Verstappen y Red Bull, los nuevos líderes del campeonato - Reporte Carrera - GP de Mónaco

Análisis y reporte de la carrera del GP de Mónaco 2021:

Posiciones Finales del Gran Premio de Mónaco 2021



Vuelta Rápida: Hamilton - 1:12.909 - V. 69

Safety Cars: 0

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Max Verstappen Red Bull 1:38:56.820 25 - 25 2. Carlos Sainz Ferrari +8.968 18 - 18 3. Lando Norris McLaren +19.427 15 - 15 4. Sergio Pérez Red Bull +20.490 12 - 12 5. Sebastian Vettel Aston Martin +52.591 10 - 10 6. Pierre Gasly AlphaTauri +53.896 8 - 8 7. Lewis Hamilton Mercedes +1 vuelta 6 +1 7 8. Lance Stroll Aston Martin +1 vuelta 4 - 4 9. Esteban Ocon Alpine +1 vuelta 2 - 2 10. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo +1 vuelta 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Kimi Räikkönen Alfa Romeo +1 vuelta 12. Daniel Ricciardo McLaren +1 vuelta 13. Fernando Alonso Alpine +1 vuelta 14. George Russell Williams +1 vuelta 15. Nicholas Latifi Williams +1 vuelta 16. Yuki Tsunoda AlphaTauri +1 vuelta 17. Nikita Mazepin Haas +3 vueltas 18. Mick Schumacher Haas +3 vuelta s No terminó: - Valtteri Bottas Mercedes - No inició: - Charles Leclerc Ferrari -

El piloto neerlandés Max Verstappen logró esta tarde su primera victoria en el Circuito de Monte Carlo, que de paso le otorga el liderato del campeonato tanto para él como para su equipo, Red Bull Racing. El podio lo completaron Carlos Sainz y Lando Norris. Charles Leclerc no pudo iniciar la carrera luego de haber conquistado ayer la pole. Sergio Pérez fue cuarto y Lewis Hamilton séptimo.Con los resultados finales de este GP de Mónaco, por primera vez Max Verstappen asume el liderato. Llega a 105 puntos. Segundo Lewis Hamilton (101), tercero Lando Norris (56), cuarto Valtteri Bottas (47), quinto Sergio Pérez (44), sexto Charles Leclerc (40), séptimo Carlos Sainz (38), octavo Daniel Ricciardo (24), noveno Pierre Gasly (16) y décimo Esteban Ocon (12).En el campeonato de constructores, Red Bull (112) es el nuevo líder con 149 puntos, segundo Mercedes (148), tercero McLaren (80), cuarto Ferrari (78), quinto Aston Martin (19), sexto AlphaTauri (18), séptimo Alpine (17), octavo Alfa Romeo (1), noveno Williams (0) y último Haas (0).La sexta válida del Campeonato Mundial de Fórmula 1 se realizará en el Baku City Circuit del 4 al 6 de junio, con motivo del GP de Azerbaiyán.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Mónaco:Charles Leclerc no inicia la carrera.Inicia la carrera. Verstappen mantiene el P1. Comienzan a abrir diferencia. Partida limpia.Bottas a 1.3s de Verstappen. Hamilton en P6 tras Gasly.Bottas no quiere dejar escapar a Verstappen. Gap de 1.1s. Sainz en P3 a 2s de Valtteri. Checo Pérez en P8 tras Vettel.Gasly se aleja de Hamilton. Gap de 1.8. Pérez sigue conectado a Vettel por el P7.Verstappen se aleja de Bottas a 1.4s. Giovinazzi se acerca a Pérez. Gap de 0.9s. En la primera vuelta, Schumacher pasó a Mazepin en la curva del Hotel Fairmont.Ahora Bottas con la vuelta más rápida. Gap de 1s con Verstappen. Hamilton en P6 a 1.8s de Gasly. ¿Alargará el stint el piloto británico?.Vettel se aleja de Pérez. Está a 2.2s. Ahora Checo pensando en los neumáticos para poder atacar más adelante.Giovinazzi sigue conectado a Pérez. Lo presiona al mexicano.Hamilton no tiene presión por parte de Vettel en el P7. Gap de 5s.Norris con la vuelta más rápida. Está P4 a 3.2s de Sainz. Vettel y Pérez con el mismo ritmo. Gap de 2.6s.Verstappen se aleja de Bottas a 1.8s. Marca la vuelta más rápida.Stroll intenta acercarse a Ocon por el P10. Gap de 1.7s.Pérez presionando y marca la vuelta más rápida. Está a 1s de Vettel.Verstappen a 1.5s de Bottas. Pérez conectado a Vettel. Gap de 0.9s.En Monte Carlo una cosa es llegar y otra pasar. Se ha demostrado históricamente. Por eso es un Gran Premio diferente. Hamilton P6 a 2s de Gasly.Pérez deja escapar nuevamente a Vettel. Está cuidando los neumáticos. Checo busca el overcut sobre Vettel.Verstappen a 2.1s de Bottas.Se amplían las diferencias entre los pilotos. Todos cuidando los neumáticos esperando cambios de posición en pits.Bandera blanca y negra para Mazepin y Norris por exceder los límites de pista. Stroll no puede tomar bien la curva en La Piscina y pasa fuerte sobre el bordillo.Verstappen sigue marcando un buen ritmo, constante. Está a 2.4s de Bottas.Gasly y Norris en 1:15. Hamilton en 1:16.3. Verstappen a 2.9s de Bottas.Bottas perdiendo ritmo. Sainz comienza a acercarse. El español a 1.7s del finlandés.Sainz a 1.1s de Bottas.Mazepin pierde vuelta. Ningún inconveniente de momento.Pérez a 1s de Vettel. Bottas reporta que le quedan poco en los neumáticos.Ahora quien pierde vuelta es Mick Schumacher. Doblados los Haas. Verstappen a 5s de Bottas.Sainz a 1.7s de Bottas. Se mantiene la diferencia. Hamilton a 1.1s de Gasly. Tsunoda presiona a Latifi por el P16. El japonés nunca giró en Monte Carlo. Debut absoluto.Verstappen a 4.9s de Bottas. Sainz en P3 a 1.8 del piloto de Mercedes.Pérez a 1.2s de Vettel.Hamilton en pits. Sale con duros. Va hasta el final de la carrera.Bottas, Norris y Gasly en pits. Problemas en la detención de Valtteri. No pueden extraer el neumático delantero derecho. Una eternidad. Aún no sale.Abandono para Valtteri Bottas. Vettel en pits y sale por delante de Gasly y Hamilton. Dos posiciones para el alemán. Hamilton muy disgustado con la estrategia de Mercedes.Pérez marca la vuelta más rápida en el P2. Un gran momento para que Red Bull sume en buena medida y le descuente a Mercedes en el campeonato.¡Hamilton está muy molesto! Podía haber hecho el overcut. Está en el P7 el británico.Verstappen en pits. Checo Pérez es el nuevo líder de carrera. Gap de 3.1s con Max. El mejor momento de Red Bull en la temporada.Sergio Pérez en pits. Blandos por duros. Detención de 2.8s. Checo sale en el P4. Sumado el abandono de Bottas, gana 4 posiciones. Gran trabajo de Red Bull.Pérez marca vuelta de 1:19. Muy alta. Está a 8.4s de Norris.Pérez recupera el ritmo, seguramente fue por tráfico. Se aleja a 3s de Vettel. Norris en P4 es más veloz que el mexicano.Verstappen a 3.4s de Sainz. El de Ferrari es más veloz en esta fase: 0.7s.Hamilton en P7 a 0.9s de Gasly. Presión para el francés. Una cosa es llegar y otra pasar. Sin embargo Lewis puede dar la sorpresa.Pérez en P4 a 8.9s de Norris. El británico constante en 1:15 medio. El mexicano en 1:16 bajo.Bandera blanca y negra para Mick Schumacher por exceder los límites de pista.Hamilton sigue persiguiendo a Gasly. El francés totalmente concentradoVerstappen a 3.4s de Sainz. Räikkönen en pits.Verstappen marca su mejor vuelta ante un buen giro de Sainz. Gap de 3.2s.Daniel Ricciardo en el P13. Difícil adaptación del australiano al McLaren MCL35M. Su compañero Lando Norris está P3.Alonso en pits. Medios por blandos para el español de Alpine. Se reporta en el P13.Ocon es presionado por Giovinazzi. El francés defiende el P9.Verstappen marca su mejor vuelta. Sin embargo el gap de Sainz cae a 2.6s. Pista libre para los líderes.Verstappen aprieta y aumenta a 3s la diferencia con Sainz. Pérez en el P4 a 7.2s de Norris.Hamilton en P7 a 2.6s de Gasly. Giovinazzi sigue conectado a Ocon. Stroll aún no se detiene. Inició con duros. Está P8 y con un muy buen ritmo.Ricciardo pierde vuelta con su compañero Lando Norris. Qué difícil momento para el carismático piloto australiano.Pérez a 6s de Norris por el P4. Verstappen a 3.1s de Sainz.Sainz marca el mejor S1. Iguala con Verstappen en el S2. Se mantiene el gap en 3.1s.Sainz sigue marcando récord en el S1. Es de 0.2s respecto a Verstappen. Pérez sigue bajando la diferencia con Norris. Está a 5.7s.Hamilton se acerca a Gasly. Gap de 0.8s. Hace instantes el francés rozó el muro saliendo de La Piscina.Stroll sigue sin entrar. Intenta abrir la mayor diferencia para preservar el P8 con Ocon y Giovinazzi.Norris reporta que está luchando con los neumáticos. Está a 5.4s de Checo Pérez. Restan 20 vueltas en el Principado.Verstappen marca su mejor vuelta. Está a 4.1s de Sainz. Stroll en pits. Logra mantener el P8 y sale con blandos.Gasly a 2.4s de Hamilton. Verstappen a 4.1s de Sainz. Norris a 4.6s de Pérez.Gasly sigue mejorando su ritmo. Está a 2.8s de Hamilton. Es su mejor vuelta de carrera.Pérez a 2.3s de Norris.Bajo investigación Lance Stroll por salir de forma incorrecta del pit lane a la pista.Alientan a Ricciardo para aumentar el ritmo tras la investigación a Stroll. Un lugar que puede ganar.Pérez sobre Norris. Gap de 0.8s. En aprietos el piloto de McLaren. Lando pide que no le hablen por radio.Tsunoda en pits. Cae al P16. Era el último piloto que faltaba por entrar.Tráfico para Norris y Pérez. El mexicano conectado al británico. No hay acción en contra de Stroll tras salir del pit lane. Todo legal.Hamilton en pits. Duros por blandos. Va por la vuelta rápida y el punto adicional. En este momento está perdiendo el liderato del campeonato con Verstappen.Hamilton va de inmediato por la vuelta rápida. Registra 1:12.909.Hamilton busca seguir acelerando para evitar perder la vuelta con Verstappen.Pérez a 0.8s de Norris. Es la lucha por el podio en Monte Carlo.Verstappen a 8.7s de Sainz. Checo toma un poco de respiro para intentar hacer algo sobre Norris.Gasly le sigue descontando a Vettel por el P5. Gap de 3.1s.Verstappen a 9.1 de Sainz. Tranquilo el piloto neerlandés.Gran vuelta de Norris para alejarse de Pérez. Lo lleva a 1.7s.Norris se sigue alejando. Ya son 2s. Estaba guardando lo mejor Lando para el final. Marca su vuelta rápida.Firme Norris para lograr el último lugar del podio. Gap de 2s sobre Pérez.Pérez aprieta y está a 1.4s de Norris.Max Verstappen (Red Bull) logró la victoria en el GP de Mónaco. 2º Carlos Sainz (Ferrari), 3º Lando Norris (McLaren), 4º Sergio Pérez (Red Bull), 5º Sebastian Vettel (Aston Martin), 6º Pierre Gasly (AlphaTauri), 7º Lewis Hamilton (Mercedes), 8º Lance Stroll (Aston Martin), 9º Esteban Ocon (Alpine), 10º Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo).Lewis Hamilton registró la vuelta más rápida con 1:12:909 en el giro 69 y se lleva un punto adicional de acuerdo al cambio en las regulaciones deportivas para esta temporada.