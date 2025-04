Hamilton vence y obtiene su primer gran resultado con Ferrari - Reporte Sprint - GP de China

Vuelta a vuelta de la Sprint del GP de China:

Posiciones Sprint del GP de China 2025:

El piloto británico Lewis Hamilton se impuso en la competencia Sprint de esta mañana en el Circuito Internacional de Shanghai, siendo este el primer resultado relevante con la Scuderia Ferrari. Manejo impecable del heptacampeón durante las 19 vueltas de este formato corto.Desde el inicio, Hamilton demostró un ritmo fuerte. Aunque Verstappen intentó mantenerse cerca para activar el DRS, el piloto de Ferrari logró manejar los márgenes y evitar que el neerlandés se acercara lo suficiente.El graining fue el gran problema para todos los pilotos en esta competencia. Esta condición es un abrebocas de lo que será la carrera de mañana, la cual está pactada a 56 vueltas.Hamilton realizó un manejo perfecto de esta situación, limpiando sus neumáticos, especialmente los del costado izquierdo, y una vez lo consiguió, se alejó del grupo de forma considerable, a más de 6 segundos.Piastri, por su parte, fue una de las grandes sorpresas de la jornada. El australiano mantuvo un ritmo constante y aprovechó un pequeño error de Verstappen en la curva 6 para conectarse y luego superarlo con ayuda del DRS en la vuelta 15.Verstappen, quien luchó con el desgaste de sus neumáticos, no pudo mantener el ritmo de los líderes en las vueltas finales y fue tercero. Sus neumáticos no tenían la mejor condición.Lando Norris (McLaren) tuvo una carrera complicada. Tras caer del P6 al P9 en la primera vuelta, el británico luchó para recuperar posiciones y finalmente terminó en el P8, sumando un punto.Por el lado de Ferrari, la jornada fue mixta. Mientras Hamilton brilló con luz propia, Charles Leclerc terminó en el P5, a pesar de mostrar un ritmo prometedor en las vueltas finales.El monegasco estuvo cerca de superar a George Russell (Mercedes), quien se quedó con el P4, pero no logró concretar el adelantamiento.La zona media de la grilla fue escenario de intensos duelos. Yuki Tsunoda (RB) y Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) protagonizaron un emocionante enfrentamiento por el P6, que finalmente se resolvió a favor del japonés. Antonelli, el joven talento de Mercedes, mostró un rendimiento sólido y terminó en el P7, mientras que Tsunoda se llevó el P6.Carlos Sainz tuvo problemas de notorios con los neumáticos y debió entrar a pits, de hecho fue el único piloto en hacerlo y terminó decimoséptimo.Liam Lawson escaló del decimonoveno al decimocuarto puesto. Sin duda una gran parte del interés en la carrera estará enfocada en su desempeño ante la presión que ya tiene por sus resultados. Antes de eso, tendrá una buena oportunidad en la clasificación.A las 15:00 hs de Shanghai, comenzará la clasificación del Gran Premio de China con transmisión EN VIVO de F1LATAM.COM. Todos los pilotos inician sin inconvenientes.Hamilton mantiene el P1 sin problema. Norris cae del P6 al P9. Primera vuelta limpia. Russell pasa a Leclerc y sube al P4.Hamilton a 0.9s de Verstappen. Intenta dejarlo sin DRS. Piastri en P3 a 1.3s de Max.Norris complicado en el P9. En este momento fuera de los puntos. Suman los ocho primeros. Hamilton a 1s de Verstappen. Tsunoda en el P6 tras Leclerc con DRS.Verstappen hace todo lo posible para acercarse a Hamilton y activar DRS. Se mantiene entre 0.9 y 1.1s. Norris a 0.8s de Stroll en el P9.Lawson tiene toque con Doohan en la curva 14. Toma el P18. Muy lejos el neozelandésAntonelli presionando a Tsunoda por el P6. Gap de tan solo 0.5s. El japonés intenta conectarse a Leclerc para activar DRS. Está a 1.1s.Lawson pasa a Ocon y es P17. Hamilton pierde tiempo. Cas de 1.4s a 0.5s con Verstappen. Piastri se acerca a Max a 0.8s.Hamilton reporta graining en el delantero izquierdo. Comienza a sufrir el piloto de Ferrari. Antonelli sigue conectado a Tsunoda por el P6.No hay acción en contra de Lawson por el toque con Doohan. Verstappen presiona a Hamilton. Gap de 0.7s.Gasly pasa a Hadjar y es P14. Lawson atento a este duelo. Piastri se acerca a Verstappen. Gap de 0.6s.Verstappen se sale un poco de la curva 6. Piastri lo aprovecha para conectarse. Hamilton se aleja a 1.4s. Gasly toma el P14 de Sainz. Bajo presión el español de todo el grupo.Sainz pierde posición con Hadjar y Lawson. En pits el piloto español. Hamilton a 1.3s de Verstappen. Piastri de nuevo DRS con Max a 0.8s.Ya son 1.9s de Hamilton sobre Verstappen. Piastri a 0.4s de Max. Stroll se acerca a Antonelli por el P7."Mis neumáticos delanteros están muertos", dice Verstappen. Norris en el P9 a 1.4s de Stroll y sin puntos. Hamilton a 2.1s del piloto tetracampeón.Russell tranquilo en el P4 con 2.2s sobre Leclerc. Gasly en el P13 es presionado por Hadjar y Lawson. Piastri pasa con DRS a Verstappen y es P2.Hamilton a 3s de Piastri. Entretanto Oscar se aleja a 1.1s de Max para no permitirle activar DRS. Norris se acerca a Stroll por el P8. Gap de 0.8s.El ritmo de los Ferrari de y Leclerc Hamilton es muy bueno. Ambos girando en 1:37.6. Piastri y Norris en 1:38.7. Verstappen en 1:39.6.Hamilton ahora a 6s de Piastri. Leclerc se acerca a 0.6s de Russell por el P4. Muy fuerte Ferrari.Leclerc conectado a Russell. Norris pasa a Stroll y está en el P8. Ahora se acerca a Antonelli por el P7.Lewis Hamilton (Ferrari) logró el triunfo en la Sprint del GP de China. 2º Oscar Piastri (McLaren), 3º Max Verstappen (Red Bull), 4º George Russell (Mercedes), 5º Charles Leclerc (Ferrari), 6º Yuki Tsunoda (RB) , 7º Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), 8º Lando Norris (McLaren). Estos son los pilotos que suman en esta competencia.Con los resultados finales de esta Sprint del GP de China, Lando Norris sigue al comando del campeonato de pilotos con 26 puntos,Max Verstappen (24),George Russell (20),Andrea Kimi Antonelli (14),Alex Albon (10),Oscar Piastri (9),Lewis Hamilton (9),Lance Stroll (8),Charles Leclerc (8) yNico Hülkenberg (6).En el campeonato de equipos , McLaren adelante con 35 puntos,Mercedes (34),Red Bull (24),Ferrari (17),Williams (10),Aston Martin (8),Sauber (6), octavo RB (3),Alpine (0) yHaas (52).