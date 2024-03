Max Verstappen y Sergio Pérez elogian al nuevo Red Bull RB20

Creo que la sensación en el auto es bastante similar, sólo que un poco mejor. Creo que eso es lo que realmente queríamos. Es decir, el auto del año pasado ya era muy bueno, con algunas pequeñas mejoras aquí y allá. Creo que especialmente un poco más de baja velocidad, el auto se siente un poco mejor

Pero en general, cuando me subí, no se sentía como un auto completamente diferente para pilotear. Así que eso fue positivo. Y, sí, por supuesto, siempre es un poco de, ya sabes, tal vez para mí más que para el equipo, un signo de interrogación.



Al igual, si nos fijamos en el auto, es como, oh, ¿esto va a funcionar? Pero claramente, ya sabes, ha hecho sus deberes. Ellos confían en todas las simulaciones y también el túnel de viento. Y en los últimos años han demostrado que lo hacen muy bien

Creo que fue definitivamente un riesgo, ya sabes, cambiar el concepto, pero todo ha funcionado. El auto tiene un balance muy similar al del año pasado. Es sólo, como dice Max, simplemente mejor en todos los aspectos. Pero creo que ... todavía estamos aprendiendo de nuestro nuevo auto como todo el mundo.



Así que creo que cuando lo llevamos a circuitos muy diferentes que vamos a estar aprendiendo mucho. así que espero que mantener esta progresión en marcha y somos capaces de desarrollar el auto más fuerte que nuestros rivales

Luego de obtener el doblete en el pasado GP de Bahrein, los pilotos de la escudería Red Bull Racing, Max Verstappen y Sergio Pérez, no ocultaron su satisfacción y elogiaron a su nuevo auto, el RB20.Al preguntarles cómo compararían al RB20 con su predecesor, el exitoso RB19 con el cual se obtuvo el título el año pasado, Max Verstappen dijo: "", señaló el vencedor de la carrera en Bahrein.Adicionalmente Verstappen obtuvo su quinto Grand Chelem, logrando la pole, victoria, vuelta rápida y el liderato de la carrera en todas las vueltas. El neerlandés continuó diciendo: "", indicó el tricampeón.Entretanto Sergio Pérez finalizó segundo y completó el resultado perfecto para el equipo. Tras la carrera expresó: "