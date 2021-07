Lewis Hamilton: ''Siempre correré duro, pero siempre de forma justa''

Análisis de la carrera del GP de Gran Bretaña 2021:

Hoy, como siempre, he intentado ser comedido en la forma de enfocar la carrera, sobre todo luchando con Max, que es muy agresivo, pero yo estaba totalmente a su lado y no me dejaba espacio. Independientemente de si estaba de acuerdo con la penalización, la asumí y seguí trabajando.



Me dije: "No voy a dejar que nada se interponga en el camino para que el público disfrute del fin de semana, del himno nacional y de la bandera británica". No podría haberlo hecho sin el gran trabajo en equipo de Valtteri y el increíble esfuerzo del equipo, así que estoy muy agradecido y muy feliz de conseguir este resultado para el equipo y los aficionados

Hoy es un recordatorio de los peligros a los que nos enfrentamos en este deporte y nunca debemos tomar a la ligera los riesgos. Le envío mis mejores deseos a Max, que es un competidor increíble, y me alegra saber que está bien. Siempre correré duro, pero siempre de forma justa.



Estoy muy orgulloso de lo que hemos conseguido hoy gracias al trabajo en equipo. Mi equipo ha demostrado tener agallas, perseverancia y compromiso con este increíble deporte. Es un sueño ganar delante de mi público. Esto es para ustedes. Nunca se rindan, sigan levantándose, sigan luchando

Lewis Hamilton, ganador del GP de Gran Bretaña 2021, se refirió al incidente de la primera vuelta con Max Verstappen tras el intenso duelo que venían sosteniendo rueda a rueda desde el inicio de la carrera.Tras finalizar la competencia, el piloto de Mercedes expresó: ", declaró a los medios de comunicación en Silverstone.Posteriormente en sus redes sociales, publicó el siguiente mensaje: "", declaró el siete veces campeón del mundo de F1.Debido al incidente con Max Verstappen, el británico recibió una penalización de 10 segundos, la cual cumplió en su detención en pits durante la vuelta 27.Posteriormente comenzó una ardua recuperación tras caer al quinto lugar. En la vuelta 39 su compañero de equipo Valtteri Bottas le cedió el segundo lugar y posteriormente en el giro 49 pasó a Charles Leclerc para así lograr su octavo triunfo en el Gran Premio de su país.Silverstone deja una buena cosecha de puntos para Hamilton y Mercedes en los campeonatos de pilotos y constructores. Lewis le recorta 24 unidades a Max Verstappen por el liderato, quedando a 8 unidades. Entretanto por equipos los alemanes le descuentan 43 puntos a los británicos, con una diferencia ahora de tan solo 4 unidades.La próxima válida de la F1 se disputará del 30 de julio a 1 de agosto con motivo del GP de Hungría.