Piastri se impone y logra la pole en Shanghai - Reporte Clasificación - GP de China

Piloto Equipo Nac. Tiempo Gap Sesión 1 O. Piastri McLaren AUS 1:30.641 -.--- Q3 2 G. Russell Mercedes GBR 1:30.723 +0.082 Q3 3 L. Norris McLaren GBR 1:30.793 +0.152 Q3 4 M. Verstappen Red Bull NLD 1:30.817 +0.176 Q3 5 L. Hamilton Ferrari GBR 1:30.927 +0.286 Q3 6 C. Leclerc Ferrari MON 1:31.021 +0.380 Q3 7 I. Hadjar RB FRA 1:31.079 +0.438 Q3 8 A. Antonelli Mercedes ITA 1:31.103 +0.462 Q3 9 Y. Tsunoda RB JAP 1:31.638 +0.997 Q3 10 A. Albon Williams TAI 1:31.706 +1.065 Q3 11 E. Ocon Haas FRA 1:31.625 +0.984 Q2 12 N. Hülkenberg Sauber ALE 1:31.632 +0.991 Q2 13 F. Alonso Aston Martin ESP 1:31.688 +1.047 Q2 14 L. Stroll Aston Martin CAN 1:31.773 +1.132 Q2 15 C. Sainz Williams ESP 1:31.840 +1.199 Q2 16 P. Gasly Alpine FRA 1:31.992 +1.351 Q1 17 O. Bearman Haas GBR 1:32.018 +1.377 Q1 18 J. Doohan Alpine AUS 1:32.092 +1.451 Q1 19 G. Bortoleto Sauber BRA 1:32.141 +1.500 Q1 20 L. Lawson Red Bull NZL 1:32.174 +1.533 Q1

McLaren sigue mostrando su potencial pero en esta ocasión quien se llevó la pole position fue el australiano Oscar Piastri. Es la primera del joven piloto de McLaren en la F1. Junto a su lado partirá en primera fila el tetracampeón Max Verstappen.El australiano marcó un tiempo de 1:30.641 en la Q3, superando por apenas 0.082 segundos a George Russell. Entretanto la diferencia entre Oscar Piastri y Lando Norris, los compañeros en McLaren, fue de 0.152s. El líder del campeonato cometió un error en la curva 16 y no pudo mejorar su tiempo.Max Verstappen de Red Bull partirá desde el cuarto lugar, seguido por los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc. El británico había obtenido ayer el primer lugar en la Sprint Qualifying y hoy se impuso en la competencia Sprint. Sin embargo en esta clasificación no pudo repetir este resultado.En la zona media de la parrilla los pilotos de RB, Isack Hadjar y Yuki Tsunoda mostraron un buen rendimiento, colocándose en el séptimo y noveno puesto respectivamente.Andrea Kimi Antonelli perdió su primera vuelta rápida en Q3 por superar los límites de pista en la última curva y al final clasificó octavo. Entretanto Alex Albon de Williams fue décimo.Esteban Ocon de Haas tuvo una mejora importante y por tan solo 0.030s no pudo avanzar a Q3. Nico Hülkenberg (Haas), Fernando Alonso (Aston Martin), Lance Stroll (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) también se quedaron en el camino.Pierre Gasly (Alpine), Oliver Bearman (Haas), Jack Doohan (Alpine), Gabriel Bortoleto (Sauber) y Liam Lawson (Red Bull) no pasaron de la Q1. Este último piloto volvió a tener inconvenientes con la puesta a punto del auto e iniciará desde el fondo.El nuevo asfalto del circuito, que ofrece mayor adherencia pero también un desgaste acelerado de los neumáticos, podría jugar un papel clave en la estrategia de carrera.Mañana a las 15:00 hs de Shanghai iniciará la carrera del Gran Premio de China con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Estos fueron los resultados de la sesión: