Contundente victoria de Verstappen y doblete de Red Bull con 'Checo' Pérez - Reporte Carrera - GP de Bahrein

Posiciones Finales del Gran Premio de Bahrein 2024

Inicio perfecto de temporada 2024 para la escudería Red Bull con doblete en el GP de Bahrein. Max Verstappen aplastó y Sergio Pérez se recuperó desde el quinto lugar. El podio lo completó Carlos Sainz de Ferrari.Luego de un largo receso y de los cortos tests de la semana pasada, gran expectativa generó este comienzo de temporada, el cual se convirtió hoy en buena medida en la continuación de la temporada 2023. Max Verstappen se impuso de forma contundente, logrando una ventaja de más de 22 segundos sobre su compañero Sergio Pérez Todos los pilotos iniciaron la carrera con el compuesto blando y en la partida Max Verstappen protegió su pole position de forma correcta. Charles Leclerc intentó atacarlo, pero no fue suficiente. Mientras tanto Carlos Sainz no tuvo mejor arranque y fue superado por George Russell y Sergio Pérez.Con el cambio de reglamento, el DRS se podría activar una vuelta antes comparación a 2023, es decir desde la segunda vuelta con el objetivo de poder tener más adelantamientos. Sin embargo Max Verstappen controló muy bien esa situación y no permitió que Charles Leclerc estuviera a menos de un segundo.El ritmo del tricampeón fue demoledor y no cometió ningún error. De hecho en sus declaraciones comentó que desde las pruebas sabían la fortaleza del nuevo RB20 y fue tal el dominio que su primer stint con el compuesto blando lo alargó hasta la vuelta 18, siendo el último en pista en utilizarlo. Allí colocaría posteriormente el compuesto duro, tal como lo hicieron los demás.A pesar de tener a disposición un compuesto medio nuevo, Red Bull no lo utilizó y decidió utilizar el blando para la parte final de la carrera. Tanto Max Verstappen como Sergio Pérez lo emplearon de forma perfecta y sin perder ritmo.De esta manera el neerlandés logra su victoria número 55 en Fórmula 1 y el quinto Grand Chelem (pole, victoria, vuelta rápida y liderato en todas las vueltas) en su carrera deportiva.En cuanto Sergio Pérez, se repuso tras una clasificación complicada ayer desde el quinto lugar y fue avanzando gracias al potencial del auto. Completó el doblete para Red Bull y tras la carrera reportó que tuvo algunos inconvenientes en el RB20, los cuales espera se puedan corregir para la próxima carrera en Arabia Saudita.En la tercera posición terminó Carlos Sainz luego de una partida difícil, pero luego fue mostrando su ímpetu, tanto así que pasó en dos ocasiones a su compañero de equipo Charles Leclerc, quien tuvo inconvenientes de los frenos. El español fue elegido el piloto del día por los aficionados.Posiciones intercaladas para los pilotos de Mercedes McLaren . En el caso del primer equipo, George Russell terminó quinto tras un buen comienzo de carrera, pero posteriormente la alta temperatura en el auto le obligó a bajar el ritmo. Su compañero de equipo Lewis Hamilton fue séptimo.Entre tanto Lando Norris Oscar Piastri terminaron en el sexto y octavo puesto con un rendimiento inferior al esperado, teniendo en cuenta lo que fue su temporada 2023.Finalmente el top 10 fue completado por los pilotos de Aston Martin Lance Stroll . Ambos tuvieron una carrera complicada. El español sufrió con el ritmo del auto y fue adelantado en las diferentes fases de la carrera, mientras que el canadiense fue tocado en la partida y cayó al último lugar. Al final logró rescatar el último punto disponible.Guanyu Zhou de Stake Kick Sauber finalizó undécimo, seguido por Kevin Magnussen de Haas , mostrando un ritmo interesante respecto a lo que fue 2023.Tras él estuvieron muy cerca los pilotos de Racing Bulls Yuki Tsunoda , quienes por orden de equipo tuvieron que intercambiar posiciones, en una situación que fue bastante molesta para el piloto japonés ya que se encontraba adelante. Al final no se la devolvieron.Carrera difícil para el tailandés Alex Albon , especialmente por no poder ajustar el auto en el volante durante una fase de la competencia y concluyó decimoquinto.En el decimosexto lugar terminó Nico Hülkenberg , quien se vio afectado la partida luego de recibir un toque por parte de Valtteri Bottas , que posteriormente terminó generando el trompo de Lance Stroll.Preocupante situación para el equipo Alpine por la falta de ritmo del A524. Sus pilotos Esteban Ocon Pierre Gasly terminaron decimoséptimo y decimoctavo relativamente.Las dos últimas posiciones fueron para Valtteri Bottas, afectado por la situación comentada anteriormente en la partida y Logan Sargeant , quien tuvo un trompo en la parte inicial de la carrera.Luego de estas primeras 57 vueltas, se comienza a generar una tendencia y es la fortaleza de Red Bull respecto a sus rivales. En el caso de Ferrari han mejorado, mientras que Mercedes y McLaren tienen un ritmo muy similar. En cuanto Aston Martin mucho trabajo por hacer para alcanzar a los líderes.Ahora los equipos viajan de inmediato a Arabia Saudita para disputar la segunda valída el próximo fin de semana.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Bahrein 2024:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.Verstappen adelante cubriendo el P1. Pérez pasa al P4 tras pasar a Sainz. Toque atrás, es Stroll. Puede seguir el canadiense.Se habilita DRS. Para este año se realiza una vuelta antes. Verstappen a 1.2s de Leclerc. No alcanza de momento a habilitarlo el monegasco. Pérez presiona a Russell por el P3. El británico hace lo propio con Leclerc por el P2.Norris pasa a Alonso y es P6. Verstappen se va alejando de Leclerc. Ahora al monegasco lo pasa Russell para tomar el P2. Hamilton sigue P9.Russell impone un mejor ritmo que Verstappen en un par de décimas. Gap de 2s. Pérez conectado a Leclerc y lo pasa. Luego recupera la posición el de Ferrari. Sainz atento. En la partida, Hülkenberg tocó a Stroll.Verstappen a 4s de Russell. Pérez con todo sobre Leclerc. Sainz se acerca al mexicano.Piastri pasa a Alonso y toma el P7. Norris y Leclerc reciben la primera advertencia por exceder límite de pista.Verstappen gira 0.7s más rápido por vuelta que Russell. Pérez pasa a Leclerc.Sainz presionando a Leclerc. Charles no tiene el ritmo esperado. Pérez se va alejando y tiene ahora a Russell a 1.2s.Verstappen a 6.8s de Russell. Sainz a 0.4s de Leclerc. Pérez sufre un poco al no tener DRS con Russell. Está a 1.2s.Alonso bajo presión de Hamilton por el P8. El británico lo pasa. Sargeant se sale de pista. Trata de encender el auto, lo deja rodar.Sainz pasa a Leclerc y casi se tocan. Lo llevó al límite el monegasco. Orgullo herido el de Charles.Russell, Leclerc y Magnussen en pits. Cambian blandos por duros. Pérez pasa al P2. Gap de 10s con Verstappen. Red Bull adelante.Ahora Pérez, Piastri, Hamilton, Gasly y Bottas en pits. También salen todos con duros. Checo queda a 1.2s de Russell en el P9. Leclerc casi se lleva por delante a Bottas.Norris y Ricciardo en pits. Sainz se mantiene en pista y es P2. Gap de 12s con Verstappen. No ingresan aún Verstappen, Sainz, Alonso, Tsunoda y Albon. Pérez pasa a Russell y es P6 el mexicano.Sainz y Tsunoda en boxes. Pérez marca la vuelta más rápida. Está a 0.3s de Albon.Alonso y Albon en boxes. Pérez asciende al P2. Se aleja de Russell a 2.1s. Verstappen mantiene un buen ritmo con el blando usado y es el único piloto que no se ha detenido.Carlos Sainz se realiza un adelantamiento de antología sobre Charles Leclerc. El español sube al P4. El español desatado.Verstappen en pits. Sale 5s por delante de Pérez. Sainz pasa a Russell en una gran maniobra. Muy buen ritmo del español y marca la mejor vuelta. Está a 2.6s de Pérez.Verstappen se aleja a 6.2s de Pérez. El mexicano aprieta y se distancia de Sainz a 2.7s. Leclerc se acerca a Russell. Gap de 1.1s.Verstappen con un ritmo fuerte. Marca la vuelta rápida y se aleja de Pérez a 7.4s. Sainz le descuenta a Checo y el gap cae a 2.3s.Hülkenberg en pits. Los Alpine en la parte baja con Ocon en el P16 y Gasly en el P18.Son 8.6s los que separan a Verstappen de Pérez. Está girando 0.8s más rápido el neerlandés que el mexicano por vuelta.Pérez 2.2s sobre Sainz. Entretanto Verstappen se sigue alejando.Norris se va acercando progresivamente a Leclerc quien marcha P5. Gap de 2.4s.Russell en el P4 a 6.8s de Sainz. Leclerc se le va acercando a 1.1s.Verstappen no baja el ritmo. Es una paliza. Son 13s sobre Pérez con el mismo auto, el Red Bull RB20. La diferencia entre los neumáticos son 5 vueltas más nuevos para el tricampeón.Sainz es 0.1s por vuelta más rápido que Pérez. Gap de 2.1s.Stroll en pits. Sale de nuevo con duros. Está en el P18 el canadiense.Zhou en pits. Salen el P18 por delante de Stroll. Verstappen a 15s de Pérez. Mitad de carrera. Pérez a 2.3s de Sainz.En cuanto a los neumáticos nuevos, Verstappen y Pérez tienen un medio nuevo al igual que los Mercedes. Ferrari no. solo otro duro nuevo. Leclerc a 1s de Russell.Ocon y Bottas en pits.Russell en pits. Sale con duros el pilotos de Mercedes. Sale en el P9. Su compañero Hamilton es P7. Aún no se detiene.Verstappen a 17s de Pérez. Magnussen en pits. Tsunoda lleva dos track limits. Recordemos que al completar cuatro hay penalización.Norris y Hamilton en boxes. Russell ataca a Alonso y lo pasa. George sube al P6. Pérez se aleja a 3.3s de Sainz.Leclerc y Piastri en pits. Salen en el P6 y P8. Luego Hamilton pasa al australiano de McLaren en la curva 1, al límite. En desventaja el joven piloto por llevar neumáticos fríos.Sainz en pits. Sale con duros y se mantiene en el P3. Gap de 7s sobre Russell. Leclerc pasa a Alonso y es P5. Verstappen y Pérez aún no se detienen.Pérez en pits sale con blandos nuevos. Es el único piloto que lleva este compuesto que le permite ser más rápido, pero hay que mirar la degradación. Gap de 2s del mexicano sobre Sainz.Verstappen en boxes. Sale con blandos también. Norris pasa a Alonso. Piastri en su detención tuvo problemas con el neumático izquierdo delantero. Leclerc con la vuelta rápida. Sainz se acerca levemente a Pérez a 1.9s.Solo con el paso de las vueltas se verá si el blando de Pérez fue la elección correcta de Red Bull para mantenerse en el P2. Hamilton supera a Alonso y sube al P7. Leclerc a 1.4s de Russell y bajando.Verstappen marca la vuelta rápida. Gap de 18.2s sobre Pérez. El mexicano mantiene a 2s a Sainz. Alonso aún no ingresa y pierde el P8 con Piastri.Pérez le descuenta 1.2s a Verstappen. Algo pasó con Max porque perdió mucho en este giro.Pérez sigue siendo más rápido que Verstappen. ¿Ya estará controlando Max el ritmo hasta el final? Es probable. Alonso, Hülkenberg y Sargeant en pits.GianPiero Lambiase, ingeniero de Verstappen, le dice que baje el ritmo en las próximas dos vueltas para bajar la temperatura del compuesto blando. Esa es la razón.Leclerc se acerca a Russell por el P4.Pérez a 3.2s de Sainz. Leclerc sigue conectado a Russell por el P4 a 0.4s. Verstappen a 17s de Pérez.Russell se va largo en la curva 10. El error lo aprovecha Leclerc y lo pasa.Alonso se acerca a Stroll por el P9. Gap de 1.5s y cayendo.El top 10 de momento tiene a todos los pilotos de Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren y Aston Martin.Alonso toma el P9 de Stroll. Hamilton completa 2 track limit al igual que Tsunoda. Uno tienen Verstappen, Norris, Gasly, Leclerc, Albon, Russell y Piastri.Pérez a 4s de Sainz. Duelo entre los Racing Bull de Tsunoda y Ricciardo. El australiano conectado al japonés. Yuki hace lo propio con Magnussen por el P12.Han perdido vuelta Albon, Hülkenberg, Ocon, Gasly, Bottas y Sargeant. El siguiente grupo será el de Ricciardo, Tsunoda y Magnussen.Verstappen a 19.7s de Pérez. Una paliza.Tsunoda deja pasar a Ricciardo y toma el P13. El equipo quiere que el australiano intente pasar a Magnussen. Daniel con blandos y Yuki con duros.Pérez a 3.6s de Sainz.Ricciardo se acerca a Magnussen por el P12.Verstappen a 21s de Pérez.¡Última vuelta en Las Vegas! Leclerc deja pasar a Pérez y es P2 el mexicano de momento. Charles trata de contener a Russell para que pierda la posición con Checo y los 5s de penalización. Hamilton pasó a Tsunoda pero al acelerar pierde el auto y Yuki recupera el P8.Max Verstappen (Red Bull) logró laen el GP de Bahrein.Sergio Pérez (Red Bull),Carlos Sainz (Ferrari),Charles Leclerc (Ferrari),George Russell (Mercedes),Lando Norris (McLaren),Lewis Hamilton (Mercedes),Oscar Piastri (McLaren),Fernando Alonso (Aston Martin),Lance Stroll (Aston Martin).Max Verstappen registró la vuelta más rápida con 1:32.608 en el giro 39. Se lleva un punto adicional por terminar en el top 10.Con los resultados finales de este GP de Bahrein, en el campeonato de pilotos Max Verstappen asume el liderato con 26 puntos,Sergio Pérez (18),Carlos Sainz (15),Charles Leclerc (12),George Russell (10),Lando Norris (8),Lewis Hamilton (6),Oscar Piastri (4),Fernando Alonso (2) yLance Stroll (1).En el campeonato de equipos , Red Bull toma el mando con 44 puntos,Ferrari (27),Mercedes (16),McLaren (12),Aston Martin (3),Kick Sauber (0),Haas (0), octavo RB (0),Williams (0) yAlpine (0).Ladel Campeonato Mundial de Fórmula 1 se realizará la próxima semana delen el