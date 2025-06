Entrevista con Juan Pablo Montoya tras los podios de Sebastián en F2: ''Creo que todo se está empezando a alinear''







Tenemos unas bases ahora muy buenas. Contamos con un entrenador, se llama Roger. Ha sido la verdad una parte muy importante para Sebastián porque le ha trabajado en la parte física muy fuerte. Es que es mucho más fácil que el papá le diga oiga: 'haga esto' a que alguien le diga 'haga esto' . Ha sido muy bueno porque la relación con Sebastián ha madurado mucho. Él ha madurado mucho. Entonces, vuelve las cosas mucho más fácil Gracias. Sí, es un trabajo de muchas semanas. La gente está viendo los resultados ahora, pero llevamos años trabajando en esto, creciendo y madurando. Mirando cada aspecto de Sebastián de lo que tiene que hacerse mejor. Ahí vamos. Obviamente, siempre queremos más. Siempre buscamos más, mejores cosas. Es parte del trabajo.

Sí, pero hay que tener cuidado con la confianza. La confianza hace los buenos resultados más fácil, pero hay que acordarse por qué estamos llegando acá y el trabajo que estamos haciendo para estar acá. Ese trabajo no se puede descuidar

Sí, es una buena oportunidad trabajar con Fernando. Lo hablaba el otro día que vender a mi hijo es muy complicado, porque todo papá es orgulloso de su hijo. Entonces cuando uno le va a hablar con alguien y dice: 'no es que mi hijo es muy bueno', sí, pero es que usted es el papá y va a decir eso. Así que si lo dice alguien externo, es mucho más fácil.



Yo tengo una muy buena relación con Fernando y también con la gente que trabaja con él. Creo que todo se está empezando a alinear, estamos haciendo lo que tenemos que hacer, y vamos a ver qué pasa en el futuro

Sí, la gente en Colombia estaba empezando a poner mucha atención. Ha crecido mucho. Tenemos apoyo de empresas como Quimicolor y CRC, Claro, llevamos muchos años. Saga el primero. Bonbonbum está involucrado también. Es chévere porque la gente está emocionada con lo que estamos haciendo. No estoy seguro si me pasa alguno. También Habitat Group de Miami

Estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Yo creo que cuando Carlos vea los resultados y él esté listo… yo creo que si Usted mira ahora lo mejor que hay en Latinoamérica, aparte de lo que era Checo (Pérez), puede ser Sebastián, me entiende. Pato (O'Ward) está basado y consolidado en Estados Unidos y la gente aquí en Europa no mira a la gente Estados Unidos, es muy poco







La verdad, la paliza que nosotros personalmente nos hemos dado para traer a Sebastián hasta acá ha sido fuerte, pero como le hemos dicho a él, nosotros estamos comprometidos con él desde que él esté comprometido en la causa. Si él está dando el 100%, nosotros vamos a dar el 100%. Es difícil, pero es lo que hay Si, yo creo es un poquito más fácil hoy en día, la parte de conexión, porque siendo mi hijo toda ya la gente vivió lo que vivieron conmigo y están ilusionados. Pero para poder hacer esto necesitamos mucho apoyo económico.

En Australia Mini largaba primero y no se realizó la carrera. No se puede decir que no se ha hecho un buen trabajo. El problema es que esto es muy competitivo. Usted mira la clasificación el viernes, decima y media, 15 milésimas, lo ponía séptimo o decimoctavo en la grilla. Entonces ahí se tienen dos fines de semana diferentes

Sí, eso es una escala y no es fácil la entrada a Fórmula 2 y ya vamos a ver, enfocados en el trabajo que hay

Vale, muchas gracias

Los podios de Sebastián Montoya en Mónaco y Barcelona visibilizan de forma importante el trabajo que viene realizando el piloto colombo-estadounidense y el de su equipo. Hablamos con su padre, Juan Pablo, luego del segundo lugar en la Feature Race de la F2 en Montmeló.