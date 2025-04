OFICIAL: Yuki Tsunoda es nuevo piloto de Red Bull Racing tras relevar a Liam Lawson

¿Qué pasará con Lawson?

El RB21 es un auto complejo, y necesitamos la experiencia de Yuki para acelerar su desarrollo. Liam es un talento incuestionable, pero en F1 el tiempo es implacable. Esta rotación le permitirá recuperar confianza en un entorno conocido

Yuki no solo es rápido; transformó la cultura de nuestro equipo. Su energía contagiosa y su trabajo con los ingenieros son irreemplazables

El clamor de Yuki Tsunoda por fin fue escuchado. Luego de varios años de pedir una oportunidad en Red Bull Racing, el piloto japonés debutará en el próximo Gran Premio en Suzuka, el cual precisamente será en su casa, con el equipo top de las bebidas energéticas junto al tetracampeón Max Verstappen.Para que este movimiento se pudiera dar, evidentemente tenía que haber un sacrificado: Liam Lawson. La paciencia de Red Bull Racing solo duró dos carreras, luego de dos resultados absolutamente decepcionantes y que en nada cambió el rumbo del equipo respecto a lo que Sergio Pérez venía realizando, al contrario, fue peor.Con el temor de estar en desventaja en el campeonato de constructores especialmente, en el que ambos pilotos deben sumar, Red Bull Racing recurre a los servicios de Yuki Tsunoda, teniendo en cuenta su creciente rendimiento en Racing Bulls, sino también el reconocimiento por su esfuerzo como integrante del programa de jóvenes pilotos de Red Bull.El piloto neozelandés retornará a Racing Bulls, equipo del cual formó parte en la temporada 2024. Esto sin duda se ve como un downgrade, pero la verdad le ayuda porque le baja la presión y además le otorga un auto que es bastante competitivo como lo es el VCARB02. Una segunda y última oportunidad que no deberá desaprovechar.Christian Horner, director de Red Bull Racing, no ocultó el razonamiento técnico detrás del cambio: "".Entretanto Laurent Mekies, jefe del equipo Racing Bulls, destacó el legado del japonés: "".Gran desafío tendrá Yuki Tsunoda desde el 4 de abril en las pruebas libres en el Circuito de Suzuka - en casa y con su público -, iniciando la adaptación al difícil RB21, el cual evidentemente solo está hecho para el estilo de manejo de Max Verstappen y quien también no está totalmente satisfecho con su ritmo.¿Logrará el piloto nipón superar este obstáculo? Solo el tiempo y los resultados lo dirán.