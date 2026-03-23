F1 y Fanatec formalizan una extensión de acuerdo multianual para el Campeonato Mundial de Sim Racing de Fórmula 1

Fanatec ha contribuido a elevar el estándar competitivo de nuestro ecosistema de simulación, y esta extensión representa un avance significativo en una relación ya consolidada. El hardware de última generación acerca a pilotos y aficionados a la tecnología real utilizada en la categoría

La simulación se ha convertido en un componente esencial de la cultura del motorsport, y la Fórmula 1 ha sido clave en ese proceso. Esta alianza nos permite seguir elevando los estándares en la competición y en la interacción con los seguidores, además de ampliar la disponibilidad de productos oficiales en distintos mercados

La Fórmula 1 oficializó la renovación de su contrato de licenciamiento global con Fanatec, consolidando a la firma alemana como socio oficial y proveedor de hardware para el Campeonato Mundial de Sim Racing F1 2026.La alianza, que se extiende por varios años, refuerza la presencia de la compañía especializada en periféricos de simulación dentro del ecosistema digital de la categoría.El nuevo contrato contempla el desarrollo de una generación actualizada de productos licenciados oficialmente, entre los que se incluyen volantes de última tecnología y ediciones limitadas diseñadas bajo los parámetros de ingeniería que caracterizan a los monoplazas actuales.Según detalló la organización en un comunicado, el equipamiento será empleado tanto en el ámbito competitivo como en experiencias interactivas destinadas al público presente en los circuitos.En lo deportivo, Fanatec mantendrá su rol como suministrador técnico exclusivo del F1 Sim Racing World Championship, cuyo inicio está programado para este fin de semana en DreamHack Birmingham (27 al 29 de marzo).Durante la temporada, los pilotos oficiales de simulación utilizarán las estaciones de la marca en las 12 rondas del calendario, que se disputarán inicialmente en el Centro de Medios y Tecnología de Biggin Hill.El certamen repartirá 750.000 dólares en premios entre las escuderías participantes, y cada jornada contará con transmisión en directo a través de las plataformas digitales de la Fórmula 1.Fuera del ámbito estrictamente competitivo, la presencia de la compañía se extenderá a todos los Grandes Premios del calendario, donde sus simuladores formarán parte de las Fan Zones.La iniciativa busca ofrecer a los asistentes una réplica controlada de las exigencias físicas y técnicas que implica la conducción de un auto de F1 actual.Emily Prazer, directora comercial de Fórmula 1, subrayó en el anuncio el impacto de la colaboración en el desarrollo de la disciplina virtual. "", señaló.Por su parte, Thi La, consejero delegado de CORSAIR —matriz de Fanatec—, destacó la función de la categoría en la evolución del simracing como disciplina paralela al automovilismo tradicional. "".