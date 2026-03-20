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Lawrence Stroll desmiente especulaciones sobre el rol de Adrian Newey en Aston Martin
Lawrence Stroll desmiente especulaciones sobre el rol de Adrian Newey en Aston Martin
   mar 20 /2026 20:43 GMT
 Silverstone, Gran Bretaña
 Aston Martin Racing

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
El presidente ejecutivo y accionista mayoritario de Aston Martin Formula One Team, Lawrence Stroll, ha salido al paso de los recientes rumores sobre la posición de Adrian Newey dentro de la estructura técnica de la escudería, en un intento por acabar con la incertidumbre generada en las últimas semanas.

En un comunicado oficial, Stroll ha querido "aclarar los hechos" y ha confirmado que Newey no solo mantiene su rol dentro de la organización, sino que ostenta la condición de socio y accionista relevante del equipo. Bajo el título de director técnico asociado, el ingeniero británico continúa ejerciendo como la máxima autoridad técnica y estratégica de la formación con sede en Silverstone.


"Adrian es mi socio y un accionista importante. Él y yo tenemos una verdadera alianza construida sobre una visión compartida de éxito para la compañía", ha declarado Stroll, subrayando la naturaleza estructural de la relación más allá de un simple vínculo laboral.

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El comunicado aborda también el modelo organizativo del equipo, que deliberadamente prescinde de la figura tradicional de jefe de equipo que prevalece en el resto de la parrilla. Según Stroll, esta configuración responde a un diseño propio y no a una carencia funcional. Newey, descrito como "el ingeniero más exitoso en la historia del deporte", concentra su labor en el liderazgo estratégico y técnico, áreas en las que el equipo considera que ofrece su máximo valor.

Para completar la estructura, Newey cuenta con el respaldo de un equipo de alta dirección que gestiona tanto las operaciones en el circuito como el desarrollo de las instalaciones en el Campus de Silverstone.


Stroll ha querido dejar claro que, pese a la constante llegada de candidatos procedentes de otras escuderías interesados en ocupar puestos ejecutivos, el equipo mantiene su política de no pronunciarse sobre rumores.

El pronunciamiento de Stroll busca zanjar las especulaciones que apuntaban a posibles movimientos en la cúpula directiva de Aston Martin, en un momento en que la escudería continúa con su proceso de expansión estructural.

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Los rumores indicaban que Jonathan Wheatley llegaría a la dirección de Aston Martin. Lo único cierto hasta el momento es el anuncio oficial de hace un par de horas por parte de Audi, confirmando la salida del británico como jefe de equipo.

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