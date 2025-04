Piastri logra su tercera victoria en F1 y McLaren se afianza en el campeonato - Reporte Carrera - GP de China

Vuelta a vuelta del GP de China 2025:

Posiciones Finales actualizadas del Gran Premio de China 2025

La escudería McLaren logró el resultado perfecto en la carrera del GP de China al conquistar la victoria con Oscar Piastri y el segundo lugar con Lando Norris. Los de Woking son líderes absolutos del campeonato de constructores. Entretanto George Russell completó el podio en el Circuito Internacional de Shanghai.Oscar Piastri se llevó su tercer triunfo en la F1 tras dominar gran parte de la competencia. Con uny una estrategia de neumáticos bien ejecutada, Piastri logró mantener a raya a su compañero de equipo, Lando Norris, quien terminó en segundo lugar, aunqueLa carrera comenzó con Piastri manteniendo su posición de privilegio en la salida, mientras Lando Norris superaba a George Russell para colocarse en el segundo lugar.Max Verstappen, por su parte, tuvo un inicio complicado, cayendo del cuarto al sexto lugar tras ser superado por los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc. Sin embargo, el monegasco de Ferrari pronto mostró problemas en su alerón, aunque quedurante la carrera, pero sí al final.Las primeras vueltas estuvieron marcadas por duelos intensos, especialmente entre Norris y Russell, quien activó el DRS paraMientras tanto, Verstappen comenzó su remontada desde el sexto puesto, acercándose progresivamente a Leclerc y Hamilton.En la vuelta 15, las paradas en boxes comenzaron a definir la estrategia de la carrera. Piastri y Russell entraron a boxes, dejando a Norris al frente, pero el australiano de McLarentras superar a Alex Albon, quien se había colocado al frente brevemente tras su parada.Norris, sin embargo, no se rindió y comenzó a recortar la ventaja de Piastri, marcando vueltas rápidas consecutivas. A pesar de su esfuerzo, los problemas con los frenos en las últimas vueltas le impidieron acercarse lo suficiente a su compañero,Russell completó el podio en tercer lugar, demostrando el buen ritmo del Mercedes en los últimos instantes de la carrera.Verstappen, por su parte, logró superar a Leclerc en la vuelta 53, asegurándose el cuarto puesto. El monegasco de Ferrari terminó quinto, mientras que, quien registró la vuelta más rápida de la carrera,Esteban Ocon, Andrea Kimi Antonelli, Alex Albon y Oliver Bearman, cerrando el top 10.Carrera para el olvido por parte de Liam Lawson al terminar decimoquinto.y no ha cambiado nada respecto a lo que venía sucediendo con Sergio Pérez el año pasado. La presión sigue aumentando sobre el neozelandés. De hecho ya se habla que esta sería su última carrera y queJack Doohan de Alpine recibió unapor forzar a Yuki Tsunoda a salirse de la pista. Terminó decimosexto, mientras que su compañero Pierre Gasly quedó a un paso de los puntos en el undécimo lugar.El piloto brasilero Gabriel Bortoleto terminó decimoséptimo, por delante de su compañero de equipo Nico Hülkenberg, a pesar de unque lo relegó al último lugar.Elde la competencia fue por parte depor inconvenientes en los frenos, esto en el inicio de la carrera.Con los resultados finales de este GP de Chinaen el campeonato de pilotos Lando Norris adelante con 44 puntos,Max Verstappen (36),George Russell (35),Oscar Piastri (34),Andrea Kimi Antonelli (18),Charles Leclerc (18),Lewis Hamilton (17),Alex Albon (12),Esteban Ocon (6).En el campeonato de equipos , McLaren lidera con 78 puntos,Mercedes (53),Red Bull (36),Ferrari (35),Williams (12),Aston Martin (8),Haas (7), octavo Sauber (6),RB (3) yAlpine (0).Todos los pilotos inician sin inconvenientes.Se apagan los semáforos ¡Comienza la carrera del GP de China! Piastri mantiene el P1. Norris salta al P2 tras superar a Russell. Verstappen cae del P4 al P6. Los Ferrari de Hamilton y Leclerc lo pasaron. Max dice que Leclerc tiene el alerón roto. Hülkenberg pierde 7 puestos.Piastri se aleja de Norris para que no active DRS. Gap de 1.1s. El toque de Leclerc fue con su compañero Hamilton en la curva 2.Russell aprieta y se acerca a Norris por el P2. Ya activa DRS. Verstappen hace lo propio con Leclerc por el P5.Problemas para Alonso en los frenos. Se va quedando el piloto español y cae al último lugar. Va rumbo a los pits.Norris se acerca a Piastri para activar DRS. Russell hace lo propio. Hadjar en el P9 tiene la presión de Ocon, Albon, Gasly, Stroll y Sainz.Norris no se rinde y está a 0.7s de Piastri. Russell se alejó a 1.5 de Hamilton y Lewis hace lo mismo con Leclerc a 1.3s.Piastri se aleja a 1.2s de Norris. Verstappen en el P6 lejos de Leclerc a 3.1s. Antonelli tras el cuatro veces campeón del mundo a 1.3s.Hamilton a 1.8s de Russell. Ayer su ritmo fue diferente. Hay que revisar el graining en los neumáticos. Leclerc activa DRS con Lewis. Charles gira sin endplate delantero izquierdo.Piastri a 1.6s de Norris. Lando a 2.1s de Russell.Oscar Piastri sigue apretando el ritmo. Ya son 2s sobre su compañero Lando Norris. Bortoleto en pits. Tuvo un trompo en la vuelta 1 y cayó al último lugar.Gasly en pits. Cambia medios por duros. Piastri a 2.2s de Norris.En boxes Tsunoda, Ocon y Doohan. Leclerc se acerca a Hamilton con el DRS. Gap de 0.7s.Antonelli y Hadjar en pits. Caen al P13 y P17 respectivamente. Lawson ya está en el P11 tras salir desde el pit lane.Hamilton y Verstappen en pits. Regresan a pista en el P10 y P12.Piastri y Russell en boxes. Salen en el P4 y P8. Norris queda al frente. Está 5.4s sobre Leclerc P2. Russell pasa a Bearman y Ocon a Antonelli por el P14. Esteban por el césped.Norris y Leclerc en pits. Se reincorporan en el P5 y P10 respectivamente. Albon lidera la carrera. Está a 2.2s de Piastri.Hamilton pasa a Lawson. Piastri se conecta a Albon por el P1. Norris con DRS sobre Russell por el P3.Norris toma el P3 de Russell tras pasarlo en la curva 1. Piastri pasa a Albon y retoma el liderato. Gap de 2.1s con Albon. Ahora Norris se acerca al piloto tailandés de Williams. Hamilton pasa a Stroll y es P5.Lawson en pits. Cae al P18. Norris pasa a Albon y es P2.Le piden a Hamilton que deje pasar a Leclerc. Lewis responde que cuando el monegasco esté cerca.Hamilton le cede el P4 a Leclerc. Albon en pits. Sale en el P14. Sainz en el P16.Piastri a 4s de Norris. Entretanto Lando a 1.5s de Russell. Leclerc se acerca a George por el P3.El ingeniero de Leclerc se disculpa por no haber pedido antes el cambio de posición con Hamilton. Su ritmo es mejor que el del británico. Charles está a 1s de Russell por el P3. Lewis a 1.8s de su compañero.Albon pasa a Gasly y asciende al P13. Bearman conectado a Stroll con DRS por el P7. El joven piloto se excede en la frenada de la curva 14 y bloquea.Piastri a 4.3s de Norris. Sainz toma el P15 de Doohan. Modesta carrera de Williams.Leclerc sorprendido con la tracción del Mercedes de Russell. Dice que es increíble. Gap de 0.8s.Bearman en pits. Salen en el P17 con medios. Solo falta Stroll por detenerse. Busca el undercut el británico de Haas. También se detiene Bortoleto por segunda vez. Sale con duros nuevos.Norris marca la vuelta rápida y le recorta 0.5s a Piastri. Es la mitad de carrera. Hadjar presionando a Antonelli por el P10.Otra vuelta rápida para Norris con 0.5s a favor respecto de Piastri. Gap de 3.2s.Russell marca su mejor vuelta y se aleja de Leclerc a 1.8s. Entretanto Lewis a 2.8s de Charles en el P5.Leclerc frenó tarde y no tuvo estabilidad en la curva 14. Ahora a 1.9s de Russell. Norris se sigue acercando a Piastri. El gap cae a 2.5s. Bearman pasa a Lawson por el P16. En pits el neozelandés de Red Bull.El gap entre Piastri y Norris se mantiene en 2.5s. Bearman presiona a Doohan por el P15 y lo pasa saliendo de la curva 14.Lawson pasa a Hülkenberg y sube al P17. Bastante lejos el reemplazo de Sergio Pérez. Piastri logra su mejor vuelta y se aleja a 2.8s de Lando.En pits Hadjar. Salen en el P16. Piastri vuelve a apretar y se distancia a 3.4s de Norris.Ahora la incógnita es quiénes se atreverán a realizar una sola detención. Le dicen a Norris que hay un riesgo de lluvia ligera para las últimas 3 vueltas.Tsunoda en pits. Bearman pasa a Sainz y toma el P12. Piastri a 3.2s de Norris.Stroll en pis. Se detiene tras un largo stint con duros. Norris aprieta y se acerca a 2.7s de Piastri.Hamilton en pits. Sale con duros nuevos y está a 20s de Verstappen por el P5. Norris a 2.3 de Piastri.Verstappen se acerca progresivamente a Leclerc. Gap de 5.1s. Duelo entre Bearman y Gasly por el P10. Piastri dice que pueden llegar hasta el final con este neumático.Vuelta rápida de Hamilton. Bearman pasa a Gasly con DRS y entra en los puntos. Muy bien el joven piloto de Haas.Hamilton fuerte con el duro nuevo. Vuelta rápida y bajando la diferencia con Verstappen por el P5 a 17.8s.Piastri a 4s de Norris por el liderato. Verstappen se sigue acercando a Leclerc con un gap de 3.8s. Stroll entra en DRS con Sainz por el P12.Tsunoda a 0.5s de Doohan por el P14.Lawson en el P17, totalmente desaparecido. Piastri a 4.6s de Norris.Antonelli tiene en la mira a Ocon por el P7. Gap de 2.1s y cayendo.Hamilton en el P6 a 15s de Verstappen. Tsunoda se sale de pista en la curva 14 tras intentar pasar a Doohan.Tsunoda en pits. Problemas en su alerón delantero. Cae al último lugar. Hadjar se conecta a Sainz por el P13.Norris aprieta y se acerca a 3.5s de Piastri por el liderato. Verstappen a 2.3s de Leclerc por el P4.Fuerte presión de Hadjar a Doohan por el 14. Lawson se acerca.Verstappen a 1.5 de Leclerc por el P4.Penalización de 10 segundos para Doohan por forzar a otro piloto a salirse de pista. Fue la maniobra con Tsunoda.Leclerc bajo presión de Verstappen. Gap de 0.3s. Tiene problemas el auto del monegasco. Hamilton a 10.9s de Max por el P5.Max Verstappen pasa a Charles Leclerc por el P4 en la curva 3 por el exterior. Le dicen a Norris que baje la presión de los frenos.Piastri a 3.1s de Norris. Hamilton a 7s de Leclerc. Antonelli a 2.6s de Ocon. Hadjar sigue presionando a Doohan por el P14, aunque el australiano tiene 10s de penalización.Le informan a Norris que la situación con los frenos es crítica. Lando responde que se está yendo largo. La diferencia con Piastri sube a 6.1s.¡Última vuelta en el Circuito Internacional de Shanghai! Russell aprieta para acercarse a Norris. Gap de 3.4s y cayendo. Hamilton a 3.2s de Leclerc. Llega segundo Lando Norris sufriendo con los frenos. Quedó a tan solo 1.3s de George Russell. Una vuelta más y otra era la historia.Oscar Piastri (McLaren) logró laen el GP de China.Lando Norris (McLaren),George Russell (Mercedes),Max Verstappen (McLaren),Charles Leclerc (Ferrari),Lewis Hamilton (Ferrari),Esteban Ocon (Haas),Andrea Kimi Antonelli (Mercedes),Alex Albon (Williams),Oliver Bearman (Haas).Lewis Hamilton registró la vuelta más rápida con 1:35.069 en el giro 41. Este año no se otorga el punto adicional por este ítem.*. Por infracciones técnicas Leclerc, Gasly y Hamilton fueron descalificados de la carrera.