FIA sanciona a Williams por infracción de un requisito técnico en el GP de China

mala comunicación interna

El equipo Williams ha sido sancionado con una multa de 50.000 euros por no cumplir con los requisitos técnicos establecidos por la FIA.La infracción se produjo durante la primera sesión de entrenamientos libres del viernes, cuando el equipo británicolas grabaciones de las cámaras instaladas en sus autos.Según los comisarios deportivos, Williamsestablecido para proporcionar los archivos de video capturados por las cámaras inalámbricas orientadas hacia la parte frontal y trasera en sus autos.Este requisito forma parte de la Directiva Técnica TD034L, emitida el pasado 19 de marzo, la cual buscaAunque no se cuestionó la legalidad del alerón del Williams, el equipo admitió queestaban equipadas con tarjetas SD formateadas correctamente, tal como exige la normativa.Según el informe de los comisarios, Williams asumió erróneamente que, basándose en un correo electrónico ambiguo enviado por el delegado técnico.El error salió a la luz durante la sesión, cuando los ingenieros notaron unaen las cámaras, pero no supieron interpretar su significado.Para entonces, ya era demasiado tarde para corregir el problema. Aunque el equipo informó a la FIA sobre la luz roja,hasta después de la sesión.Los comisarios determinaron que Williams violó el infringió 12.1.1i del Código Deportivo Internacional (ISC) y le impusieron una, de los cuales 40.000 quedan suspendidos hasta el 31 de diciembre de 2025, siempre y cuando no se repita una infracción similar.En un comunicado, Williams reconoció el error y atribuyó el fallo a una "" . El equipo aseguró que ya hapara evitar futuros incumplimientos y destacó que no tiene preocupaciones sobre la legalidad de su alerón, el mismo que utilizaron sin problemas en el Gran Premio de Australia.