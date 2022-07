Mercedes muestra su evolución con el podio de Hamilton y Russell en Paul Ricard

Es un gran resultado, teniendo en cuenta que hemos estado muy lejos todo el fin de semana y que me perdí la primera sesión del viernes. No esperaba luchar por el segundo puesto o el podio, así que es un resultado maravilloso para nosotros.



La escudería Mercedes no ha tenido un 2022 dominante tal como han sido sus ocho temporadas anteriores. Están dejando atrás progresivamente sus dificultades y el W13 es más veloz. El doble podio en el Gran Premio de Francia lo demuestra.Lewis Hamilton no estuvo presente en la primera sesión de pruebas libres en Paul Ricard, luego que le cediera su auto a Nyck de Vries. Posteriormente en clasificación obtuvo el cuarto tiempo y en la carrera terminó segundo. Un dato a tener en cuenta: no tuvo hidratación en su auto durante las 53 vueltas.Visiblemente emocionado tras la carrera, el siete veces campeón de la F1, expresó: "", comentó Hamilton.Entretanto George Russell se clasificó sexto y luego en carrera terminó tercero tras superar a Sergio Pérez en el instante final aprovechando el período de finalización del Virtual Safety Car.El joven piloto declaró: "", dijo Russell.Finalmente Toto Wolff, jefe del equipo, señaló: "", indicó el directivo austriaco.Mercedes igualó en Francia su mejor resultado en puntos de la temporada con 33, el cual consiguió en el pasado GP de Austria sumando los puntos de la Sprint y la carrera.