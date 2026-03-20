Audi oficializa la salida de Jonathan Wheatley como jefe de equipo. ¿Rumbo a Aston Martin?

éxito en sus futuras actividades

La escudería Audi F1 Team confirmó una reconfiguración en su organigrama de alta dirección, marcando un nuevo capítulo en su proceso de consolidación dentro del Campeonato Mundial de Fórmula 1. El movimiento más significativo es la salida inmediata de Jonathan Wheatley, quien hasta ahora ocupaba un puesto clave en la estructura deportiva.Según el comunicado oficial, la decisión responde a motivos de índole personal por parte del directivo. Desde la organización se ha querido reconocer la labor desempeñada por Wheatley durante su etapa en el proyecto, deseándole "", sin que se hayan precisado detalles sobre los plazos de su vinculación ni los términos de su desvinculación.Desde ayer suena muy fuerte el rumor que relevaría a Adrian Newey en la dirección del equipo Aston Martin, ya que el reconocido diseñador estaría totalmente en el rol de director técnico para enfocarse totalmente en intentar sacar a la escuadra británica del difícil momento en el que se encuentra por sus .En consecuencia, Mattia Binotto, responsable máximo del proyecto Audi en F1 desde su incorporación en 2024, asumirá de manera inmediata las funciones adicionales de jefe de equipo.Binotto, que ya supervisaba la transformación estructural de la escudería durante el período de transición hacia la fabricación integral de chasis y unidad de potencia, concentrará ahora la toma de decisiones operativas y deportivas bajo un mismo mando.La organización ha indicado que la estructura definitiva del equipo se definirá en una fase posterior, a medida que la entidad ajuste sus recursos al contexto competitivo actual de la categoría.Desde Audi AG han reiterado su compromiso con la hoja de ruta establecida, que fija como objetivo la lucha por los campeonatos en 2030.