Ferrari - Reporte Carrera - GP de Italia

Análisis de la carrera del GP de Italia 2022:

Posiciones del Gran Premio de Italia 2022



Vuelta Rápida: Pérez - 1:24.030 - V. 46

Safety Cars: 1

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Max Verstappen Red Bull 1:20:27.511 25 - 25 2. Charles Leclerc Ferrari +2.446 18 - 18 3. George Russell Mercedes +3.405 15 - 15 4. Carlos Sainz Ferrari +5.061 12 - 12 5. Lewis Hamilton Mercedes +5.380 10 - 10 6. Sergio Pérez Red Bull +6.091 8 +1 9 7. Lando Norris McLaren +6.207 6 - 6 8. Pierre Gasly AlphaTauri +6.396 4 - 4 9. Nyck De Vries Williams +7.122 2 - 2 10. Guanyu Zhou Alfa Romeo +7.910 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Esteban Ocon Alpine +8.323 12. Mick Schumacher Haas +8.549 13. Valtteri Bottas Alfa Romeo +1 vuelta 14. Yuki Tsunoda AlphaTauri +1 vuelta 15. Nicholas Latifi Williams +1 vuelta 16. Kevin Magnussen Haas +1 vuelta No terminaron: 17. Daniel Ricciardo McLaren - 18. Lance Stroll Aston Martin - 19. Fernando Alonso Alpine - 20. Sebastian Vettel Aston Martin -

Max Verstappen acaricia su segundo título mundial tras otro triunfo incontestable en el GP de Italia. El neerlandés impuso sus condiciones desde la salida, en una exhalación ya era líder y luego controló el ritmo de carrera sin oposición para quedarse con todo en este triplete de carreras. Charles Leclerc, incapaz de aguantar el ritmo del de Red Bull, se ilusionó con la posibilidad de ganar tras el Safety Car provocado por el abandono de Daniel Ricciardo, pero la carrera terminó bajo bandera amarilla. George Russell completó el podio.Al líder del campeonato le tomó 5 vueltas escalar del 7º al 2º y ya en la vuelta 13 tomó la punta de la carrera cuando Leclerc hizo su detención aprovechando el VSC provocado por el retiro de Sebastian Vettel. Con un ritmo implacable y sin errores amplió diferencias y se hizo inalcanzable. Desde Ferrari intentaron variar la estrategia con el monegasco, pero ante el paso de Verstappen y el RB18 no había mucho que hacer. Dirección de carrera nos privó de un mejor final al terminar la carrera bajo bandera amarilla.Completaron el Top 5 Carlos Sainz 4º y Lewis Hamilton 5º tras buenas remontadas desde el fondo de la grilla. El español largó desde el P18 y con buenos adelantamientos ya en la vuelta 14 estaba 4º, aunque su progresión se frenó desde ahí porque ya había perdido bastante tiempo con los líderes. La posibilidad de podio para el de Ferrari se quedó en el SC del final. Hamilton por su parte, tuvo una escalada más progresiva desde el 19º y ganó varias posiciones gracias a la gestión de sus neumáticos un largo primer stint.En 6º se ubicó Sergio Pérez que se tuvo que poner en modo remontada desde el inicio con una parada temprana para montar neumáticos duros en la vuelta 8, para ese momento el mexicano no había podido avanzar demasiado en el grupo. Desde el P20 fue ascendiendo con buen ritmo y aprovechando las paradas de sus rivales en otra estrategia hasta ponerse 5º. En el periodo de auto de seguridad paró para montar blandos y cedió el lugar con Hamilton.El grupo de los 10 primeros se completó con Lando Norris que condicionó sus opciones en carrera con una mala largada que le hizo perder hasta cuatro posiciones. De ahí en adelante rodó en trencito con otro autos hasta ver la de cuadros en 7º. El británico suma algunos puntos para McLaren que descuenta sobre Alpine en su lucha por el cuarto lugar en Constructores.En 8º finalizó Pierre Gasly por delante del sorprendente Nyck de Vries, que en su estreno en F1 sustituyendo de emergencia a Alex Albon, con un buen ritmo aguantó su lugar dentro de los 10 primeros y con el 9º puesto sumó 2 puntos más para Williams. Cerró el Top 10 Guanyu Zhou que tuvo al neerlandés a tiro, pero se tuvo que conformar con el último puntito para Alfa Romeo.Del 11º al 15º se reportaron Esteban Ocon en una jornada complicada para Alpine que además vio el retiro de Fernando Alonso a media carrera. Atrás del francés cruzaron la meta Mick Schumacher, Valtteri Bottas de flojo rendimiento todo el fin de semana, Yuki Tsunoda y Nicholas Latifi, que apenas pudo terminar por delante de Kevin Magnussen.El danés no encontró ritmo en su Haas para poder avanzar en las posiciones y además recibió una penalización de 5 segundos por ganar ventaja por fuera de la pista, terminó 16º y último. No terminaron la carrera Daniel Ricciardo, que causó el auto de seguridad de las últimas vueltas, Lance Stroll, Fernando Alonso y Sebastian Vettel, todos por problemas mecánicos en sus monoplazas.Con los resultados finales de este GP de Italia, Max Verstappen mantiene el liderato con 335 puntos. Segundo Charles Leclerc (219), tercero Sergio Pérez (210), cuarto George Russell (203), quinto Carlos Sainz (187), sexto Lewis Hamilton (168), séptimo Lando Norris (88), octavo Esteban Ocon (66), noveno Fernando Alonso (59) y completando el top 10, Valtteri Bottas (46).En el campeonato de constructores, Red Bull es líder con 545 puntos, segundo Ferrari (406), tercero Mercedes (371), cuarto Alpine (125), quinto McLaren (107), sexto Alfa Romeo (52), séptimo Haas (34), octavo AlphaTauri (33), noveno Aston Martin (25) y último Williams (6).La decimoséptima válida de la temporada 2022 se realizará la próxima semana en el Marina Bay Circuit del 30 de septiembre al 2 de octubre, con motivo del GP de Singapur.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Italia:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.Leclerc defiende el P1. Russell bloquea y se pasa en la curva 1. Verstappen del P7 al P4.Verstappen pasa a Ricciardo y es P3. Leclerc a 1.4s de Russell. Pérez cae al P16. Tsunoda de P20 a P17. Hamilton P19. Norris de P3 a P6.De Vries en el P8. Mantiene su lugar de partida debutando en la F1. Russell aprieta y está a 1.6s de Leclerc. Verstappen se acerca a George.Gasly presiona a Ricciardo por el P4. Pérez pasa a Latifi y Magnussen y es P14.Verstappen pasa a Russell con DRS y es P2. El Gap de con Leclerc es de 2s.Sainz avanza 8 posiciones desde la partida. Está 10 luego de pasar a los Aston Martin de Vettel y Stroll. Pérez P13 luego de adelantar a Ocon.Leclerc a 2.2s de Verstappen. Russell a 1.5s de Max en el P3. Los tres giran con blandos. Ricciardo tiene contenidos a Gasly, Norris, Alonso, De Vries, Zhou y Sainz.Pérez en pits. Sale con duros el mexicano. Algo de humo en el neumático delantero derecho, parecen ser los frenos. Sainz pasa a Zhou y es P9.Sainz deja a De Vries y es P8. El próximo objetivo es Fernando Alonso. Leclerc a 1.5s de Verstappen. Se acerca Max.Sainz aprovecha el DRS y pasa a Alonso. P8 para el de Ferrari. Está a 18s de su compañero Leclerc quien marcha en el liderato.Verstappen a 1.2s de Leclerc. Empieza Ferrari a hablar de los planes A, B, C...Sainz pasa a Norris y es P6. Ahora va por Gasly.Problemas para Sebastian Vettel. Queda a un costado de n la curva 7 Virtual Safety Car. Se reduce la velocidad en 40%.Leclerc en pits. Cambia blandos por medios y sale en P3. Lo acosa Daniel Ricciardo en la primera curva aprovechando los neumáticos fríos. Verstappen sigue y es líder. Sainz pasa a Ricciardo y es P4.Duelo Gasly - Ricciardo en la curva 1. El francés se pasa y luego le devuelve la posición. Leclerc marca la mejor vuelta. Está a 11s de Russell.Verstappen constante en 1:25 altos. Está a 6s de Russell P2.Ferrari le pide a Charles no realizar cambios cortos a la salida de las curvas. El piloto dice que no puede y que se aseguren que el motor está OK.Leclerc marca la vuelta rápida. Está a 8.9s de Russell y a 15.7s de Verstappen. Pérez en P18. Se acerca a Magnussen. El danés con 5s de penalización por ganar ventaja fuera de pista.Norris pasa a Alonso y es P6.Leclerc sigue presionando y está a 7.2s de Russell. Gasly, Zhou y Stroll en pits. Avanza Pérez al P15.Ricciardo, De Vries, Ocon y Tsunoda en boxes. Pérez los pasa y también a Magnussen. Es P10 el mexicano.Pérez presiona a Bottas por el P9. Gasly hace lo propio con Ricciardo por el P12.Verstappen con los blandos sigue en 1:25 altos. Muy constante el neerlandés. Está a 10s de Russell y a 14.5 de Leclerc. Pérez toma el P9 de Bottas.Leclerc se sigue acercando a Russell. Gap de 3.7s. Hamilton está en P7 presionando a Alonso. Buen ritmo de Lewis, aún no se detiene.Russell en pits. Sale con duros el piloto de Mercedes. Leclerc pasa al P2. Está a 13.9s de Verstappen. Cae algunas décimas la diferencia cada vuelta. Max con blandos de 23 desde el inicio y Leclerc 11 vueltas con medios.Pérez pasa a Schumacher y es P8. Ahora tiene a Hamilton a 11s. Alonso contiene a Lewis por el P6.Verstappen en pits. Blandos por medios. Sale en P2 Max a 10.2s de Leclerc quien lidera ahora la carrera. Russell se acerca a Sainz por el P3. Gap de 6.2s.Hamilton pasa a Alonso y es P6. Pérez a 8.3s de Fernando. Tanto el británico como el español no se han detenido.Verstappen es 1s más rápido que Leclerc y le descuenta el gap a 8.7s. Si sigue esta tendencia, Ferrari tiene que reaccionar rápido con estrategia.Russell a 2.6s de Sainz por el P3. Carlos aún no se ha detenido. Verstappen marca la vuelta más rápida. Ahora el gap es de 7.8s.Pérez a 2.7s de Alonso por el P7. Hamilton se alejó de Fernando a 2.6s.Sainz en pits. Detención limpia de 2.3s. Pérez sale por delante de Carlos quien coloca blandos nuevos.Verstappen a 5.6s de Leclerc. Alonso en los pits y hay problemas para el español. Es retiro. Es su carrera 349 igualando a Kimi Räikkönen en el registro de GP's disputados.Sainz sobre Pérez por el P6. Checo lleva compuesto duro de 25 vueltas.Charles Leclerc en pits. Sale con blandos. Gap de 19.2s con respecto a Verstappen quien asume el liderato de la carrera. También entra Hamilton y sale P12.Gasly presiona a Ricciardo por el P8. Hamilton pasa a Zhou por el P10.Norris en pits. Sale con blandos usados. Hamilton pasa a Gasly y Lando saliendo de la curva 1 y es P7. Ahora va por Ricciardo.Leclerc marca la vuelta rápida y está a 19.5s. Le descuenta muy poco a Verstappen. Hamilton pasa a Ricciardo y es P6.Pérez en P5 con duros de 30 vueltas está a 18.4s de Hamilton.Gran carrera de Nyck de Vries. Está en P10 presionando a Gasly por el P9. Atrás tiene a Zhou a 0.4s.Leclerc a 18.7s de Verstappen. Misión prácticamente imposible.Stroll en pits. Es retiro. El segundo de Aston Martin. Pérez mantiene un buen ritmo en el P5.Schumacher pasa a Latifi en la curva 1. Luego el canadiense lo pasa y al llegar a Lesmo 1 Mick toma el P14.Leclerc a 17.6s de Verstappen. Pérez en pits. Duros por blandos. Sale P7 el mexicano.Verstappen le saca vuelta a Magnussen. Es el primero en perder giro. De Vries defiende el P10 con Zhou. Pérez a 5.4s de Norris.Sainz a 9.2s de Russell por el P3. Pérez le sigue descontado a Norris. Ahora a 4.1s.Pide Norris que no le hablen por radio. Verstappen a 16.5s de Leclerc. De Vries en una carrera magistral se acerca a Gasly por el P9.Problemas para Daniel Ricciardo queda a un costado de la pista. Safety CarRussell, Sainz y Norris en pits. Salen con blandos. El español con nuevos.Verstappen, Leclerc, Tsunoda y Latifi en pits. Max y Charles con nuevos. Son los que preservaron ayer en clasificación.Aún no retiran el auto de Ricciardo, no es fácil por la zona en la que se encuentra. Esta carrera podría terminar neutralizada.Llega la grúa. No hubo bandera roja para proteger a los operarios. Incongruencia total a las medidas de seguridad que FIA ha implementado en los últimos años. Muy mal. Dirección de carrera permite que los rezagados recuperen vuelta.Sigue el Safety Car. Bottas y Tsunoda están en medio de Verstappen y Leclerc. Dirección de carrera no dio anuncio para dejar pasar a los rezagados.Última vuelta y con el Safety Car en pista.Max Verstappen (Red Bull) logró la victoria en el GP de Italia. 2º Charles Leclerc (Ferrari), 3º George Russell (Mercedes), 4º Carlos Sainz (Ferrari), 5º Lewis Hamilton (Mercedes), 6º Sergio Pérez (Red Bull), 7º Lando Norris (McLaren), 8º Pierre Gasly (AlphaTauri), 9º Nyck de Vries (Williams), 10º Guanyu Zhou (Alfa Romeo).Sergio Pérez registró la vuelta más rápida con 1:24:030 en el giro 46. Se lleva el punto adicional por terminar en el top 10.