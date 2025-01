Norris gana y McLaren se corona campeón tras 26 años - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi

Posiciones Finales del Gran Premio de Abu Dhabi 2024

La temporada 2024 terminó y la última carrera no pasó desapercibida por la cantidad de situaciones y además de despedidas. Lando Norris ganó de forma brillante y contribuyó en gran medida al título de McLaren tras la arremetida de Ferrari con Carlos Sainz y Charles Leclerc, quienes completaron el podio en Abu Dhabi.La primera vuelta fue caótica aunque Lando Norris logró defender sin problema la pole position. Tras pasar la primera curva se generó el primer incidente y fue un toque de Max Verstappen Oscar Piastri , generando la caída del piloto de McLaren al último lugar. Esto de inmediato le cargó toda la responsabilidad a Norris para ganar y sumar así la mayor cantidad de puntos para llevarse el campeonato.Y la presión estuvo al máximo ante la tremenda recuperación de Charles Leclerc , quien inició en el penúltimo lugar (P19) y en la primera vuelta ya estaba octavo.Entretanto Sergio Pérez para colmo de males, recibió un impacto por parte de Valtteri Bottas y ni siquiera pudo completar la primera vuelta. Esta situación para nada ideal debido al presente y futuro del piloto mexicano en Red Bull Una vez reanudada la carrera tras un Virtual Safety Car, Lando Norris apretó el ritmo y en ningún momento le dio opción a Carlos Sainz para poder acercarse y atacar. Ambos tuvieron la misma estrategia, duro-medio, entrando primero el español en la vuelta 26 y luego el británico un giro después.Vuelta a vuelta Norris fue consolidando su victoria, logrando una ventaja de 5.8 segundos sobre Carlos Sainz y de 31.9s sobre Charles Leclerc.Con 666 puntos, 14 más que Ferrari, McLaren logró el tan anhelado título que consiguió por última vez en 1998, hace 26 años.Ferrari hizo todo lo posible para obtener el campeonato, pero no fue posible. Sin embargo dejó una muy buena impresión para el próximo año cuando Lewis Hamilton llegue al equipo.Y hablando del británico, gran carrera en su despedida de Mercedes al terminar cuarto luego de haber iniciado en el decimosexto puesto. En la última vuelta tuvo un duelo limpio con su compañero de equipo George Russell En el sexto lugar terminó Max Verstappen luego de un fin de semana complicado con el auto y de recibir la penalización de 10 segundos por el toque con Oscar Piastri.Luego de una gran clasificación al iniciar tercero Pierre Gasly sostuvo varios duelos con los pilotos de los equipos top y al final quedó séptimo, sumando puntos importantes para Alpine conquistando así el sexto lugar en el campeonato de constructores.El octavo puesto fue para Nico Hülkenberg , quien tuvo su última carrera con Haas . Su compañero Kevin Magnussen también se despidió del equipo, terminó decimosexto y marcó la vuelta rápida. Fernando Alonso fue noveno en un gran esfuerzo teniendo en cuento las limitaciones del Aston Martin AMR24.El top 10 lo conquistó Oscar Piastri . La colisión del inicio con Max Verstappen y luego una penalización de 10 segundos por impactar el auto de Franco Colapinto.A propósito del pilotos argentino, tuvo que retirarse a mitad de carrera luego que el impacto en el auto dañara el difusor. De esta forma cerró el ciclo por esta temporada en Williams de 9 Grandes Premios. Su compañero Alex Albon terminó undécimo.El joven australiano Jack Doohan completó su primera carrera en F1 y lo finalizó decimoquinto.Este martes 10 de diciembre se realizará el único test de postemporada y se realizará allí mismo en el Yas Marina Circuit. Carlos Sainz se estrenará con Williams, Nico Hülkenberg con Sauber y Esteban Ocon con Haas.Luego de estos tests llegará la pretemporada en febrero y posteriormente el inicio de la temporada 2025 en el GP de Australia del 14 al 16 de marzo.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Abu Dhabi 2024:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.Norris mantiene el P1. Toque entre Verstappen y Piastri. Caen al P11 y P19 respectivamente. Bottas toca a Pérez y se trompea. Cae al último lugar.Pérez queda fuera de carrera. Leclerc pasa del P19 al P8. Hamilton del P16 al P12. Virtual Safety Car.Se reanuda la carrera. Piastri toca en la parte trasera a Colapinto y le pincha el auto al argentino. Norris a 2.6s de Sainz.Verstappen pasa a Lawson y es P10. Colapinto en pits. Sainz marca la vuelta rápida y sigue a 2.6s de Norris. Gasly en P3 presionado por Russell, Hülkenberg, Alonso, Magnussen y Leclerc.Piastri en pits. Penalización de 10 segundos para Verstappen por colisión con Piastri. Leclerc pasa a Magnussen y es P7.Penalización de 10 segundos para Bottas por el toque con Sergio Pérez.Gasly sigue aguantando la presión de Russell por el P3. Norris a 2.9s de Sainz. Hamilton presiona a Lawson por el P11.Norris sigue aumentando su ritmo sobre Sainz. Ahora sube a 3.2s. Colapinto en el P19. El toque que le generó Piastri está siendo investigado por los comisarios.Penalización de 10 para Piastri por toque con Colapinto. Esta acción le generó un pinchazo al argentino e ir al final del grupo.Leclerc pasa a Alonso y es P6. Aprovecha un despiste del español en la curva 1. Ahora Charles tiene a Hülkenberg como objetivo a 0.4s por el P5.Norris a 3.5s de Sainz. El británico defiende los intereses de McLaren por el campeonato de constructores. Los Ferrari están sumando.Leclerc pasa a Hülkenberg en la curva 6 y es P5.Magnussen, Bottas y Albon en pits. Súper demorada la detención de Kevin. Verstappen pasa a Alonso y es P7. El tetracampeón tiene 10s de penalización.Hülkenberg y Alonso en pits. Russell presionando con todo a Gasly por el P3. Leclerc se acerca a 1.8s al británico de Mercedes.Gasly sale de pits en el P9 por delante de Doohan, su compañero de equipo. Norris a 3.6s de Sainz. Leclerc se conecta a Russell por el P3.Gasly con todo sobre Tsunoda por el P8. Es clave pasarlo para mantenerse en el grupo de adelante. El japonés aún no se detiene.Intenso duelo Tsunoda-Gasly por el P8. El francés adelante. Leclerc a 0.9s de Russell por el P3. Norris aprieta y se aleja a 4.2s de Sainz por el liderato.Verstappen se queja de la temperatura de los neumáticos delanteros. Está en el P5 en una isla a 4.7s de Leclerc en P4 y 5s por delante de Hamilton.Hülkenberg pasa a Tsunoda y toma el P9. El top 7 aún no se ha detenido. En P8 Gasly quien fue el primero de los de adelante que se detuvo.Gasly se acerca a Lawson por el P7.Leclerc en pits. Sale con duros nuevos en el P8 entre Gasly y Hülkenberg. Bandera negra y blanca para Stroll por exceder límites de pista.Norris a 4.1s de Sainz. El español a 15.3s de Russell.Gasly y Leclerc pasan a Lawson. El neozelandés cae al P8. Tsunoda y Doohan en pits.Cae la diferencia de Norris con Sainz a 3.6s. Magnussen presiona a Stroll por el P11.Lawson entra de nuevo a pits. Cae al P18.Sainz en pits. Sale en el P3 atrás de Russell.Norris en pits y Russell en pits. Se mantiene en el P1 Lando. Sainz se acerca a 1.6s.Retiro para Franco Colapinto. Es el final de este ciclo del piloto argentino con Williams. El equipo lamenta que finalice de esta forma su temporada. Fueron 9 GP's reemplazando a Logan Sargeant.Norris se aleja a 2.2s de Sainz.Verstappen en pits. Cumple la penalización de 10s y sale en el P11. Magnussen también entra. Max ofendiendo a los comisarios por radio diciéndoles: estúpidos idiotas,Golpe de Bottas a Magnussen. Parece tener problema de frenos y se lo lleva por delante. Fuerte impacto.Bottas en pits. Sainz se acerca a 1.8s de Norris. Verstappen marca la vuelta rápida.Piastri cumple la penalización de 10 segundos. Cae al P15. Magnussen en pits y sale con blandos.Norris acelera y se aleja a 2.4s de Sainz.Hamilton en pits. Cambia medios por duros y sale en el P7.Verstappen presiona a Alonso por el P8. Lo pasa con DRS el neerlandés de Red Bull. Norris marca sus mejores vueltas y ahora son 3.1s sobre Sainz.Hamilton con un muy buen ritmo se va acercando a Hülkenberg. Gap de 4.9s y cayendo.Alonso en pits. Medios por duros. Piastri pasa a Stroll y es P14.Hamilton a 1.8s de Hülkenberg..El P6 de Hülkenberg ya es de Hamilton. Muy fuerte el heptacampeón en su despedida de Mercedes. Duelo Stroll-Doohan por el P13.Norris a 4.6s de Sainz. Toda la responsabilidad la tiene el británico para lograr el título de constructores para McLaren.Hamilton pasa a Gasly y es P5. Ahora tiene a su compañero Russell a 14s.Norris a 5s de Sainz.Hamilton sigue apretando y ya tiene a Russell a 11.8s.Verstappen presiona a Gasly por el P6 y lo logra.Piastri casi toca a Tsunoda por el P12. Por poco repite lo que pasó con Colapinto.Bandera negra y blanca para Doohan por límites de pista. Piastri pasa a Tsunoda y es P11, pero Yuki con el DRS se recupera. No le hace fácil la vida al australiano de McLaren.Hamilton a 8s de Russell. Piastri pasa en una gran maniobra a Tsunoda por el lado exterior de la curva 13 y es oficialmente P11.Hamilton a 6.2s de Russell.Zhou luchando con Doohan el P14.Tsunoda pasa a Stroll y es P12.Piastri se acerca a Albon por el P10 a 1.6s.Piastri pasa a Albon y entra en los puntos.Hamilton a 2.9s de Russell. Stroll a 0.5s de Tsunoda por el P12.Norris a 7.5s de Sainz. Hamilton a 1.9s de Russell por el P4.Ahora son 1.5s entre Russell y Hamilton.Toto Wolff le dice a George Russell que sea un duelo limpio con Lewis Hamilton.¡Última vuelta en el Yas Marina Circuit! Lawson fuera de carrera. Hamilton pasa a Russell y toma el P4 en un gran duelo.Max Verstappen logró laen el GP de Abu Dhabi.Charles Leclerc (Ferrari),Oscar Piastri (McLaren),George Russell (Mercedes),Pierre Gasly (Alpine),Carlos Sainz (Ferrari),Fernando Alonso (Aston Martin),Guanyu Zhou (Sauber),Kevin Magnussen (Haas),Lando Norris (McLaren).Kevin Magnussen registró la vuelta más rápida con 1:25.637 en el giro 57. No se lleva el punto adicional por terminar fuera del top 10.Con los resultados finales de este GP de Abu Dhabi, en el campeonato de pilotos Max Verstappen campeón con 437 puntos,Lando Norris (374),Charles Leclerc (356),Oscar Piastri (292),Carlos Sainz (290),George Russell (245),Lewis Hamilton (223),Sergio Pérez (152),Fernando Alonso (70) yPierre Gasly (42).En el campeonato de equipos , McLaren logró el título con 666 puntos,Ferrari (652),Red Bull (589),Mercedes (468),Aston Martin (94),Alpine (65),Haas (58), octavo RB (46),Williams (17) yKick Sauber (4).