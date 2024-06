Verstappen se impone en una tarde desafiante y emotiva en Montreal - Reporte Carrera - GP de Canadá

Posiciones Finales del Gran Premio de Canadá 2024

El piloto neerlandés Max Verstappen obtuvo su victoria número 60 en la F1 tras una carrera exigente gracias a las condiciones climáticas cambiantes en Montreal. El podio lo completaron Lando Norris y George Russell.Las condiciones climáticas colocaron su sello para que la competencia en Montreal fuera incierta y dramática. En el inicio la pista se encontraba húmeda y esto obligó a que los pilotos salieran con el compuesto intermedio, aunque los Haas fueron los únicos en competir con el compuesto de lluvia extrema.La partida fue limpia a pesar de las condiciones y el poleman George Russell mantuvo el primer lugar. Posteriormente Max Verstappen intentó acercarse al británico, pero este mantenía un fuerte ritmo.Entretanto Lando Norris venía fuerte desde atrás y logró acercarse a los líderes, tanto que aprovechó un error de Verstappen y luego lo pasó con DRS en la vuelta 20. Un giro después lo haría con Russell para asumir Lando el liderato de la carrera.En la vuelta 25 ingresó el primer de los dos Safety Car, como consecuencia de una colisión de Logan Sargeant . De inmediato casi todo el grupo entró a pits, pero Norris no lo hizo. Un giro después sí, pero al salir de boxes tenía los neumáticos fríos y no logró mantener el primer lugar. De hecho perdió dos lugares.Desde ese instante Verstappen se apropió del liderato y a pesar de tener un segundo Safety Car, esta vez por colisión de Alex Albon con Carlos Sainz , el piloto neerlandés apretó vuelta a vuelta y logró construir una diferencia de 3.5s para alejarse de sus rivales.En el ingreso a pits por la neutralización en la vuelta 46, Verstappen y Russell entraron, pero Norris no. La detención del de Mercedes fue un poco demorada, mientras que Norris ingresó dos vueltas después. Los tres salieron con el compuesto medio, gracias a que la línea de carrera estaba seca.Al final Verstappen se alejó y obtuvo de esta manera su sexta victoria de la temporada en nueve Grandes Premios, seguido de Norris y Russell.El cuarto lugar fue para Lewis Hamilton , en un fin de semana de contrastes. En las pruebas libres fue veloz, pero en carrera quedó en deuda. Registró la vuelta rápida en el último giro, pero lo quedó un sinsabor con el adelantamiento que le hizo su compañero de equipo George Russell a dos vueltas del final y que lo dejó sin podio en uno de sus GP's favoritos. Oscar Piastri finalizó quinto, en una carrera poco cómoda. Tuvo un incidente con George Russell en la vuelta 63 y la maniobra está siendo investigada por los comisarios. El británico intento un adelantamiento en un lugar indebido.Buen resultado para los Aston Martin con Fernando Alonso en el sexto lugar y Lance Stroll en el séptimo. Daniel Ricciardo de Racing Bulls terminó octavo, luego de una lucha con su compañero de equipo Yuki Tsunoda , quien venía bien posicionado en ese lugar. Un error lo relegó al decimocuarto.Los Alpine Esteban Ocon finalizaron en el noveno y décimo lugar, puntuando ambos por primera vez. Esteban salió muy molesto luego que el equipo le ordenara cambiar la posición con su compañero de equipo.Los Haas fueron protagonistas en el inicio de la carrera con los de lluvia extrema, realizando buenos adelantamientos hasta llegar al P4 con Kevin Magnussen y al P8 con Nico Hülkenberg , pero luego la pista se fue secando y el compuesto de neumático se destruyó. Al final terminaron undécimo y decimosegundo.Los Stake Kick Sauber de Valtteri Bottas Guanyu Zhou terminaron la carrera pero siguen en deuda al no terminar en los puntos. Es el único equipo en cero.Mal fin de semana para Ferrari . El equipo italiano se fue con las manos vacías de Montreal. El auto no fue competitivo en ningún momento del fin de semana, en contraste a lo que fue su triunfo en Mónaco con Charles Leclerc . Retiro para el monegasco debido a problemas en el motor, al igual que para Carlos Sainz , luego de un trompo que terminó afectando a Alex Albon.Otro piloto que tuvo una carrera para el olvido fue Sergio Pérez . El mexicano recién renovado con Red Bull inició decimosexto y luego tuvo una colisión con Gasly que comprometió su ritmo en el primer stint. Posteriormente cometió un error en la vuelta 52 al terminar contra la barrera de protección y allí terminó su fin de semana.Con los resultados finales de este GP de Canadá, en el campeonato de pilotos Max Verstappen sigue en el liderato con 194 puntos,Charles Leclerc (138),Lando Norris (131),Carlos Sainz (108),Sergio Pérez (107),Oscar Piastri (81),George Russell (69),Lewis Hamilton (55),Fernando Alonso (41) yYuki Tsunoda (19).En el campeonato de equipos , Red Bull continúa al mando con 301 puntos,Ferrari (252),McLaren (212),Mercedes (124),Aston Martin (58),RB (28),Haas (7), octavo Alpine (5),Williams (2) yKick Sauber (0).Ladel Campeonato Mundial de Fórmula 1 se realizará delen elA continuación el vuelta a vuelta del GP de Canadá 2024:Todos los pilotos inician sin inconvenientes. Todos con intermedios. Solo los Haas con los de lluvia extrema. Los Sauber en boxes.Russell mantiene el P1. Mucho spray. Bajo estas condiciones no hay DRS. Ricciardo cae al P7. Alonso y Hamilton al P5 y P6. Ningún incidente. Pérez en P18, no avanza. Leclerc se salta la chicana.Los Haas avanzando en la parrilla. Magnussen en P5 ganando 9 lugares y Hülkenberg P10 avanzando 8. Llevan neumáticos de lluvia extrema.Russell se aleja a 2.5s de Verstappen. Haas fue el único equipo que leyó perfectamente estas condiciones. La lluvia en aumento. Magnussen en P4 tras pasar a Piastri. Hülkenberg en P8. No hay investigación por una colisión entre Pérez y Gasly.Russell a 3s de Verstappen. Hamilton y Hülkenberg presionando a Alonso por el P5. Le informan a Leclerc que están investigando un problema en el motorMagnussen marcando las mejores vueltas, favorecido por este compuesto. Llueve ligeramente pero se va secando la línea de carrera. Verstappen se acerca a Russell a 2.7s.Las nubes se van despejando y los pilotos con intermedios van mejorando su ritmo respecto a los de lluvia extrema. Salida de pista de Sargeant en la curva 6. Impacta el muro leve pero puede continuar.Alonso se sale en la última chicana y luego Hamilton en la curva 1. Verstappen con la mejor vuelta pero sigue a 2.8s de Russell. Los Haas siguen perdiendo ritmo a medida que la pista se va secando.Magnussen en pits. Sale con intermedios en el P14. El gap entre Russell y Verstappen es de 2s. Hamilton presionando a Alonso por el P5.Verstappen mejorando su ritmo y ahora queda a 1.6s de Russell por el liderato de la carrera. Stroll con todo sobre Ricciardo por el P8.Leclerc lento en las rectas tiene la presión de Tsunoda por el P10. Sainz atacando a Albon por el P12.Conectado Verstappen a Russell por el P1. Gap de 1.2s. Sol sobre el Circuito Gilles Villeneuve. Hülkenberg con neumáticos de lluvia extrema conteniendo a Ricciardo, Stroll, Leclerc, Tsunoda, Albon y Sainz P13.Le dicen a Verstappen que podría llover en 15 minutos. Ricciardo pasa a Hülkenberg y es P7. Hamilton sigue presionando a Alonso por el P5.Hülkenberg pierde ritmo con los neumáticos de lluvia extrema. Cae al P11 y entra a pits. Sale penúltimo.Sigue el duelo entre dos campeones del mundo, Alonso y Hamilton. Fernando se cubre bien. Hay línea de carrera seca y los neumáticos intermedios se van desgastando. Se pronostica lluvia en 18 minutos..Norris aprieta el ritmo en el P3 y está a 3.7s de Verstappen. Momento interesante de la carrera. Albon presiona a Tsunoda por el P10.Russell y Verstappen buscan los charcos para evitar que el compuesto intermedio de lluvia no se destruya tan rápido.Verstappen se pasa en la curva 2 y Norris se acerca a 0.4s. Error del neerlandés. Russell se aleja a 2.8s.Piastri con la vuelta rápida intenta acercarse al grupo de Verstappen y Norris. Gap de 6.7s. Lando sigue conectado a Max.Dirección de carrera habilita el DRS. Piastri de nuevo con la vuelta más rápida. Gap de 5.8s.Russell pierde diferencia con Verstappen. Gap de 1.3s. Norris conectado a Verstappen y lo pasa con DRS. Lando P2. Va por Russell. Piastri a 5.5s.Norris va con todo sobre Russell y lo supera con DRS. El piloto de McLaren es el nuevo líder de carrera. George se pasa en la chicana y pierde la posición con Verstappen. Cae el de Mercedes al P3.Norris se aleja a 3.5s de Verstappen. Gran ritmo de Lando. Ahora el tema es si llueve o no. Si no se moja la pista, el compuesto intermedio que llevan se va a desgastar de forma importante.Dirección de carrera informa que lloverá en 3 minutos. Norris a 5s de Verstappen. Un cohete el McLaren del británico.Verstappen no tiene como responder al ritmo de Norris. El gap aumenta a 7.3s. Russell tiene la presión de Piastri por el P3.Los Ferrari de Leclerc y Sainz presionan a Tsunoda por el P10. Trompo de Sargeant saliendo de la curva 4. Safety CarVerstappen, Russell y Piastri, Hamilton, Alonso, Stroll, Albon, Leclerc, Sainz, Magnussen, Gasly, Pérez y Hülkenberg en pits. Lewis le gana la posición a Fernando y es P5. Tsunoda hace lo propio con Stroll y logra el P8.Norris entra a pits y sale en el P3. Verstappen es el nuevo líder de carrera. También ingresa Ricciardo. De nuevo se posan las nubes negras sobre el Circuito Gilles Villeneuve. Orden de carrera: 1VER 2RUS 3NOR 4PIA 5HAM 6ALO 7TSU 8STR 9OCO 10RIC 11ALB 12LEC 13BOT 14SAI 15MAG 16GAS 17PER 18HUL 19ZHO.Sigue la carrera neutralizada. La grúa va retirando el auto de Sargeant. La organización anuncia que 350 mil personas ingresaron al circuito este fin de semana.Leclerc en pits y hay problemas en el auto. Se apagó y unos segundos después volvió a encenderlo. Salió con slicks, compuesto duro. P19, último en carrera para el ganador del pasado GP de Mónaco.Se reanuda la carrera. Verstappen mantiene el P1. En Ferrari le dicen a Leclerc que creen haber solucionado el problema del motor. Hamilton conectado a Piastri por el P4. Comienza a llover.Albon realiza un gran adelantamiento. Pasa a Ricciardo y Ocon. Sube al P10.Verstappen a 1s de Russell. Norris en P3 a 1.5 s de George. Leclerc en pits. Un desastre la carrera para el monegasco de Ferrari. Su compañero Sainz en P13 atrás de Bottas. Magnussen se sale de pista y cae al P15.Ricciardo con 5s de penalización por saltarse la partida. Sainz le pega a Bottas en la curva 10 y rompe el endplate derecho.El DRS está deshabilitado por la lluvia. Verstappen a 1.2s de Russell. Stroll presiona a Tsunoda por el P7. Gran carrera de Yuki, quien acaba de renovar para 2025 con Racing Bull Visa Cash App.Mitad de carrera. Leclerc pierde vuelta con los líderes. Pésimo día para el equipo de Maranello en Montreal.Piastri cerca de su compañero Norris por el P3. Parece tener mejor ritmo, aunque también pueden estar pensando en cuidar este compuesto intermedio pensando en la parte final de la carrera, de acuerdo a lo que pase con el clima. Hamilton se acerca a Piastri.Verstappen aprieta el ritmo y se aleja a 2.2s de Russell. Piastri se aleja de Hamilton y se acerca a Norris. Gap de 1.1s.Hülkenberg pasa a Zhou por el P17.Sol de nuevo y se seca progresivamente la línea de carrera. Verstappen a 3s de Russell.Se habilita el DRS. Hamilton marca la vuelta más rápida. Gap de 0.5s con Piastri por el P4.Gasly en pits. Sale con slicks duros. El primero en hacerlo en esta fase de la carrera. Sol a pleno. Los pilotos buscando los parches de agua para estirar la vida útil del compuesto intermedio. Russell vuelta rápida.Norris se sale en la curva 1. Logra volver y se reintegra a la carrera atrás de Russell. Verstappen a 4.1s de George. Retiro de Leclerc.Norris presiona a Russell por el P2. Gap de 0.9s. Hamilton conectado a Piastri.Hamilton en pits. Sale con medios. También ingresando Ricciardo, Sainz y Pérez. Gasly con duros marcando un buen ritmo..Russell y Norris no ingresan. Esto favorece a Hamilton. Piastri en pits y sale con medios. Entran también Alonso, Tsunoda, Stroll, Ocon, Albon, Hülkenberg y Zhou.Verstappen y Russell en pits. Norris asume el liderato y va a aprovechar con todo el compuesto intermedio para realizar el overcut. George tuvo problemas en su detención y perdió tiempo.Norris sigue en pista pero comienza a perder tiempo con Verstappen debe entrar en la siguiente vuelta.Efectivamente Norris ingresa a sale P1. Sin embargo lo toma con neumáticos fríos y pierde la punta con Verstappen. Gap de 4.2s. Lando sale por delante de Russell. Lo afectó al británico la demora en su pit stop.Verstappen se aleja a 4.9s de Norris. Lando presionado por Russell y Piastri. George lo pasa y es P2. Piastri se acerca a Norris.Verstappen a 5.6s de Norris.Russell se despista en la curva 8 y Norris lo pasa. Toto Wolff le pide a George que esté concentrado: focus.Pérez con otro fin de semana desastroso. Golpea y lleva la parte trasera destruida.Pérez en pits. Es retiro. Sainz fuera de pista en la curva 6, es trompo y se lleva el auto de Albon. Era solo un pasajero el tailandés.Labores de limpieza y remoción de autos en la curva 6 y 7.Russell y Hamilton entran a pits. Salen con medio y duro respectivamente.Siguen los asistentes de pista limpiando la pista. Nubes negras al fondo en Montreal.Otra vuelta más con el Safety Car. Orden de carrera: 1VER 2NOR 3PIA 4RUS 5HAM 6ALO 7STR 8TSU 9OCO 10RIC 11GAS 12HUL 13BOT 14MAG 15ZHO. Fuera: SAI ALB PER LEC SAR.Se retira el Safety Car en la siguiente vuelta.Se reanuda la carrera. Verstappen a 1.8s de Norris. Piastri P3 a 0.6s de Lando.Se habilita el DRS. Norris se acerca a 1.5s. de Verstappen. Magnussen se salta la curva 8. Piastri sigue pegado a su compañero Norris.Verstappen apretando con todo y marca la vuelta más rápida. Se aleja a 1.7s de Norris. Russell también está conectado a 0.4s de Oscar. Hamilton se aleja a 1.2s de Russell con duros. George lleva medios.Russell atacando a Piastri por el P3. Oscar se defiende.Russell intenta pasar a Piastri en la chicana y tiene que salirse de la pista.Hamilton pasa a Russell y sube al P4. Verstappen marca la vuelta rápida y está a 2.8s de Norris.Ricciardo presiona a Tsunoda por el P9. El equipo da vía libre para que luchen por la posición. Verstappen a 3.1s de Norris. Hamilton pasa a Piastri con DRS en la recta posterior y toma el P3.Ahora Russell se acerca a Piastri por el P4. Verstappen en ritmo de clasificación está a 3s de Norris. Hamilton con la vuelta rápida. George pasa a Oscar con DRS y asciende.Tsunoda se sale de la pista en la curva 8, luego que Ricciardo lo pasara. Hülkenberg por poco lo impacta. Cae al P14 el japonés.Russell con todo sobre Hamilton por el P3, el podio. Atención. Muchos destrozos tras la salida de Tsunoda. George va por el interior y pasa a Lewis al final de la recta posterior con DRS.Verstappen toca levemente el "muro de los campeones". Gap de 3.2s con Norris.¡Última vuelta en Montreal! Verstappen a 3.8s de Norris. Russell y Hamilton se acercanMax Verstappen (Red Bull) logró laen el GP de Canadá.Lando Norris (McLaren),George Russell (Mercedes),Lewis Hamilton (Mercedes),Oscar Piastri (McLaren),Fernando Alonso (Aston Martin),Lance Stroll (Aston Martin),Daniel Ricciardo (RB),Pierre Gasly (Alpine),Esteban Ocon (Alpine).Lewis Hamilton registró la vuelta más rápida con 1:14.856 en el giro 63. Se lleva un punto adicional por terminar en el top 70.