Stroll no descarta privatizar Aston Martin y apunta a un inversor estratégico para el equipo de F1

Lawrence Stroll, el magnate canadiense que rescató a Aston Martin en 2020, volvió a sacudir el tablero. Su consorcio Yew Tree inyectará 52.5 millones de libras para elevar su participación al 33%, comprando 75 millones de acciones a £0.70 cada una.En una entrevista con el medio económico Bloomberg comentó que la empresa está "" y que su valoración bursátil de alrededor de 650 millones de libras es una "", dijo Stroll, añadiendo que podría plantearse llevar Aston Martin a la bolsa si no mejora con el tiempo.Mientras realiza los ajustes en Aston Martin Lagonda, Stroll también mira hacia la pista. El equipo de Fórmula 1 que lleva el nombre del fabricante —y que él controla por separado— busca unpara vender una participación.La meta: superar los 1.800 millones de libras de valoración logrados en 2023 con HPS y Accel Partners. "", aseguró.Stroll ha inyectadodesde el rescate, pero la deuda sigue pesando. Con esta nueva ronda de capital y un plan de eficiencia, busca enderezar el rumbo.El nuevo CEO, Adrian Hallmark (ex Bentley Motors), enfrenta vientos en contra. Losen EE.UU. obligan a revisar las previsiones de ventas para 2025. Ya no se espera un crecimiento del 5%, sino uno "modesto". "" , admitió Hallmark.Además(5% de la plantilla). Entretanto proyecta generar flujo de caja positivo en el segundo semestre de 2024, tras no conseguirlo en el primer intento.