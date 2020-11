Victoria de Hamilton y Grosjean se salva milagrosamente tras fuerte colisión e incendio - Reporte Carrera - GP de Bahrein

Posiciones Finales del Gran Premio de Bahrein 2020

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Lewis Hamilton Mercedes 2:59:47.515 25 - 25 2. Max Verstappen Red Bull +1.254 18 1 19 3. Alexander Albon Red Bull +8.005 15 - 15 4. Lando Norris McLaren +11.337 12 - 12 5. Carlos Sainz McLaren +11.787 10 - 10 6. Pierre Gasly AlphaTauri +11.942 8 - 8 7. Daniel Ricciardo Renault +19.368 6 - 6 8. Valtteri Bottas Mercedes +19.680 4 - 4 9. Esteban Ocon Renault +22.803 2 - 2 10. Charles Leclerc Ferrari + 1 vuelta 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Daniil Kvyat AlphaTauri + 1 vuelta 12. George Russell Williams + 1 vuelta 13. Sebastian Vettel Ferrari + 1 vuelta 14. Nicholas Latifi Williams + 1 vuelta 15. Kimi Räikkönen Alfa Romeo + 1 vuelta 16. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo + 1 vuelta 17. Kevin Magnussen Haas + 1 vuelta No terminaron: 18. Sergio Pérez Racing Point - 19. Lance Stroll Racing Point - 20. Romain Grosjean Haas -

El Gran Premio de Bahrein 2020 no será olvidado fácilmente por los incidentes que se presentaron, en especial el grave choque y posterior incendio en el auto de Romain Grosjean, del cual milagrosamente salió con vida. Tras 57 vueltas, Lewis Hamilton se llevó la victoria en Sakhir.La primera carrera nocturna de la temporada 2020 inició de una forma inesperada. Romain Grosjean desafortunadamente en un movimiento toca a Daniil Kvyat y e inmediatamente sale recto contra uno de los guardarrieles entre las curvas 3 y 4. El impacto fue tan fuerte que el auto atravesó la barrera de contención y lo partió, pero eso sí, quedando la célula de supervivencia intacta.Sin embargo el elemento más importante de protección en esta colisión fue el halo. Este dispositivo protegió a Romain Grosjean de la tragedia, sin ninguna discusión, tal como lo hizo en 2018 con Charles Leclerc cuando el auto de Fernando Alonso pasó sobre su cabeza.Tan pronto se produjo la colisión, se generó un gran incendio ya que el auto estaba totalmente lleno de combustible. Grosjean estuvo en el fuego durante 27 segundos. Su casco, guantes y overol de nómex lo protegieron, tanto así, que solo sufrió quemaduras menores en sus manos y tobillos. Al instante llegó el Medical Car y fue su conductor, Alan Van der Merwe, quien ayudó al francés a salir de los destrozos. Entretanto un oficial de pista estaba intentando controlar el fuego. Una vez salió, fue valorado inicialmente por los médicos y posteriormente fue llevado en helicóptero al Hospital Militar de Bahrein.Mientras esto ocurría, los oficiales de pista removieron el guardarriel averiado y lo cambiaron por protecciones de concreto. Esta labor tomó cerca de una hora y media. Una vez todo quedó en su lugar, la carrera reinició en la vuelta 3 con partida estática. Todo marchaba normalmente, pero un incidente en la curva 8 entre Daniil Kvyat y Lance Stroll neutralizó la competencia. El auto del canadiense quedó boca abajo luego de 'enllantarse' con el del ruso. Afortunadamente el piloto de Racing Point pudo salir ileso, aunque con dificultad por la posición en que se encontraba el auto.Durante este período la carrera estuvo bajo Safety Car y se reanudó en la vuelta 9. Desde allí, Lewis Hamilton tuvo el control de la carrera y fue seguido por Max Verstappen, quien a su vez estuvo presionado por Sergio Pérez en las dos largadas, pero que controló de forma satisfactoria.Hamilton tuvo una estrategia de dos detenciones, mientras que Verstappen lo hizo a tres, buscando al final la vuelta rápida que le otorgara el punto adicional. En efecto así sucedió. El tercer lugar parecía asegurado para el mexicano Sergio Pérez, pero un problema eléctrico en el MGU-K generó una falla en la unidad de potencia y Checo debió decir adiós al podio a tan solo tres vueltas del final. Esta posición la heredó Alex Albon de Red Bull, quien estuvo durante toda la carrera en el cuarto lugar.Con el auto de Pérez a un costado de la pista, la carrera terminó con Safety Car y allí Lewis Hamilton obtuvo su triunfo 95 en F1 y el undécimo de la temporada. Para Red Bull fue el 2-3 en el podio con Max Verstappen y Alex Albon, algo que no sucedía desde hace tres temporadas.McLaren tuvo una gran cosecha de puntos con Lando Norris y Carlos Sainz en el cuarto y quinto lugar, dejando al equipo de Woking en el tercer puesto del Campeonato de Constructores. Tras ellos finalizó Pierre Gasly de AlphaTauri, seguido por Daniel Ricciardo de Renault, Valtteri Bottas de Mercedes, Esteban Ocon de Renault y Charles Leclerc de Ferrari, cerrando el top 10.Daniil Kvyat de AlphaTauri fue undécimo y durante la carrera tuvo una penalización de 10 segundos por el incidente con Lance Stroll. En el decimosegundo puesto terminó George Russell, quien hizo lo posible para poder brindarle a Williams los primeros puntos, pero no fue posible.Sebastian Vettel de Ferrari quedó decimotercero, muy lejos de los objetivos del equipo de Maranello. No es su culpa, simplemente el auto no tuvo el ritmo en este trasado. Tras él quedaron Nicholas Latifi de Williams, Kimi Räikkönen y Antonio Giovinazzi de Alfa Romeo y Kevin Magnussen de Haas.Con los resultados finales de este GP de Bahrein, el heptacampeón Lewis Hamilton queda con 332 puntos, segundo Valtteri Bottas (201), tercero Max Verstappen (189), cuarto Daniel Ricciardo (102), quinto Sergio Pérez (100), sexto Charles Leclerc (98), séptimo Lando Norris (86), octavo Carlos Sainz (85), noveno Alexander Albon (85) y décimo Pierre Gasly (71).En el campeonato de constructores, Mercedes llega a 533 puntos, segundo Red Bull (274), tercero McLaren (171), cuarto Racing Point (154), quinto Renault (144), sexto Ferrari (131), séptimo AlphaTauri (97), octavo Alfa Romeo (8), noveno Haas (3) y último Williams (0).La decimosexta válida del Campeonato Mundial de Fórmula 1 se realizará allí mismo en Bahrein del 4 al 6 de diciembre, solo que se correrá en la configuración externa del circuito y se denominará el GP de Sakhir.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Bahrein:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.¡Inicia la carrera! Buena partida de Hamilton, mala de Bottas. Pérez asciende al P3. Atención, fuerte colisión, fuego. Parece ser el auto de Grosjean. ¡Qué fuerte!. Bandera roja.Todos los autos regresan al pit lane. Carrera detenida.Grosjean está fuera del auto y a salvo. ¡Gracias a Dios! Qué impacto. Desde hace muchos años no se veía una situación así. El fuego que salió del auto fue impresionante. Una imagen espeluznante. Es un milagro lo que acaba de suceder. Hay que investigar la causa del fuego.Desde hace mucho tiempo no se veía algo así. Lo importante es que Romain está bien, consciente. Salió rengueando del Medical Car por el impacto. No era para menos. Haas reporta algunas quemaduras menores en sus manos y tobillos, pero está bien. Se encuentra con los médicos. Insistimos, es un milagro.FIA informa que la carrera tendrá una demora de por lo menos 45 minutos. Están en marcha las labores de reparación del guardarriel. Está totalmente destruido.Es un milagro, no nos cansamos de decirlo. Casco, nómex, halo, célula de supervivencia. Todo funcionó perfectamente para salvar la vida de Romain Grosjean.Están colocando bloques de concreto para reemplazar el guardarriel.Haas informa que Romain Grosjean será trasladado al hospital vía helicóptero.Siguen las labores de remoción del auto de Romain Grosjean y los trabajos de reparación en la pista. Hay una barrera de concreta reemplazando el guardarriel. La carrera se reanudará a las 18:35 hs local.Se reinicia la carrera! Hamilton se mantiene en el P1. Pérez ataca a Verstappen en la curva 1 pero Max muy agresivo se mantiene en P2. El mexicano P3. Accidente de Stroll. Auto boca abajo. Sale Lance del auto. Bandera amarilla. ¡Qué carrera más bizarra y atípica! Primero el incidente de Grosjean y ahora el golpe de Stroll. El canadiense se 'enllantó' con Kvyat al cerrar su trayectoria. CatapultaValtteri Bottas en pits. Pinchazo para el finlandés. Cambia medios por duros.Siguen las labores de remoción del auto de Stroll y limpieza de la pista.La grúa está en la pista con los autos en movimiento.Sigue el Safety Car en la pista.Se alista el Safety Car para dejar la pista.Se reanuda la carrera en Sakhir. Hamilton adelante. Ocon pasa a Leclerc y toma el P6. Pérez muy cerca de Verstappen, pero más Albon de Checo. Sainz pasa Ricciardo y sube al P8.Hamilton vuelta rápida pero Verstappen hace todo lo posible para no despegarse. Gap de 1.1s. Pérez a 2s de Max. Sainz con blandos en P8. Inició P15. Bajo investigación Kvyat y Leclerc por colisión en curva 8.Bottas en el P16 presionando a Vettel. Verstappen reporta saltos en el auto. Está a 1.4s de Hamilton. Se aleja a 2.8s de Pérez.Duelo entre los futuros compañeros en Ferrari. Sainz pasa a Leclerc y es P7. Sufre Charles, ahora lo pasan Ricciardo y Gasly. Cae a P10.Penalización de 10 segundo para Daniil Kvyat por colisión con Lance Stroll. Discutible.Hamilton a 2s de Verstappen. Max se aleja a 4.4s de Pérez. Entretanto Checo en posición de podio a 2.3s de Albon.George Russell de Williams en el P12, buscando el milagro: sumar los primeros puntos del equipo de Grove en el año. Veremos si lo consigue hoy.Bottas en el P14 presionando a Räikkönen. Duelo de finlandeses. Nada fácil pasar en Sakhir a pesar de 3 zonas DRS.Ricciardo en pits. Cambia medios por duros.Ocon en boxes. El end plate izquierdo del alerón delantero de Räikkönen está roto. El finlandés también a pits. También entra Kvyat.Ahora entra Lando Norris.Hamilton y Albon en boxes. Medios por medios.Verstappen y Pérez en pits. Max y Checo salen con duros.Sainz en boxes. Cambia blandos por medios. Albon pasa a Leclerc y es P5 el tailandés. Checo presiona a Gasly por el P3. El francés aún no se detiene. El mexicano perdiendo tiempo.Verstappen le está recortando a Hamilton. Fue 0.9s más veloz el de Red Bull. Pérez pasa a Gasly y es P3. Está a 12.4s de Max.Albon supera a Gasly y sube al P4. Tiene a Pérez a 3.3s. Verstappen vuela en el S2. Es 0.6s más rápido que Lewis. Gap de 4.2s.Se estabiliza la diferencia entre Hamilton y Verstappen en 4.3s.Gasly y Bottas en pits. El francés con duros y el finlandés con medios usados.Hamilton a 4.1s de Verstappen. Entretanto Max a 15.3s de Pérez. Checo a 3.5s de Albon.Los Renault de Ocon y Ricciardo en P7 y P8. El australiano se acerca al francés. Gap de 1.1.s.Hamilton sube el ritmo y se aleja a 5.3s de Verstappen. Lo propio hace Max con Pérez a 16.4s y Checo con Albon a 4.3s.Ocon permite el paso de Ricciardo debido a que tiene mejor ritmo. Daniel va por Sainz, quien está a 5.5s. Entretanto Carlos con buen ritmo con los medios. El australiano con duros.Bottas presionando a Leclerc por el P10. Albon a 4.7s de Pérez. El mexicano con duros y el tailandés con medios.Bottas pasa a Leclerc en la recta principal. Entra en la zona de puntos el finlandés de Mercedes.Se mantiene la diferencia de Hamilton sobre Verstappen.Sainz a 3.6s de Norris. Gran recuperación de Carlos.Verstappen y Albon en pits. Salen con duros. Se demoran en la detención de Max. Ocon también en boxes.Hamilton en boxes. Sale con duros. Pérez en el P2 a 1.6s de Lewis.Pérez en pits. Sale con duros el mexicano. Cae al P5 tras Verstappen, Norris y Sainz. Duelo entre los Renault. P10 Ocon y P11 Ricciardo.Gran adelantamiento de Pérez a Sainz. Sube al P4 el mexicano. Ocon no se la pone fácil a Ricciardo, pero Daniel lo pasa en la curva 4.Bottas en pits, una vez más.Sainz en pits. Tras salir del pit lane lo pasa Leclerc. Se fastidia el piloto español.Sainz pasa a Leclerc y toma el P7. Vettel en pits. Sale con duros el alemán en el P18, en el último lugar.Leclerc en pits. Sale en P12. Verstappen a 3.4s de Hamilton. Max a 25.6s de Checo. Pérez a 3.2s de Albon.Bottas presiona a Ocon y sube al P9. Tiempos calcados de Pérez y Albon. Gap de 3.3s. Es la lucha por el podio.Norris sube al P5 tras superar a Gasly. El francés con una detención menos.Hamilton controlando la carrera. Está a 4.5s de Verstappen. Pérez se aleja de Albon a 4.5s.Vettel presionando a Russell por el P14.Verstappen en pits. Cambia duros por medios. Va por el récord de vuelta y el punto adicional. Checo queda a 4.3s del holandés.Verstappen con la vuelta rápida de inmediato.Sainz se va acercando a Gasly. Gap de 0.9s por el P6.Hamilton a 23.2s de Verstappen. Entretanto Max a 11.7s de Checo. Así está de momento el podio.Sainz con todo sobre Gasly. Gran sobrepaso del español en la curva 3. Es P6 el de McLaren. Aprovechó el DRS.Pérez en el P3 a 5.7s de Albon. Gran carrera de está realizando Checo.Atención, problemas para Pérez.¡Qué pena, por Dios! Falla el motor Mercedes del Racing Point de Sergio Pérez cuando estaba en P3. Qué dolor.Bandera amarilla. El auto de Checo a un costado de la pista.Safety Car.Última vuelta. Se le atravesó un auxiliar de pista a Lando Norris. Una maniobra absurda. Qué carrera la de hoy, por Dios. La carrera terminará con el Safety Car en la pista.Lewis Hamilton (Mercedes) logró la victoria en el GP de Bahrein. 2º Max Verstappen (Red Bull), 3º Alex Albon (Red Bull), 4º Lando Norris (McLaren), 5º Carlos Sainz (McLaren), 6º Pierre Gasly (AlphaTauri), 7º Daniel Ricciardo (Renault), 8º Valtteri Bottas (Mercedes), 9º Esteban Ocon (Renault), 10º Charles Leclerc (Ferrari).Max Verstappen registró la vuelta más rápida con 1:32:014 en el giro 48 y se lleva un punto adicional de acuerdo al cambio en las regulaciones deportivas para esta temporada.