 Doble fallo eléctrico deja a McLaren fuera del GP de China - F1LATAM.COM
  Horarios F1 - GP MIAMI 2026  
                          
Doble fallo eléctrico deja a McLaren fuera del GP de China
Doble fallo eléctrico deja a McLaren fuera del GP de China
   mar 17 /2026 11:55 GMT
 Shanghai, China
 McLaren

Por: Henry Bonilla
Director F1LATAM.COM
@HenryBonillaF1
Lo que se perfilaba como un fin de semana prometedor para McLaren en el Circuito Internacional de Shanghai, terminó de la peor manera posible antes siquiera de apagarse el semáforo. Oscar Piastri no ha podido dar ni una sola vuelta en las dos carreras de 2026, aunque sí en la Sprint.

Una inusual conjunción de fallos eléctricos, distintos y no relacionados entre sí, en las unidades de potencia de ambos autos, obligó al equipo de Woking a retirar sus autos de la parrilla de salida del Gran Premio de China, la segunda cita de la temporada 2026 de Fórmula 1.


Incidencias diferenciadas en la fase previa


El contratiempo comenzó durante los preparativos rutinarios previos a la carrera. En el auto de Lando Norris, que había clasificado en sexta posición, se detectó una anomalía en el sector eléctrico de su unidad de potencia.

Te podría interesar:
Horarios F1 en todos los países

A pesar de los esfuerzos conjuntos de los ingenieros del equipo y de los técnicos de Mercedes High Performance Powertrains (HPP) en el garaje, la naturaleza del problema imposibilitó su resolución a tiempo para tomar la salida. Este percance marca un hecho inédito en la carrera del británico, que no pudo disputar una salida por primera vez en ocho años de trayectoria en la categoría.


La situación se agravó instantes después. Una vez que Oscar Piastri, quinto en la clasificación del sábado, tomó posición en la parrilla, los sistemas del auto número 81 reportaron una incidencia eléctrica de característica diferente a la de su compañero.

Te podría interesar:
Kimi Antonelli logra su primera victoria en Fórmula 1 y Mercedes se lleva su segundo doblete - Reporte Carrera - GP de China

El trabajo contrarreloj del personal del equipo sobre el asfalto, nuevamente en colaboración con HPP, no dio frutos. Ante la imposibilidad de solucionar el fallo, la única alternativa viable fue ordenar al australiano que regresara a los garajes antes del encendido de los semáforos rojos, dejando la formación de salida sin los dos autos 'papaya'.

Un escenario sin precedentes recientes


Se trata del primer doble abandono preventivo en parrilla para McLaren en más de dos décadas, cerrando de manera abrupta un fin de semana que hasta el sábado había mostrado una evolución positiva.

Andrea Stella, jefe del equipo, ofreció un análisis técnico de lo ocurrido. "Un fin de semana de Gran Premio se construye con el esfuerzo de muchos. Estamos aquí para competir, y no estábamos en condiciones de hacerlo debido a problemas eléctricos separados en ambas unidades de potencia. Es extremadamente frustrante y decepcionante", explicó.


"Nada cambió entre la clasificación del sábado y el encendido de los motores. Al preparar el auto de Lando para salir del garaje, descubrimos un problema eléctrico. Luego, en la parrilla, encontramos otro, de naturaleza distinta, en el auto de Oscar. Parecen ser fallos no relacionados que ocurrieron simultáneamente, una coincidencia extremadamente desafortunada que nos dejó sin posibilidad de competir".

Te podría interesar:
Pilotos y Equipos F1 2026

Stella confirmó que se ha abierto una investigación conjunta con los técnicos de Mercedes HPP para esclarecer las causas raíz de ambas averías y establecer protocolos que impidan una repetición.

El difícil momento de Norris y Piastri


Lando Norris calificó la jornada como "decepcionante", incidiendo en la singularidad del escenario. "Es frustrante porque Oscar y yo hemos tenido problemas aparentemente no relacionados en ambos autos. Ha sido muy mala suerte en todos los sentidos. Los mecánicos lo intentaron todo, pero no pudimos solucionarlo. Ahora debemos asimilarlo, aprender qué falló y asegurarnos de que no vuelva a suceder", señaló el británico.


Por su parte, Oscar Piastri lamentó especialmente la pérdida de rodaje en una temporada donde el entendimiento de la nueva regulación es crucial. "Es un día duro para el equipo. Pude llegar a la parrilla, pero el problema era diferente al de Lando y aún estamos investigando. Lo más frustrante es perder otro fin de semana de distancia de carrera, ya que sabemos que el tiempo en pista es crítico para aprender a exprimir al máximo estos autos", declaró el australiano.

Te podría interesar:
Posiciones campeonato de pilotos y constructores 2026 F1

Hay que recordar que Oscar Piastri no pudo participar en el GP de su país, el cual abrió la temporada 2026, debido a una colisión en la vuelta previa a la de formación.


Recomposición y próximo desafío


Con este resultado, McLaren se va de Shanghai con las manos vacías y deberá virar rápidamente el foco hacia el Gran Premio de Japón en Suzuka, dentro de tres semanas, donde buscarán una recuperación inmediata.

Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News

Últimas noticias

F1 Academy ajusta su reglamento deportivo para permitir tres carreras por fin de semana en dos circuitos

F1 Academy

F1 Academy ajusta su reglamento deportivo para permitir tres carreras por fin de semana en dos circuitos
FIA busca al conductor más eficiente, seguro y respetuoso del mundo con el medio ambiente

Fórmula 1

FIA busca al conductor más eficiente, seguro y respetuoso del mundo con el medio ambiente
El Gran Premio de Miami anuncia su primer Fan Fest Oficial en Miami Beach

Fórmula 1

El Gran Premio de Miami anuncia su primer Fan Fest Oficial en Miami Beach
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires

Fórmula 1

Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman

Fórmula 1

FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón

Fórmula 1

Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Carrera del Gran Premio de Japón F1 - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Carrera del Gran Premio de Japón F1 - ¡EN VIVO!
Parrilla de salida del Gran Premio de Japón 2026

Fórmula 1

Parrilla de salida del Gran Premio de Japón 2026
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón

Fórmula 1

Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón
Clasificación del Gran Premio de Japón F1 - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Clasificación del Gran Premio de Japón F1 - ¡EN VIVO!
Antonelli y Russell siguen volando en Suzuka - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Japón

Fórmula 1

Antonelli y Russell siguen volando en Suzuka - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Japón
Tercera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Japón - ¡EN VIVO!

Fórmula 1

Tercera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Japón - ¡EN VIVO!
+ Ver más noticias +

Contenidos destacados

GP de Miami 2026GP de Miami 2026
EN VIVO - GP Japón 2026EN VIVO - GP Japón 2026
Campeonato Pilotos y EquiposCampeonato Pilotos y Equipos
Calendario F1 2026Calendario F1 2026

Noticias de AUTOS F1LATAM

abr 01 - 23:22
El Tesla Model Y rompió los esquemas y se coronó como el carro más vendido en Colombia en marzo El Tesla Model Y rompió los esquemas y se coronó como el carro más vendido en Colombia en marzo
abr 01 - 17:43
El mercado de carros nuevos tuvo su acelerón en marzo: se matricularon más de 28.000 vehículos El mercado de carros nuevos tuvo su acelerón en marzo: se matricularon más de 28.000 vehículos
mar 31 - 22:09
Nuevo Audi RS 5: sistema híbrido, vectorización de par y tracción quattro avanzada Nuevo Audi RS 5: sistema híbrido, vectorización de par y tracción quattro avanzada
mar 31 - 15:59
MG Motor y Atlético Nacional firman ''el fichaje del año'' en Colombia MG Motor y Atlético Nacional firman ''el fichaje del año'' en Colombia
mar 31 - 13:39
GAC Motor es nuevo patrocinador de Millonarios Fútbol Club en Colombia GAC Motor es nuevo patrocinador de Millonarios Fútbol Club en Colombia
mar 26 - 15:48
Hyundai Grand i10 2026 en Colombia: regresa el exitoso city car con mayor seguridad y equipamiento Hyundai Grand i10 2026 en Colombia: regresa el exitoso city car con mayor seguridad y equipamiento
mar 26 - 11:14
¿Habrá Pico y Placa en Bogotá esta Semana Santa 2026? Guía para viajeros ¿Habrá Pico y Placa en Bogotá esta Semana Santa 2026? Guía para viajeros
mar 26 - 09:55
Ducati celebra 100 años con el lanzamiento de la línea RS 2026 en Colombia Ducati celebra 100 años con el lanzamiento de la línea RS 2026 en Colombia
mar 21 - 16:54
Toyota anuncia actualización del GR Yaris 2026 con mejoras técnicas y de personalización Toyota anuncia actualización del GR Yaris 2026 con mejoras técnicas y de personalización
mar 21 - 11:48
Lamborghini abre una nueva era con el debut del Temerario GT3 en Sebring 2026 Lamborghini abre una nueva era con el debut del Temerario GT3 en Sebring 2026
mar 21 - 02:16
Audi anuncia el A2 e-tron, su nuevo eléctrico compacto para 2026 Audi anuncia el A2 e-tron, su nuevo eléctrico compacto para 2026
mar 20 - 18:53
BMW Serie 3 100 por ciento eléctrico: la marca alemana revoluciona su icónico sedán BMW Serie 3 100 por ciento eléctrico: la marca alemana revoluciona su icónico sedán
+ Ver más noticias +