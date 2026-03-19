El Campeonato Mundial de Sim Racing de Fórmula 1 anuncia las fechas de la temporada 2026

El nuevo cuartel general de la F1

El regreso del campeonato en 2026 supone un paso más en la estrategia de expansión de la marca. Iniciar la temporada en DreamHack nos permite exhibir el producto en contextos no vinculados tradicionalmente al automovilismo.La inversión en una sede fija dentro del Centro de Medios y Tecnología refuerza nuestro compromiso a largo plazo con la disciplina, dotando al campeonato de una infraestructura estable para su crecimiento

El calendario del Sim Racing World Championship 2026

Formula 1 oficializó el regreso de su campeonato oficial de Sim Racing para la temporada 2026, con un calendario que arrancará en Gran Bretaña como parte del festival DreamHack Birmingham, programado del 27 al 29 de marzo. Las tres rondas restantes se disputarán en las nuevas instalaciones del Centro de Medios y Tecnología de Biggin Hill.Por primera vez, DreamHack aterriza en suelo británico con una previsión de 50.000 asistentes en el National Exhibition Centre (NEC). La competición de F1 contará con una zona dedicada dentro del ecosistema del festival, la "F1 Sim Racing Fanzone", que albergará simuladores y activaciones de varias escuderías, permitiendo el acceso del público al paddock virtual y a los pilotos participantes.El traslado de la sede principal del campeonato al complejo de Biggin Hill responde a una inversión estratégica por parte de la organización. El centro, equipado con tecnología de última generación, albergará las tres pruebas definitivas del calendario, centralizando la operativa del torneo en un entorno profesionalizado.La parrilla estará compuesta por nueve de las diez escuderías del campeonato: Alpine, Aston Martin, Ferrari, Haas, McLaren, Mercedes, Racing Bulls, Red Bull y Williams. Cada equipo inscribirá a tres pilotos oficiales, de los cuales dos competirán por ronda. El sistema de puntuación se mantendrá con sesiones de clasificación y carreras al 50% de distancia, sumando para los campeonatos de pilotos y equipos. El fondo de premios total asciende a 750.000 dólares.Emily Prazer, Directora Comercial de Formula 1, justificó la decisión de integrar la primera cita en un festival de gaming: "".• Evento 1: Marzo 27-29GP's de China, Japón y Bahrein• Evento 2: Abril 22-23GP's de Arabia Saudita, España y Gran Bretaña• Evento 3: Mayo 13-14GP's de Bélgica, Países bajos y Estados Unidos• Evento 4: Mayo 27-28GP's de México, Brasil y Abu DhabiLa totalidad de las 12 rondas serán retransmitidas en directo a través de los canales oficiales de Formula 1 en YouTube, Facebook y Twitch.