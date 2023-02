Me lo he pasado muy bien, he hecho muchas cosas y me he mantenido muy activo. He visto sitios nuevos, he tiempo de entrenamiento y, al mismo tiempo, me las arreglé para relajarme. Ahora estoy con las pilas cargadas y deseando empezar la nueva temporada

Tenemos que apuntar más alto, eso seguro. Para un equipo y para un piloto de carreras, creo que querer terminar más alto que el año pasado es natural. Hemos progresado juntos de forma bastante sólida, y ahora sólo hay una dirección que seguir: arriba, más alto y mejor, tanto para mí como para el equipo

Ha sido un primer año muy interesante con el equipo, y fue agradable ver algunos progresos claros desde el principio. El equipo se ha hecho más fuerte a lo largo de la temporada, y el espíritu de equipo también ha crecido. Evidentemente aún queda trabajo por hacer y cosas que mejorar, pero ha sido agradable ver los progresos

Solo quiero volver a competir. Eso es lo que echo de menos, aunque he hecho muchas cosas interesantes durante el invierno. Pero aún así, correr es lo que me gusta y eso es lo que más me apetece, además de conseguir buenos resultados

Durante el último año con Zhou, nos fuimos conociendo cada vez mejor. Tuvimos altibajos en cuanto a resultados, pero conseguimos hacer muy buenas carreras trabajando en equipo, como debe ser. Hay un gran respeto entre nosotros dos, y me impresionó mucho su temporada de debut. Tiene mucho potencial, y no hay duda de que el año que viene será aún más regular y rápido. Por encima de todo, podemos trabajar muy bien juntos, lo que es muy importante para el equipo

Por supuesto. Tengo algo planeado para algunos eventos, así que espere y verá

La temporada 2022 ha sido positiva para el equipo Alfa Romeo F1 luego de obtener el sexto lugar en el campeonato. Por esta razón el piloto finlandés Valtteri Bottas tiene como objetivo superar con creces lo hecho el año pasado.A continuación la entrevista publicada por el equipo Alfa Romeo F1 Team, durante la presentación del nuevo C43