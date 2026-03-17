Doble fallo eléctrico deja a McLaren fuera del GP de China

Incidencias diferenciadas en la fase previa

Un escenario sin precedentes recientes

Un fin de semana de Gran Premio se construye con el esfuerzo de muchos. Estamos aquí para competir, y no estábamos en condiciones de hacerlo debido a problemas eléctricos separados en ambas unidades de potencia. Es extremadamente frustrante y decepcionante

Nada cambió entre la clasificación del sábado y el encendido de los motores. Al preparar el auto de Lando para salir del garaje, descubrimos un problema eléctrico. Luego, en la parrilla, encontramos otro, de naturaleza distinta, en el auto de Oscar. Parecen ser fallos no relacionados que ocurrieron simultáneamente, una coincidencia extremadamente desafortunada que nos dejó sin posibilidad de competir

El difícil momento de Norris y Piastri

decepcionante

Es frustrante porque Oscar y yo hemos tenido problemas aparentemente no relacionados en ambos autos. Ha sido muy mala suerte en todos los sentidos. Los mecánicos lo intentaron todo, pero no pudimos solucionarlo. Ahora debemos asimilarlo, aprender qué falló y asegurarnos de que no vuelva a suceder

Es un día duro para el equipo. Pude llegar a la parrilla, pero el problema era diferente al de Lando y aún estamos investigando. Lo más frustrante es perder otro fin de semana de distancia de carrera, ya que sabemos que el tiempo en pista es crítico para aprender a exprimir al máximo estos autos

Recomposición y próximo desafío

Lo que se perfilaba como un fin de semana prometedor para McLaren en el Circuito Internacional de Shanghai, terminó de la peor manera posible antes siquiera de apagarse el semáforo. Oscar Piastri no ha podido dar ni una sola vuelta en las dos carreras de 2026, aunque sí en la Sprint.Una inusual conjunción de fallos eléctricos, distintos y no relacionados entre sí, en las unidades de potencia de ambos autos, obligó al equipo de Woking a retirar sus autos de la parrilla de salida del Gran Premio de China, la segunda cita de la temporada 2026 de Fórmula 1.El contratiempo comenzó durante los preparativos rutinarios previos a la carrera. En el auto de Lando Norris, que había clasificado en sexta posición, se detectó una anomalía en el sector eléctrico de su unidad de potencia.A pesar de los esfuerzos conjuntos de los ingenieros del equipo y de los técnicos de Mercedes High Performance Powertrains (HPP) en el garaje, la naturaleza del problema imposibilitó su resolución a tiempo para tomar la salida. Este percance marca un hecho inédito en la carrera del británico, que no pudo disputar una salida por primera vez en ocho años de trayectoria en la categoría.La situación se agravó instantes después. Una vez que Oscar Piastri, quinto en la clasificación del sábado, tomó posición en la parrilla, los sistemas del auto número 81 reportaron una incidencia eléctrica de característica diferente a la de su compañero.El trabajo contrarreloj del personal del equipo sobre el asfalto, nuevamente en colaboración con HPP, no dio frutos. Ante la imposibilidad de solucionar el fallo, la única alternativa viable fue ordenar al australiano que regresara a los garajes antes del encendido de los semáforos rojos, dejando la formación de salida sin los dos autos 'papaya'.Se trata del primer doble abandono preventivo en parrilla para McLaren en más de dos décadas, cerrando de manera abrupta un fin de semana que hasta el sábado había mostrado una evolución positiva.Andrea Stella, jefe del equipo, ofreció un análisis técnico de lo ocurrido. "", explicó.".Stella confirmó que se ha abierto una investigación conjunta con los técnicos de Mercedes HPP para esclarecer las causas raíz de ambas averías y establecer protocolos que impidan una repetición.Lando Norris calificó la jornada como "", incidiendo en la singularidad del escenario. "", señaló el británico.Por su parte, Oscar Piastri lamentó especialmente la pérdida de rodaje en una temporada donde el entendimiento de la nueva regulación es crucial. "", declaró el australiano.Hay que recordar que Oscar Piastri no pudo participar en el GP de su país, el cual abrió la temporada 2026, debido a una colisión en la vuelta previa a la de formación.Con este resultado, McLaren se va de Shanghai con las manos vacías y deberá virar rápidamente el foco hacia el Gran Premio de Japón en Suzuka, dentro de tres semanas, donde buscarán una recuperación inmediata.