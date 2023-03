Fue frustrante no estar en Bahrein para los tests de pretemporada y me decepcionó perderme los tres días. Sin embargo, dada la lesión en mi muñeca, el equipo y yo pensamos que era mejor centrarse en la recuperación para estar listo para este fin de semana y para la larga temporada que tenemos por delante.Fue un accidente desafortunado -me caí de la bicicleta cuando mi neumático se enganchó en un hueco-, pero por suerte el daño no fue importante y una pequeña intervención quirúrgica en mi muñeca derecha solucionó el problema muy rápidamente. Desde entonces, he estado trabajando duro con mi equipo para asegurarme de que estoy en plena forma para competir este fin de semana.Me gustaría dar las gracias a la comunidad de la F1 por su apoyo y privacidad, así como al equipo que me ha ayudado en mi recuperación. Ahora estoy listo para agachar la cabeza y concentrarme en competir este fin de semana, algo que me hace mucha ilusión