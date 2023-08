McLaren espera mantener el fuerte impulso de los últimos Grandes Premios

Se acabaron las vacaciones de verano y es hora de volver a competir. Ha sido bueno para el equipo tomarse un tiempo de descanso y resetear de cara a las 10 últimas carreras de la temporada, después de los esfuerzos de la primera mitad de la temporada. En las últimas cuatro carreras hemos conseguido buenos resultados, pero también hemos puesto de relieve algunas áreas en las que tenemos que mejorar.



Zandvoort es uno de los circuitos más cortos del año, pero denso en curvas interesantes. El circuito presenta una naturaleza única y ondulante a través de las dunas de arena y es un recorrido desafiante. Gracias al incesante trabajo del equipo, hemos conseguido mejoras significativas desde el inicio de la temporada, y nuestro objetivo es empezar la segunda mitad de la temporada con una nota positiva







¡Ya estamos de vuelta! Me lo he pasado muy bien durante las vacaciones de verano, pasando tiempo con los amigos y la familia y, por supuesto, también he jugado golf. Ahora me siento fresco y listo para volver a competir, ya que nos dirigimos directamente a una doble cita. En primer lugar, Zandvoort. Es un circuito muy divertido, con muchos peraltes que permiten trazar diferentes líneas de carrera. Además, siempre hay un gran ambiente, lo que hace que el fin de semana sea aún más emocionante.El equipo ha hecho un gran trabajo mejorando el auto durante la primera parte de la temporada, y he vuelto a la fábrica esta semana para trabajar con el equipo y asegurarme de que podemos mantener ese impulso. A pesar de ser un circuito complicado, nuestro objetivo es hacerlo lo mejor posible y seguir sumando puntos para el equipo

Estoy deseando volver a la competición después de las vacaciones de verano. He pasado unas buenas vacaciones, disfrutando del sol, y me siento con fuerzas para afrontar la segunda mitad de la temporada.



Ahora viene el GP de Países Bajos. Zandvoort es un circuito nuevo para mí, así que he estado trabajando duro en el simulador con los ingenieros para prepararme lo mejor posible para el fin de semana. Me siento preparado y emocionado por volver a subirme al auto y ver a todos los fans de Papaya en las gradas. Traigamos a casa buenos resultados

El equipo McLaren sin duda ha realizado una progresión absolutamente destacada en la temporada 2023 de F1. Con 84 puntos en cuatro Grandes Premios comprueban que los cambios realizados en la estructura del equipo y en el auto, están dando resultados.Para este fin de semana en Zandvoort sin duda el objetivo es continuar sumando puntos importantes para lograr, por qué no, comenzar a acercarse al cuarto lugar en el campeonato que en este momento ostenta la Scuderia Ferrari.Andrea Stella, jefe del equipo, comentó: "".Entretanto Lando Norris expresó: "".Finalmente Oscar Piastri dijo: "".