Mercedes espera acercarse un poco más a Ferrari y Red Bull en carrera

En primer lugar, Nyck hizo un gran trabajo para nosotros en la sesión de la mañana. Teniendo en cuenta el poco tiempo que ha tenido en el auto, fue impresionante lo rápido y consistente que fue. Hemos aprovechado la sesión para realizar un programa de pruebas variando las especificaciones del auto en cada tanda y hemos adquirido algunas enseñanzas útiles.



George estuvo evaluando algunas piezas de actualización durante la primera sesión y no estaba especialmente contento con el equilibrio del auto, pero por la tarde consiguió acercarlo a su gusto.



Ésta es la primera vez que uno de los pilotos de carrera ha tenido que quedarse fuera de una sesión de FP1 y Lewis ha tenido que trabajar duro para recuperar el tiempo perdido, no estaba particularmente contento con el auto y tenemos que trabajar en ello durante la noche, pero tenemos una idea bastante buena de dónde queremos ir con la configuración.



Por una u otra razón, no hemos trabajado tanto en el tema del combustible como nos hubiera gustado, así que no sabemos realmente cómo nos comparamos con Red Bull y Ferrari, pero al menos estamos más cerca de ellos que de la mitad de la parrilla.



No esperamos estar a su ritmo mañana, ambos equipos parecen muy fuertes a una sola vuelta, especialmente Ferrari, pero esperemos que podamos acercarnos un poco más en la carrera del domingo

Ha sido muy agradable volver a este circuito, ya que es bastante divertido en ciertos aspectos. Algunos equipos han tenido más problemas que otros con las altas temperaturas. Sólo hemos dado cinco vueltas consecutivas, pero también estamos probablemente un poco más lejos del ritmo que esperábamos. Tenemos trabajo que hacer esta noche aquí en la pista y en las fábricas.



Hay mucho que repasar y tenemos que asegurarnos de que podemos optimizar nuestro ritmo para mañana. Por la carrera de hoy, parece que estamos encontrando tiempo, pero todos los demás equipos siguen actualizando también, y toda la parrilla avanza. Así que, aunque estamos encontrando tiempo, nuestros competidores también lo hacen. Y tenemos que mirar los datos para ver si nuestras actualizaciones están funcionando, ya que a veces no es tan sencillo como verlo en las tablas de vueltas

Estoy muy agradecido por la oportunidad, ha sido una gran experiencia. Obviamente, ha sido muy bueno volver a pilotar un auto tan rápido y un poco de reinicio de lo que estoy acostumbrado. En general, una gran sesión y una gran oportunidad. Hemos repasado todos los elementos de la prueba y hemos conseguido hacer bastante trabajo para el equipo. Fue una buena sesión, me sentí rápidamente en el ritmo y me sentí cómodo con el auto.



El equipo me apoyó mucho y obtuvimos la información que necesitábamos. Lewis estuvo increíble y también me apoyó mucho. También tuve a Angela a mi lado, lo que fue muy especial. Así que, en general, fue una sesión muy productiva

Nyck ha hecho un gran trabajo esta mañana, ha estado muy bien ahí y estoy agradecido por el trabajo que ha hecho. Hicimos algunos cambios de la FP1 a la FP2, lo que es una locura teniendo en cuenta que aún no he conducido el auto. Todavía tenemos mucho trabajo que hacer, no somos espectaculares aquí y no sé por qué, así que espero que durante la noche podamos dar un pequeño paso adelante, ya que estamos más atrás de lo que habíamos previsto para este fin de semana.Tenemos que profundizar en los datos, pero parece que hoy nos faltaba carga aerodinámica. No ha sido la mejor sesión para mí, sobre todo porque me he perdido la primera. Intenté acelerar, pero hacía mucho calor y había muchas vueltas lentas, así que, en general, creo que lo hice bien.Durante la primera sesión Nyck de Vries relevó a Lewis Hamilton. Esto debido a la normativa que aplica para todos los equipos. Su resultado fue positivo al terminar noveno.El piloto neerlandés, actual campeón de la Fórmula E, señaló: "".