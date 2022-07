Hamilton y Russell sorprendidos por el poco ritmo del W13 en Budapest

El auto ha tenido problemas hoy, es una locura cómo cambia de una pista a otra y esta noche trabajaremos en la puesta a punto para intentar que funcione. Por el momento, es un poco flojo y no hace lo que queremos que haga. No ha cambiado mucho desde la semana pasada, ¡sigo siendo el mismo piloto! Pero por alguna razón en esta pista, el auto no está funcionando tan bien.



En los momentos en los que funcionaba, seguíamos perdiendo un segundo, lo que era similar a la semana pasada. No he podido hacer una tanda larga al final porque he sufrido algunos daños en el suelo y he perdido mucha carga aerodinámica. Va a ser un fin de semana duro, pero lo daremos todo

Definitivamente no ha sido nuestro viernes más tranquilo de la temporada, un poco extraño porque creemos que va a llover en la clasificación de mañana y luego será diferente el domingo. Hemos probado bastantes cosas con el auto y hemos utilizado el día de hoy como una sesión de pruebas, así que aunque ha sido un día duro, probablemente productivo. Hoy se trataba de recoger lecciones a largo plazo más que de maximizar nuestros tiempos por vuelta, pero estábamos más atrás de lo que probablemente esperábamos con un par de problemas aquí y allá. Mañana será un día totalmente nuevo y el domingo también estaremos en un lugar diferente

La sesión de la mañana ha sido razonable, pero hemos hecho algunos cambios por la tarde en ambos autos que parecen habernos llevado en la dirección equivocada. Parece que vamos a tener algo de lluvia, así que espero que podamos recuperar la situación, pero aparte de descubrir lo que no hay que hacer, la tarde no ha servido de mucho. Para colmo, Lewis sufrió algunos daños en su tanda de combustible bajo que no pudimos reparar a tiempo, así que al final de la sesión, el auto era muy difícil y muy inconsistente. El pronóstico del clima para el resto del fin de semana parece que será un día húmedo mañana, seguido de una carrera en seco, pero en condiciones más frías que las que hemos tenido hoy. Aunque estamos decepcionados con el ritmo de la tarde, esperamos haber aprendido algo útil durante el día. Tenemos una noche de mucho trabajo por delante en el garaje y en la oficina de ingeniería para asegurarnos que podemos revertir la situación para mañana. La clasificación es más importante aquí que en la mayoría de los circuitos, así que nos centraremos en ello; sabemos que el auto funciona bien cuando está en la ventana correcta, así que eso es lo que intentaremos conseguir

Una jornada complicada tuvieron los pilotos de la escudería Mercedes, George Russell y Lewis Hamilton, en el inicio de actividades en el Gran Premio de Hungría. El auto no tiene el mismo rendimiento desplegado hace una semana en Paul Ricard, razón que desconcierta a todos los integrantes de la escuadra alemana.Al tratarse de un circuito totalmente diferente y con una alta carga dinámica, sin duda los retos son mayores para ajustar el auto, lo cierto es que en Mercedes hay bastante trabajo por hacer debido a la diferencia con sus rivales directos.Al final de la sesión Lewis Hamilton tuvo problemas en el piso de su auto luego de pasado fuerte sobre el bordillo de la curva cuatro. Eso comprometió en buena parte de su preparación. En la primera sesión fue séptimo y en la segunda fue undécimo.El siete veces campeón del mundo comentó: "", señaló el experimentado piloto. Entretanto George Russell, quien terminó quinto y octavo, declaró: "", dijo el joven piloto. Entretanto Andrew Shovlin, director de ingeniería, indicó: "".