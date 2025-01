OFICIAL: Liam Lawson reemplazará a Sergio 'Checo' Pérez en Red Bull en la temporada 2025

Estoy encantado de anunciar que Liam Lawson se unirá al equipo en 2025. Las actuaciones de Liam en el transcurso de sus dos etapas con Visa Cash App Racing Bulls han demostrado que no sólo es capaz de ofrecer grandes resultados, sino que también es un verdadero piloto, que no tiene miedo de mezclarse con los mejores y llegar a la cima.Su llegada continúa la larga historia del equipo de promocionar desde dentro del programa Red Bull Junior y sigue los pasos de pilotos campeones y ganadores de carreras como Sebastian Vettel y, por supuesto, Max Verstappen. No hay duda de que correr junto a Max, cuatro veces campeón y sin duda uno de los mejores pilotos que se han visto en la F1, es una tarea de enormes proporciones, pero estoy seguro de que Liam puede estar a la altura de ese desafío y ofrecer algunos resultados sobresalientes para nosotros el próximo año