Hamilton: ''Tenemos que seguir luchando, es todo lo que podemos hacer''

Análisis de la carrera del GP de Arabia Saudita 2022:

En cuanto al equilibrio, el auto era bueno, pero no lo suficientemente rápido. El resultado final no es muy bueno, pero la carrera ha ido relativamente bien, he tenido problemas con la temperatura de los neumáticos al principio, pero luego he comenzado a ganar terreno a los autos que estaban adelante con el neumático medio y ha sido un buen stint.



He seguido el ritmo de George y he marcado unos tiempos decentes teniendo en cuenta lo viejos que eran los neumáticos duros al final. Hemos tenido mala suerte con el VSC al final, pero lo he dado todo.



La clasificación hizo que el fin de semana fuera mucho más difícil y lo asumo. Es una pena, pero tenemos que seguir luchando, es todo lo que podemos hacer. Sé que tengo un gran equipo y vamos a mantener la cabeza baja

Ha sido una carrera fuerte en términos de maximizar nuestro potencial de puntos, el auto se sentía bien pero nos falta carga aerodinámica porque no podemos hacer que el auto corra cerca del suelo.



Tenemos el auto en una buena ventana y yo estaba empujando tan duro como pude, fue probablemente la carrera más física que he experimentado en la F1, 50 vueltas al límite en un circuito urbano rápido - sólo quiero estar luchando por la victoria.



Todo el mundo está trabajando tan duro como puede para cerrar la brecha con Red Bull y Ferrari, cada persona en Brackley y Brixworth quiere más y vamos a seguir empujando hasta que cerremos esa brecha. Esta primera parte de la temporada no está repleta de carreras, el calendario no es demasiado denso, así que nos da algo de tiempo para encontrar soluciones.



No estamos aquí para luchar por el quinto puesto, pero hay que sacar lo positivo. La carrera fue agradable de conducir, esta pista está probablemente entre las cinco mejores del año, increíblemente rápida y con un agarre fantástico

El piloto británico Lewis Hamilton no ha tenido un fin de semana fácil en Jeddah. Al quedar eliminado en Q1 durante la clasificación del sábado, en la carrera tuvo que combatir para remontar posiciones. Por lo menos se pudo llevar un punto, aunque este resultado dista del potencial del equipo mostrado en los últimos años.El heptacampeón fue uno de los tres pilotos que inició la carrera con el compuesto duro y progresivamente fue avanzando. Luego no pudo ingresar a boxes para poder cambiar al compuesto medio, debido a que el pit lane estaba cerrado por el personal que estaba recuperando los autos de Ricciardo y Alonso. En la vuelta anterior el equipo lo llamó tarde durante el período Virtual Safety Car.Al finalizar la carrera tras llevarse el décimo puesto, Hamilton expresó: "", dijo el piloto de Mercedes.Su compañero de equipo, George Russell, logró tener una carrera constante y tranquila. Al final se llevó el quinto tiempo. El joven talento señaló: "", comentó Russell.A pesar de los inconvenientes en el auto, en especial con el porpoising (rebote), Mercedes ocupa la segunda posición en el campeonato de constructores. En el de pilotos, George Russell es cuarto con 22 puntos y Lewis Hamilton quinto con 16 unidades.