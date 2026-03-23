Aston Martin designa a Jak Crawford para las pruebas libres 1 del GP de Japón

La escudería Aston Martin dio a conocer su alineación para el GP de Japón y allí se destaca la participación del joven estadounidense Jak Crawford durante la primera sesión de pruebas libres en Suzuka.La medida responde a un doble objetivo estratégico dentro del calendario de desarrollo de la estructura con sede en Silverstone. Por un lado, representa el cumplimiento de una de las sesiones obligatorias para jóvenes pilotos en la temporada actual.Por otro, se enmarca en el plan de integración progresiva de Crawford, quien asume esta responsabilidad por primera vez bajo su rol actual como tercer piloto del equipo.Para poder participar en esta sesión, será Fernando Alonso quien le ceda su auto. Lejos de ser un debut absoluto en la categoría, la incursión de Crawford en el exigente trazado japonés se sustenta en una preparación meticulosa.El equipo ha destacado la relevancia de su trabajo en el simulador de fábrica, una herramienta que cobra especial relevancia ante el desafío que representa Suzuka, un circuito que el piloto desconoce en términos de experiencia directa sobre el asfalto.La sesión del viernes le permitirá traducir ese conocimiento virtual en datos físicos sobre uno de los trazados más técnicos y exigentes del calendario.Este ensayo marcará su tercera aparición en unos libres en menos de seis meses, sumando a las dos sesiones que completó al cierre de la campaña anterior con el equipo.Según los registros internos del equipo británico, Crawford ha acumulado más de 3.000 kilómetros a bordo de las unidades de la marca, un bagaje que la dirección técnica espera capitalizar para optimizar la puesta a punto del auto de Alonso de cara al resto del fin de semana, bajo la presión de mejoras tras un inicio caótico.