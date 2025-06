McLaren desatará la pasión por los motores en el corazón de Londres con un evento inédito

Trafalgar Square vibrará con el espíritu McLaren. Es nuestra manera de conectar con los fans y celebrar juntos la carrera de casa en Silverstone

La escudería McLaren ha decidido llevar la adrenalina del automovilismo a las calles de la capital británica con un espectáculo sin precedentes.Los días 2 y 3 de julio, Trafalgar Square se teñirá de "papaya" –el icónico color naranja de la marca–, en un evento gratuito que fusionará tecnología, competición y entretenimiento en pleno centro de Londres.Bajo el nombre "McLaren Racing Live: London", la escudería británica desplegará un auténtico "parque temático" del motor, donde los aficionados podrán vivir la Fórmula 1 como nunca antes.Pero no se trata solo de exhibición: la iniciativa forma parte de la campaña "Never Stop Racing", diseñada para acercar el deporte a aquellos que no pueden pisar un circuito.El evento contará con un desfile de autos legendarios, incluyendo los de F1 hasta modelos de IndyCar, Fórmula E y el World Endurance Championship.Pero la experiencia no será solo contemplativa, también se tendrán simuladores de carrera para sentir la velocidad en primera persona, retos de reacción y cambios de neumáticos que pondrán a prueba las habilidades de los visitantes y una zona interactiva con patrocinadores.Además, McLaren ha reservado una sorpresa: pilotos y miembros del equipo harán apariciones durante los dos días, mientras que Google y NEOM desvelarán "anuncios especiales".En línea con su apuesta por la formación, la escudería dedicará un espacio a STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), invitando a estudiantes londinenses a descubrir las profesiones detrás de las pistas.Louise McEwen, directora de mercadeo de McLaren, no oculta su emoción: "".El evento es de entrada libre, sin reserva previa. En cuanto a los horarios, el miércoles 2 será de 11:30 am a 10:30 pm y el jueves de 9:00 am a 9:00 pm. La agenda completa se dará a conocer unos días antes.