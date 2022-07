Max Verstappen: ''No es nuestra pista más fuerte pero intentaremos ganar en Hungría''

Hungría es una pista especial, realmente disfruto correr aquí ya que es un poco como una pista de karts, tiene un segundo sector muy técnico que me gusta. Será interesante ver cómo nos afecta el clima durante el fin de semana.



Es difícil saber como estaremos este fin de semana, no es nuestra pista más fuerte pero, por supuesto, quiero un buen resultado e intentaremos todo lo que podamos para ganar. Tengo muchas ganas de que lleguen las vacaciones de verano y con suerte el equipo puede tener tiempo para recuperarse y así poder comenzar bien la segunda mitad de la temporada

Fue un fin de semana frustrante para mí en Francia, no sentía que tenía el ritmo que quería y no estaba del todo cómodo con el auto. Estamos trabajando duro como equipo para tratar de ver qué nos salió mal. Fue una pena que perdiésemos el podio, el VSC llegó en el peor momento posible para nosotros en la carrera y los problemas con él me afectaron en el reinicio.



Por ahora, presionaremos fuerte e intentaremos lograr un mejor resultado en la última carrera antes de las vacaciones de verano y volver al nivel en el que hemos estado constantemente esta temporada

Tras 12 carreras,. A pesar del amplio margen el neerlandés no se relaja y se marca como objetivo maximizar los puntos en cada GP de aquí a final de temporada. Por su partey quiere pasar página con un buen resultado antes de las vacaciones.El actual campeón del mundo cree que en elFerrari será muy competitivo, mientras que a Red Bull le costará más encontrar el ritmo. La clave será minimizar daños en un circuito menos afín al RB18.".Por su parte, al piloto mexicano se le acumularon los problemas en Paul Ricard y terminó el fin de semana frustrado tras quedarse a las puertas del podio. El de Hungría no es de sus trazados favoritos y, pero espera cambiar eso en este GP.".Consolidados al frente en ambos campeonatos, en Red Bull no se fían y apuntan como objetivo sumar en todas las carreras incluso en las que sus rivales sean más competitivos.