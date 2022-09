Verstappen gana en casa y sigue a paso firme hacia su segundo título - Reporte Carrera - GP de Países Bajos

Análisis de la carrera del GP de Países Bajos 2022:

Posiciones del Gran Premio de Países Bajos 2022



Vuelta Rápida: Verstappen - 1:13.652 - V. 62

Safety Cars: 1

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Max Verstappen Red Bull 1:36:42.773 25 +1 26 2. George Russell Mercedes +4.071 18 - 18 3. Charles Leclerc Ferrari +10.929 15 - 15 4. Lewis Hamilton Mercedes +13.016 12 - 12 5. Sergio Pérez Red Bull +18.168 10 - 10 6. Fernando Alonso Alpine +18.754 8 - 8 7. Lando Norris McLaren +19.306 6 - 6 8. Carlos Sainz Ferrari +20.916 4 - 4 9. Esteban Ocon Alpine +21.117 2 - 2 10. Lance Stroll Aston Martin +22.459 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Pierre Gasly AlphaTauri +27.009 12. Alex Albon Williams +30.390 13. Mick Schumacher Haas +32.995 14. Sebastian Vettel Aston Martin +36.007 15. Kevin Magnussen Haas +36.869 16. Guanyu Zhou Alfa Romeo +37.320 17. Daniel Ricciardo McLaren +37.764 18. Nicholas Latifi Williams +1 vuelta No terminaron: 19. Valtteri Bottas Alfa Romeo - 20. Yuki Tsunoda AlphaTauri -

Max Verstappen logró hoy una nueva victoria en el GP de los Países Bajos, su décima de la temporada y que lo acerca cada vez más a su segundo título mundial. En una carrera emocionante y donde la estrategia jugó un papel fundamental el neerlandés ganó por segundo año consecutivo su carrera de casa. George Russell con una buena actuación terminó 2º y Charles Leclerc minimizó daños y completó el podio. Un error estratégico de Mercedes privó a Lewis Hamilton de pelear por la victoria.A campeón del mundo le costó esta vez un poco más ya que no fue tan dominante como hace una semana en Bélgica, pero su buen andar con el RB18, así como la oportuna reacción de su equipo a los momentos de la carrera lo pusieron nuevamente en la mejor posición para ganar. El neerlandés mantuvo el liderato desde la salida y solo lo soltó cuando fue a pits a hacer sus detenciones. Cuando apareció el Safety Car ocasionado por el abandono de Valtteri Bottas rápidamente fue llamado por su equipo para poner neumáticos blandos y afrontar las últimas vueltas. Decisión correcta que Max supo aprovechar para en un parpadeo recuperar la punta de la carrera tras el reinicio.La neutralización fue determinante para las aspiraciones de varios pilotos, sobre todo de quienes acompañaron a Verstappen en el podio. George Russell ratificó el buen ritmo de los Mercedes en carrera y pudo ponerse por delante de las Ferrari tras la primera ronda de detenciones. Durante el SC pidió a su equipo que le pusieran blandos y pocas vueltas después del reinicio de carrera, con mejores neumáticos, superó a su compañero de equipo para cruzar la meta en 2º lugar.Charles Leclerc volvió a meterse en la carrera con esa bandera amarilla ocasionada por Bottas, ya que antes había sufrido con el rendimiento y la alta degradación de sus neumáticos. El monegasco salvó un podio y minimizó daños pero sigue cediendo terreno ante un Max Verstappen que avanza implacable. El de Ferrari recuperó la segunda posición del campeonato de pilotos aunque está igualado en 201 puntos con Sergio Pérez.En 4º terminó Lewis Hamilton que también demostró un gran rendimiento con el W13, pero al que un error estratégico de su equipo lo privó de un mejor resultado, incluso de luchar por la victoria. El británico alargó su primer stint y luego pudo mantenerse en el ritmo de sus rivales con el neumático duro. Pero en el momento decisivo Verstappen, Russell y Leclerc fueron por blandos y Hamilton que ya había montado medios y era el líder en ese momento no paró para cambiar neumáticos y quedó a merced de los 3 que lo superaron sin mayores problemas.'Checo Pérez completó el Top 5 en una carrera donde estuvo lejos del ritmo de su compañero de equipo y vio la bandera a cuadros en la misma posición en la que largó. Eso sí, fue protagonista a mitad de carrera con una interesante lucha con el propio Hamilton a quien le vendió cara su derrota y le trajo recuerdos de Abu Dhabi 2021.Completaron las 10 primeras posiciones Fernando Alonso en 6º en una carrera muy consistente con el Alpine remontando desde el P13, Lando Norris 7º, Carlos Sainz 8º en una carrera que se condicionó para él desde la primera parada en pits donde su equipo no estuvo listo y perdió mucho tiempo y luego fue penalizado con 5 segundos por un relanzamiento inseguro en boxes. Esteban Ocon también supo remar desde atrás para terminar 9º y seguir contribuyendo con puntos para el objetivo de Alpine de ser la cuarta fuerza del Mundial. Lance Stroll salvó el último puntito para Aston Martin.Del 11º al 15º se reportaron Pierre Gasly, Alexander Albon, Mick Schumacher que no pudo sacar buen provecho de su posición inicial de partida ya que no tuvo ritmo en su primer stint y Haas estuvo muy lento en las detenciones, Sebastian Vettel y Kevin Magnussen que tuvo una excursión fuera de pista en las primeras vueltas, pero pudo continuar sin mayores daños.Las últimas posiciones entre los que terminaron la carrera fueron para Guanyu Zhou, un deslucido Daniel Ricciardo y Nicholas Latifi. No terminaron el GP de los Países Bajos Valtteri Bottas que tuvo muchos problemas con su Alfa Romeo durante todo el fin de semana y Yuki Tsunoda también con una falla técnica en su Alpha Tauri.Con los resultados finales de este GP de Países Bajos, Max Verstappen se mantiene el liderato con 310 puntos. Segundo Charles Leclerc (201), tercero Sergio Pérez (201), cuarto George Russell (188), quinto Carlos Sainz (175), sexto Lewis Hamilton (158), séptimo Lando Norris (82), octavo Esteban Ocon (66), noveno Fernando Alonso (59) y completando el top 10, Valtteri Bottas (46).En el campeonato de constructores, Red Bull es líder con 511 puntos, segundo Ferrari (376), tercero Mercedes (346), cuarto Alpine (125), quinto McLaren (101), sexto Alfa Romeo (51), séptimo Haas (34), octavo AlphaTauri (29), noveno Aston Martin (25) y último Williams (4).La decimosexta válida de la temporada 2022 se realizará la próxima semana en el Circuito de Monza del 9 al 11 de septiembre, con motivo del GP de Italia.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Países Bajos:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.Se apagan los semáforos. ¡Inicia la carrera! Serán 72 vueltas. Verstappen mantiene el P1 y se escapa. El top 5 no tiene cambios. Norris pasa a Russell por el P6. Partida limpia. Ocon sube tres puestos.Magnussen se sale de la pista en la curva 1. Deja mucha suciedad sobre el asfalto. Verstappen se aleja de Leclerc a 1s.Sainz presiona a Leclerc por el P2. Hamilton se aleja de Pérez a 1.2s. Russell quiere recuperar el P6 con Norris.Leclerc hace todo lo posible para activar DRS con Verstappen. Marca el mejor S1. Gap de 1.3s. Hamilton se acerca a Sainz. Lo tiene en DRS.Leclerc se acerca a Verstappen en el S1 aprovechando el buen ritmo del Ferrari en las curvas lentas. Max respira en el S2 y S3. Hamilton muy cerca de Sainz por el P3.Russell pasa a Norris y es P6. Ahora Stroll lo tiene en la mira al piloto de McLaren. George aprieta y se acerca a Pérez. Lo tiene a 1.5s.Leclerc hace todo lo que puede para que Verstappen no se escape. Gap de 1.5s. Pérez mejora su ritmo y tiene a Hamilton a 1.7s. Atrás Russell a 1.3s.Hamilton presiona a Sainz con DRS pero la recta es corta y no alcanza. Esto le permite a Pérez acercarse. Gap de 1.4s del mexicano con Lewis.Gap de 1.7s entre Verstappen y Leclerc. Comienza progresivamente a aumentar. Pérez a 0.9s de Hamilton con DRS. Lewis con medios y Checo con blandos.Alonso pasa a Gasly en la recta y ahora va por Tsunoda quien defiende el P11. Russell a 1.2s de Pérez por el P5. Verstappen a 1.8s de Leclerc.Verstappen a 2s de Leclerc. Se va alejando el piloto local.Russell a 1.1s de Pérez. Checo no logra conectarse a Hamilton. Alonso pasa a Tsunoda en la curva 1 y es P11. Ricciardo y Gasly en pits.Alonso en pits. Sale con duros el español. Verstappen a 2.5s de Leclerc. Russell conectado a Pérez a 0.6s.Schumacher y Tsunoda en pits. Sainz sigue aguantando la presión de Hamilton por el P3.Pérez y Sainz en pits. Medios para el mexicano, quien sale sobre una de las pistolas de neumáticos de Ferrari. El equipo italiano de nuevo con una mala detención. El español sale en P11.Verstappen a 4.6s de Leclerc. Volando el neerlandés de Red Bull quien está muy satisfecho con los neumáticos. Stroll en pits. Gran duelo entre Schumacher y Vettel. Se dan espacio.Leclerc pierde mucho tiempo con Verstappen.Leclerc en pits. Sale en P4 con medios. También entra Norris saliendo con duros.Verstappen en boxes. Sale con medios. Mercedes lidera provisionalmente la carrera con Hamilton y Russell. Ambos con medios. Max a 9.1s de Lewis y 5.6s de George.Buen ritmo de Checo Pérez quien marca la mejor vuelta. Gap de 7s con Leclerc por el P4. Sainz está en el P6 a 10s de Pérez. Investigación para Zhou por exceder velocidad en el pit lane.Ligero toque entre Vettel y Bottas en la curva 1. Pueden continuar. Verstappen marca la vuelta más rápida. Está a 4.1s de Russell.El incidente entre Sainz y Pérez en el pit lane será investigado tras la carrera. Pérez le sigue descontando décimas a Leclerc. Está a 6.8s. Albon en pits.Hamilton y Russell siguen en pista. Gap de 3.5s. Verstappen se acerca a George a 3s.Verstappen a 2.4s de Russell. Leclerc aumenta su ritmo y está a 5.3s de Max. Quiere aprovechar que Russell le puede hacer perder tiempo.Ahora Max a 1.5s. Leclerc a 5.4s de Verstappen.Todas las miradas sobre Hannah Schmitz, la jefe de estrategia de Red Bull Racing. Verstappen ya está sobre Russell.Hamilton a 3.1s de Russell. Leclerc no logra aumentar su ritmo.Verstappen pasa con DRS a Hamilton. Muy sencillo para el neerlandés. No pierde tiempo. Ovación de la afición neerlandesa.Verstappen a 1.9s de Hamilton. Pérez a 6.9s de Leclerc por el P4.Hamilton en pits. Sale con duros el británico. Cae al P5 atrás de Pérez. Lewis le apunta al P2 al final de la carrera.Hamilton a 4.4s de Pérez.Russell en pits. Sale en el P5 con duros. Está a 6.8s de Hamilton. Lewis se sigue acercando a Pérez, lo tiene a 3.4s.Verstappen a 8s de Leclerc. Pérez a 7.6s de Charles. Gasly en pits.Pérez es 0.7s más lento por vuelta que Hamilton. Gap de 2.2s. Russell marca la vuelta rápida. Volando los Mercedes con los neumáticos duros.Hamilton marca la vuelta rápida y se coloca a 1s de Pérez.Pérez bloquea en la curva 1 y defiende con todo su posición. Es clave para defender las aspiraciones de victoria de Verstappen.Hamilton pasa a Pérez con DRS en la recta principal. Luego Vettel saliendo del pit lane se coloca por delante de Lewis y Pérez por poco recupera la posición en la parte baja del peralte.Russell ahora presiona a Pérez por el P4. Hamilton marca la mejor vuelta. Está a 9s de Leclerc.Russell pasa fácil a Pérez con DRS en la recta principal. El mexicano aguanta con el compuesto medio de 24 vueltas. Verstappen y Hamilton marcan el mismo tiempo.Hamilton a 7.7s de Leclerc y 18.3s de Verstappen.Pérez en pits. Sale en P5. Le colocan duros. Detención de 2.3s. Sainz sube al P5.Bajo investigación Vettel por ignorar banderas azules tras salir del pit lane. Quedó al frente de Hamilton y Pérez.Pérez marca la vuelta más rápida. Checo está en P7 atrás de Norris. Hamilton a 4.7s de Leclerc.Sainz en pits. Cambia medios por duros. Pérez pasa a Norris y sube al P5. Tsunoda queda detenido.Tsunoda reactiva la marcha. Se quejaba que los neumáticos no había quedado bien colocados.Leclerc en pits. Sale con duros. Verstappen marca su mejor vuelta.El gap entre Verstappen y Hamilton es de 19.7s. En pits Norris y Alonso.El gap entre Verstappen y Hamilton es de 19.7s. En pits Norris y Alonso.Verstappen, Hamilton y Russell en pits. Max con duros y los Mercedes con medios. Sigue el Virtual Safety Car.Finaliza el Virtual Safety Car. Se habilita el DRS. Hamilton a 12.5s de Verstappen.Verstappen marca la vuelta más rápida. Está a 12.9s de Hamilton.Alonso con la mejor vuelta y está a 0.4s de Norris por el P8. Russell se acerca a 2.7s de Hamilton. Lewis gira 0.2s más rápido que Verstappen. Dirección de carrera investigará la detención de Tsunoda tras la carrera, la cual generó el Virtual Safety Car.Alonso presionando a Norris se sale un poco de pista pero puede continuar. Pérez a 4.4s de Leclerc por el P4. Hamilton marca la vuelta más rápida y queda a 11.2s de Verstappen.Bottas se detiene en la recta principal. En el mismo instante Sainz pasó a Ocon. Bandera amarilla en sectores 1 y 3.Ingresa el Safety Car. Se neutraliza la carrera. Se alistan en Red Bull.Bottas sigue en la recta principal.Verstappen, Leclerc, Pérez, Ocon, Stroll, Zhou y Ricciardo en pits. Max sale con blandos, Checo con medios.Hamilton y Russell en pits y salen con medios y blandos. Error de nuevo en Ferrari en el pit stop de Sainz. Sale por delante de Alonso. Lewis adelante, Verstappen P2, Russell P3, Leclerc P4 y Pérez P5.Dirección de carrera permite que Latifi, Albon, Schumacher, Vettel, Magnussen, Zhou y Ricciardo recuperen la vuelta.Hamilton: "Será complicado mantener los autos atrás". Se alista el Safety Car para abandonar la pista.¡Se reanuda la carrera! Verstappen ataca y pasa a Hamilton en la recta. No lo duda. Max se aleja de Lewis a 1.8s. Sainz pasa a Pérez y es P5.Russell presiona a Lewis por el P2. Gap de 0.8s. Leclerc se acerca a George por el P3.Russell conectado a Hamilton. Gap de 0.3s.Russell pasa a Hamilton en la recta principal con DRS. Casi se toca en el adelantamiento. Furioso Lewis y Toto preocupado.Leclerc está sobre Hamilton. Lewis en desventaja con el compuesto medio. Pérez se acerca a Sainz por el P5.Leclerc pasa a Hamilton y sube al P3. Sainz se acerca ahora a Lewis. Gap de 1.4s. Pérez hace lo propio con el español a 0.3s.Alonso pasa a Norris por el P7. ¡Qué buen cierre de carrera! Checo conectado a Sainz.Verstappen tiene controlado a Russell. Gap de 3.2s. Sainz por salir de forma insegura en el pit lane recibe 5s de penalización.Ocon se acerca a Norris por el P8. Es duelo Alpine-McLaren. Pérez sigue a presionando a Sainz.Pérez intentó pasar a Sainz saliendo de la curva 1, peo se sale de pista. Sainz se aleja y se acerca Alonso al mexicano.Alonso se acerca a Pérez. Puede activar DRS el español.¡Última vuelta! Alonso cerca de Pérez pero no logra pasarlo. Sainz con la penalización de 5s caerá al octavo lugar.Max Verstappen (Red Bull) logró la victoria en el GP de Países Bajos. 2º George Russell (Mercedes), 3º Charles Leclerc (Ferrari), 4º Lewis Hamilton (Mercedes), 5º Sergio Pérez (Red Bull), 6º Fernando Alonso (Alpine), 7º Lando Norris (McLaren), 8º Carlos Sainz (Ferrari), 9º Esteban Ocon (Alpine), 10º Alex Albon (Williams).Max Verstappen registró la vuelta más rápida con 1:49:354 en el giro 32. Se lleva el punto adicional por terminar en el top 10.