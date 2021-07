Victoria de Hamilton tras polémica colisión con Verstappen en primera vuelta - Reporte Carrera - GP de Gran Bretaña

Análisis de la carrera del GP de Gran Bretaña 2021:

Posiciones Finales del Gran Premio de Gran Bretaña 2021



Vuelta Rápida: Pérez - 1:28.617 - V. 50

Safety Cars: 1

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Lewis Hamilton Mercedes 1:58:23.287 25 - 25 2. Charles Leclerc Ferrari +3.871 18 - 18 3. Valtteri Bottas Mercedes +11.125 15 - 15 4. Lando Norris McLaren +28.573 12 - 12 5. Daniel Ricciardo McLaren +42.624 10 - 10 6. Carlos Sainz Ferrari +43.454 8 - 8 7. Fernando Alonso Alpine +72.093 6 - 6 8. Lance Stroll Aston Martin +74.289 4 - 4 9. Esteban Ocon Alpine +76.162 2 - 2 10. Yuki Tsunoda AlphaTauri +82.065 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Pierre Gasly AlphaTauri +85.327 12. George Russell Williams +1 vuelta 13. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo +1 vuelta 14. Nicholas Latifi Williams +1 vuelta 15. Kimi Räikkönen Alfa Romeo +1 vuelta 16. Sergio Pérez Red Bull +1 vuelta 17. Nikita Mazepin Haas +1 vuelta 18. Mick Schumacher Haas +1 vuelta No terminaron: 19. Sebastian Vettel Aston Martin - 20. Max Verstappen Red Bull -

El piloto británico Lewis Hamilton logró el triunfo en el Gran Premio de su país, tras una muy buena carrera. Sin embargo la victoria es sombría por causa de una colisión con Max Verstappen en la primera curva, la cual dejó a su principal rival por el campeonato fuera de competencia. El podio lo completaron Charles Leclerc y Valtteri Bottas.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Gran Bretaña:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.¡Inicia la carrera! Verstappen se mantiene adelante. Agresivo Hamilton presionando. Leclerc pasa a Bottas y es P3. Duelo rueda a rueda Lewis-Max. Hamilton toca a Verstappen. Termina el de Red Bull contra el muro en Copse. Los médicos llegan a revisar a Max. Se le ve adolorido. Fue un golpe fuerte. Safety Car.Bandera roja. Se detiene la carrera. Todos los pilotos a pits. La carrera se reiniciará a las 15:42.Salen los pilotos a pista. Será partida estática.¡Inicia por segunda vez la carrera! Leclerc se mantiene en el P1. Norris pasa a Bottas y es P3. Hamilton con cautela. Alonso luchando con Vettel por P6. Trompo de Sebastian. Fernando ahora con Ricciardo por el P5.Penalización de 10s a Hamilton por el toque a Verstappen.Leclerc a 1.4s de Hamilton. Sainz presiona a Ricciardo por el P5. Carlos pasó a Alonso.Norris se aleja de Hamilton a 2.2s. Leclerc a 1.4s de Lewis.Pérez ya está en el P13, presionando a Giovinazzi. Leclerc a 1.2s de Hamilton.Se mantiene el gap de 1.2s entre Leclerc y Hamilton. Bottas se acerca a Norris por el P3.Pérez es el único piloto con duros. Está en el P12 y conectado a Gasly. En él están puestas las esperanzas de Red Bull para defender el campeonato de constructores.Leclerc mantiene a raya a Hamilton. Gap de 1:33.2. Sorprende el ritmo del Ferrari SF21. El más rápido en pista en este momento.Stroll presiona a Alonso por el P7.Pérez sigue atrás de Gasly en el P12. El francés conectado al alerón trasero de Kimi Räikkönen. Pierden tiempo.Leclerc estira la diferencia a 1.7s respecto a Hamilton.Räikkönen en el P10 contiene a Gasly y Pérez. Pierden tiempo importante. Leclerc reporta problemas en su auto. Le dan algunas indicaciones desde el pit wall. Hamilton se acerca.Leclerc luchando con el motor del auto. Dice que no puede. Hamilton se conecta.Bandera blanca y negra para Gasly por exceder los límites de pista. Hamilton sigue presionando a Leclerc.Gap de Leclerc y Hamilton de 1s. Norris a 5s de Lewis. Bottas a 1.4s de Lando.Pérez en pits. Cae al P15. Sale con medios nuevos el mexicano.La estrategia de Pérez se ve afectada por la pérdida de tiempo con Räikkönen y Gasly. Se lo encuentra a Kimi de nuevo en pista y lo pasa. Es P13 el mexicano.Leclerc a 1.9s de Hamilton. Lewis se sube en tiempos. Ricciardo en pits.Norris en pits. Trasera derecha con demora. Pierde tiempo el británico.Bottas en pits. Sale con duros el finlandés de Mercedes en el P5. Duelo con Alonso y lo pasa. Es P4.Leclerc a 2s de Hamilton. Ritmo parejo entre ambos. Norris pasa a Alonso y es P5 el británico. Stroll y Giovinazzi en pits.Pérez en el P11 va tras su ex compañero Stroll. Gap de 2.5s. Alonso en pits, demorado.Leclerc a 2.3s de Hamilton. Sainz marca la vuelta rápida, pero Bottas se la mejora. Se completa la mitad de la carrera. Posiciones: LEC HAM SAI BOT NOR GAS RIC TSU ALO STR PER OCO RAI RUS GIO LAT VET MSC MAZ. Fuera: VER.Ricciardo presiona a Gasly por el P6.Hamilton en pits. Cumple la penalización de 10s. Sale con blandos y sale en el P5 atrás de Norris a 4s.Leclerc sigue en pista marcando un muy buen ritmo. Sainz entra a pits. Problemas en el neumático delantero izquierdo. Detención de 12s.Leclerc en pits. Detención de 2.6s. Charles sigue adelante a 6.7s de Bottas. Pérez en el P10 a 0.7s de Stroll.Hamilton, ya 'libre de culpa' marca un fuerte ritmo y se acerca a 1s de Norris. Lo pasa antes de llegar a Copse y es P3 el piloto de Mercedes.Leclerc fuerte en el P1 a 9s de Bottas. Hamilton a 3.7s de Valtteri. Lo dejará pasar su compañero de equipo para sumar en el campeonato.Sainz se acerca a Ricciardo por el P5. Gap de 0.6s. Norris se aleja de Hamilton a 2s.Pérez en el P9 a 0.3s de Stroll. Sainz con la misma diferencia respecto a Ricciardo por el P5.Leclerc tranquilo en el P1 a 9.3s de Bottas. Lleva 7 vueltas menos en su compuesto duro que el finlandés.Pérez en el P9 está atorado con Stroll. No logra pasar con DRS. Se van desgastando sus neumáticos medios. Gap de 0.4s. Hamilton a 3.2s de Bottas.Leclerc a 8.7s de Bottas. Hamilton se acerca a Valtteri a 2.2s.Pérez aún estancado con Stroll en el P9. Ahora al mexicano se le acerca Gasly a 1s.Checo Pérez en pits. Sale con medios y cae el P17. Buscará la vuelta rápida, pero tiene que estar en el top 10.Le informan a Vettel que tiene que retirar el auto. Gira en el P17. Pérez asciende al P15.Por orden de equipo, Bottas deja pasar a Hamilton. Lewis a 7.3s de Leclerc.Hamilton volando. Es 0.8s por vuelta más veloz que Leclerc.Sainz sigue presionando a Ricciardo por el P5. El australiano defendiendo con uñas y dientes su posición, la mejor para él hasta el momento en esta temporada.Fuerte duelo entre Pérez y Tsunoda por el P12. El mexicano le gana el duelo a su amigo japonés.Hamilton a 4.4s de Leclerc. Es 1s más veloz que el piloto de Ferrari. De nuevo Checo atrás de Räikkönen por el P11.Hamilton marca la vuelta más rápida y ya son 3.6ss los que lo separan de Leclerc. Va con todo el piloto de Mercedes.Nada que puede Sainz con Ricciardo. Gap de 0.7s. Checo también atrapado con Räikkönen por el P11. Kimi a 11s de Ocon por el P10.Leclerc a 2.2s de Hamilton. Tensión en Ferrari. Räikkönen se sale de la pista tras toque con Checo Pérez. El mexicano sube al P10 tras la detención de Gasly en pitsGasly entró a pits para intentarle quitar la vuelta rápida a Hamilton, el punto adicional. Trabajo en equipo Red Bull - AlphaTauri. Leclerc a 0.8s de Hamilton. Tráfico para los líderes. Tensión total. Pérez a pits. Busca quitarle la vuelta rápida a Hamilton.Incidente entre Pérez y Räikkönen será investigado tras la carrera. Lewis pasa a Leclerc en Stowe. Pérez marca la vuelta rápida con blandos.Hamilton a 1.5s de Leclerc. Le dicen a Lewis que tenga precaución con los bordillos.Hamilton amplia la ventaja. Ricciardo se sigue defendiendo de Sainz.Lewis Hamilton (Mercedes) logró la victoria en el GP de Gran Bretaña. 2º Charles Leclerc (Ferrari), 3º Valtteri Bottas (Mercedes), 4º Lando Norris (McLaren), 5º Daniel Ricciardo (McLaren), 6º Carlos Sainz (Ferrari), 7º Fernando Alonso (Alpine), 8º Lance Stroll (Aston Martin), 9º Esteban Ocon (Alpine), 10º Yuki Tsunoda (AlphaTauri).Sergio Pérez registró la vuelta más rápida con 1:28:617 en el giro 50, pero no se lleva el punto adicional por no terminar en el top 10.