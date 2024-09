La decisión de los comisarios tras el choque entre Carlos Sainz y Sergio Pérez en Bakú

Salgo de la curva con bastante margen entre los dos autos. Como Charles va hacia mi línea y Carlos intenta seguir la succión y yo estoy allí. Al seguirse cerrando fue muy rápido el impacto. Teníamos que haber terminado P2 o P3 la carrera. Fue un fin de semana desastroso. Las mejoras han funcionado en el auto

Contento que Checo y yo estemos bien tras un impacto tan fuerte. En este circuito me ha costado siempre. Charles salió mal de la curva 2. Tomé la trayectoria que hice durante toda la carrera. No entiendo por qué nos hemos tocado. No he intentado hacer nada extraño ni agresivo. No sé qué decir. Hay que pasar la página

La polémica colisión que tuvieron los pilotos Carlos Sainz y Sergio Pérez a dos vueltas del final del Gran Premio de Azerbaiyán, ya fue resuelta por los comisarios luego de haber escuchado sus testimonios y revisar los videos, GPS y telemetría.A continuación la declaración de las autoridades:"Sainz y Pérez hicieron contacto y chocaron poco después de la curva 2 en la vuelta 50. Se trató de una situación en la que un pequeño toque tuvo consecuencias significativas. Los comisarios revisaron cómo se produjo el incidente, no las consecuencias.Sainz adelantó a Pérez después de la curva 1 y estaba completamente por delante en el vértice de la curva 2. Con una salida comprometida por parte de Sainz, Pérez se fue hacia el interior de Sainz.Sainz informó de que era consciente de la presencia de Pérez en su interior. Pérez, ligeramente retrasado, estaba en mejor posición para ver la posición relativa de los autos. Pero cuando los dos autos se acercaron al muro de la derecha a la salida de la curva 2, estaban separados por aproximadamente 1 metro.A partir de ese momento y durante todo el incidente, ninguno de los dos pilotos condujo de forma errática y, de hecho, ambos mantuvieron la dirección recta.Los comisarios comprobaron la línea de carrera de los pilotos en las vueltas anteriores. Sainz estaba en o cerca de su línea normal de carrera, que forma un ligero ángulo con el muro de la derecha. Desde la salida hasta el punto de contacto se alejó aproximadamente un ancho de auto del muro. Pérez se alejó aproximadamente medio auto de la misma pared, estando más paralelo a la pared derecha.Por lo tanto, era evidente que, aunque Sainz iba por delante y tenía derecho a seguir su trazada, se movió ligeramente hacia un auto del que tenía una visión limitada. Al mismo tiempo, no había nada inusual en la trazada de Pérez, pero podría haber hecho más para evitar al auto que tenía mejor visión.", finalizó la decisión de las autoridades.Este tipo de medida puede apelarse, de acuerdo con el artículo 15 del Código Deportivo Internacional de la FIA y el capítulo 4 del Reglamento Judicial y Disciplinario de la FIA, dentro de los plazos aplicables.Las decisiones de los comisarios se toman independientemente de la FIA y se basan únicamente en los reglamentos pertinentes, las directrices y las pruebas presentadas.Tras la carrera, Sergio Pérez comentó: "", indicó el mexicano.Entretanto Carlos Sainz señaló: "", dijo el español.