Verstappen sale del hospital y no oculta su enfado con Hamilton tras colisión en Silverstone

La escudería Red Bull Racing confirmó que Max Verstappen salió del hospital, luego de pasar con éxito todos chequeos médicos tras el fuerte accidente sufrido esta tarde en Silverstone, como consecuencia de la colisión con Lewis Hamilton. El neerlandés está muy disgustado con el piloto británico.Max Verstappen salió por sus propios medios del auto y fue llevado al centro médico del circuito. Tras una evaluación allí, fue transportado al hospital de Coventry para realizarle más chequeos y estar en observación.A Max Verstappen se le dio salida a las 22:00 hs, luego de haber pasado todos los exámenes médicos y de no presentar ninguna lesión.Mediante un mensaje en Instagram, Verstappen no ocultó su enfado por el incidente: "", dijo el actual líder del campeonato.Entretanto Christian Horner, jefe del equipo, expresó tras la carrera: "", declaró el responsable del equipo austriaco.Red Bull se va de esta carrera con las manos vacías, ya que Sergio Pérez finalizó decimosexto. Al final registró la vuelta rápida, pero no se lleva el punto adicional por no terminar dentro del top 10.Ahora para Red Bull se pierde una ventaja importante en el liderato de los campeonatos de pilotos y constructores. Ahora son 8 puntos los que le lleva Max Verstappen a Hamilton (185 a 177), mientras que por equipos son 4 unidades las separan a Red Bull de Mercedes (289 a 285).La próxima válida de la F1 se disputará del 30 de julio a 1 de agosto con motivo del GP de Hungría.