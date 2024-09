Charles Leclerc logra la victoria en casa de Ferrari - Reporte Carrera - GP de Italia

Posiciones Finales del Gran Premio de Italia 2024

El sueño de los tifosi se hace realidad al ver en lo más alto a un piloto de la Scuderia Ferrari. Monza vibró con la victoria de Charles Leclerc ante los favoritos, los pilotos de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris, quienes completaron el podio. Franco Colapinto realizó un gran debut en la F1 al terminar decimosegundo. Lando Norris inició desde la pole position y mantuvo ese lugar hasta la tercera curva, la Variante della Roggia. Allí su compañero de equipo Oscar Piastri lo atacó y lo superó. Esa situación fue aprovechada por Charles Leclerc , quien ascendió al segundo lugar.Sin duda este momento descolocó mentalmente a Lando Norris y de allí tuvo que empezar a remar para poder obtener el mejor lugar posible. Posteriormente el equipo McLaren tuvo degradación en sus autos, generando que ambos pilotos subieran que realizar dos detenciones.En el caso de Ferrari se la jugaron a una sola detención, sabiendo que sería muy apretado al final. Efectivamente así fue especialmente con Carlos Sainz , quien fue adelantado por Piastri y Norris.Las 12 últimas vueltas fueron tensas para Charles Leclerc, ya que estaba perdiendo casi 1 segundo por giro. En ese momento La diferencia era superior a los 10 segundos. Sin embargo en los últimos cuatro ese gap que iba cayendo a favor de Oscar Piastri se fue reduciendo en menor medida hasta que cruzó la meta a dos segundos.De esta forma Charles Leclerc logró su segunda victoria de la temporada tras su recordado triunfo en casa, en el GP de Mónaco. Para modelar el resultado importante, aunque se escapó una gran oportunidad de haber terminado al frente en el campeonato de constructores. Ahora son ocho las unidades que lo separan de Red Bull.Carlos Sainz finalizó en la cuarta posición y de esta manera logra unidades importantes para Ferrari en casa, las cuales permiten también sumarse a la pelea por el campeonato de constructores.En las pruebas libres Mercedes mostró un fuerte ritmo y en dos de ellas fue el más rápido. Sin embargo hoy el ritmo de carrera la situación fue distinta y tan sólo se obtuvo un quinto lugar por parte de Lewis Hamilton y el séptimo de George Russell Este último piloto falló en la vuelta 1 al salirse de pista en la primera curva. Al retornar perdió varias posiciones y allí comprometió su carrera. Al final fue ascendiendo en el orden, pero sin dudase puede calificar su carrera como decepcionante.El equipo Red Bull sigue en caída libre y hoy en Monza se puso en evidencia la falta de competitividad, situación extraña en este equipo teniendo en cuenta su rendimiento en los últimos años. Max Verstappen terminó en el sexto puesto, mientras que Sergio Pérez lo hizo en el octavo. En un momento de la carrera el tricampeón tuvo que defenderse del ataque de Lando Norris, y un giro después no pudo hacer nada para contener al piloto de McLaren.El top 10 fue completado por Alex Albon de Williams Kevin Magnussen de Haas Este último piloto no podrá competir en el próximo Gran Premio de Azerbaiyán debido a que completó 12 puntos en su carnet, lo cual le impide competir en la siguiente carrera. Allí seguramente será reemplazado por Oliver Bearman , quien será piloto titular el próximo año del equipo estadounidense.El español Fernando Alonso fue undécimo y compitió prácticamente en una isla, sin ningún riesgo atrás. Al final quedó a tan sólo 0.193s de haber tomado el décimo lugar de Magnussen, luego de haber aplicado una sanción de 10 segundos por colisión con Pierre Gasly Mención de honor para el piloto argentino Franco Colapinto. En su primera carrera en la Fórmula 1 no cometió ningún error y luego de iniciar desde el decimoctavo lugar. Fue avazando progresivamente y al final terminó decimosegundo, favorecido en una posición por penalización para Daniel Ricciardo de 15 segundos (5 por forzar a Nico Hülkenberg a salirse de la pista y otros 10 por no cumplir de forma correcta la penalización anterior en boxes).Los pilotos de Alpine Stake Kick Sauber pasaron desapercibidos en esta carrera y lejos de los puntos.Con los resultados finales de este GP de Italia, en el campeonato de pilotos Max Verstappen sigue en el liderato con 303 puntos,Lando Norris (241),Charles Leclerc (217),Oscar Piastri (197),Carlos Sainz (184),Lewis Hamilton (164),Sergio Pérez (143),George Russell (128),Fernando Alonso (50) yLance Stroll (24).En el campeonato de equipos , Red Bull continúa al mando con 446 puntos,McLaren (438),Ferrari (407),Mercedes (292),Aston Martin (74),RB (34),Haas (28), octavo Alpine (13),Williams (6) yKick Sauber (0).Ladel Campeonato Mundial de Fórmula 1 se realizará delen elA continuación el vuelta a vuelta del GP de Italia 2024:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.¡Inicia la carrera! Norris parte bien. Luego Piastri lo pasa en la segunda chicana y pierde con Leclerc también. Russell cae del P3 al P7. Colapinto sigue en el P18.Piastri a 0.5s de Leclerc. Charles va con todo por el P1 en casa. Pérez en el P8.Pérez reporta que Russell tiene muchos daños y que es peligroso.Sainz se acerca a Norris por el P4.Piastri a 0.7s de Leclerc con DRS. Hülkenberg le pega a Tsunoda. Colapinto sube al P15.Piastri a 1s de Leclerc intentando que no active DRS.Verstappen en P6 a 1.3s de Hamilton, desconectado de DRS.Tsunoda en pits. Afectado su auto tras el impacto de Hülkenberg.Penalización de 10 segundos para Hülkenberg por la colisión y de 5 para Ricciardo por forzar a otro auto salirse de pista.Leclerc va con todo. Gap de tan solo 0.5s con Piastri.Pérez sobre Russell y sube al P7 el mexicano.Russell en pits. Se diluye su buena clasificación ante un error en la curva 1.Piastri se aleja a 2s de Leclerc. Alonso en pits.Norris sale ancho en Lesmo 2. Intenta acercarse a Leclerc. Gap de 0.9s.Norris en pits. Golpe el aviso de velocidad a la entrada. Muy ansioso el británico.Leclerc y Hamilton en boxes. Norris con el undercat adelante a Leclerc. Piastri sigue adelante. Colapinto en el P11.Piastri en pits. Cae al P4 tras Sainz, Verstappen y Pérez, quienes aún no se detienen. Colapinto en pits. Sale en el P17 el argentino.Ahora ingresa Albon quien sale en el P13.Sainz es el líder provisional. Está girando con medios.Carlos ingresa a pits. Sale con duros. Verstappen líder provisional. Pérez en P2 a tan solo 2.7s. Llevan duros desde el inicio de la carrera.Leclerc se acerca a Norris por el P4.Lando marca la mejor vuelta ante la presión de Leclerc.Verstappen en pits. Problemas con el neumático trasero derecho. McLaren le dice a Norris que puede luchar con Piastri.Pérez quien era el líder provisional, en pits. Sale en el P6 el mexicano de Red Bull.Piastri a 1.9s de Norris por el P1.Oscar presionando para alejarse de Norris. Gap de 2.2s…Leclerc hace todo lo posible para acercarse al grupo de los McLaren. Gap de 2s con Norris.Piastri se la coloca difícil a Norris. Gap de 2.3s. Lando marca la vuelta rápida pero Oscar está con el mismo ritmo.Pérez deja pasar a Verstappen. El neerlandés P6...Colapinto pasa a Gasly y asciende al P15. Muy buen progreso del piloto argentino.Russell atacando a Pérez por el P7. Penalización de 10s para Magnussen por causar colisión.Norris se salta la Variante della Roggia. Gap de 3s con Piastri.Norris en pits. Cambia duros por duros. Sale en el P6 entre los Red Bull de Verstappen y Pérez. Russell sigue presionando a Checo.Pésima detención de Russell. Muchos problemas hoy con los pit stops. Cae al P12. Inició la carrera en el P3. Colapinto está P13. Lo presiona Stroll.Piastri a 5.8s de Leclerc. Norris marca la vuelta rápida. Está a 1.8s de Verstappen por el P5.Russell pasa a Ricciardo por el P10. Pérez presionando a Albon por el P8. Norris se acerca a Verstappen.Piastri y Leclerc con ritmo similar. Gap de 5.5s.Hamilton en pits. Sale en el P6. Russell pasa a Pérez con DRS.Piastri en pits. Sale en el P3 a 7.8s de Sainz.Leclerc y Sainz en P1 y P2. Gap de 10s entre ambos. Piastri presiona con todo. Gap de 6.5s con Sainz por el P2. Norris complicado con Verstappen. No le hace la vida fácil Max.Norris pasa con DRS a Verstappen. Lo lleva al límite. Lando ahora tiene a 4.2s de Piastri. Ferrari y McLaren en el top 4.Piastri y Norris exprimiendo el McLaren. Ambos marcan el mejor ritmo en carrera. Van por los Ferrari. Gap de 4.1s entre Sainz y Piastri. Russell pasa a Magnussen y es P7. Verstappen en pits y sale en el P6.Pérez en P9 presionando a Magnussen. Piastri a 1.5s de Sainz. Norris a 5s de Oscar.Verstappen con la vuelta más rápida. Colapinto en el P13. Gran trabajo del argentino en su debut, progresando. Sainz reporta que sus neumáticos se están acabando.Norris se acerca a Sainz por el P2 a 1.6s.Piastri supera a Sainz y es P2. Ahora tiene a 10.5s a Leclerc por el P1.Leclerc a 9.7s de Piastri. Oscar es 1s por vuelta más rápido que Charles. El monegasco le pide al equipo que lo dejen solo, luego que le pidieran modificar un ajuste en los frenos.Norris pasa a Sainz y es P3. Leclerc a 8.7s de Piastri. Solo 0.6s en esta vuelta a favor de Oscar.Piastri tiene por delante a Stroll y Ocon para activar DRS. Así podría acercarse más a Leclerc. Leclerc está solo salvo Colapinto a unos 600 mts.Leclerc a 7.5s de Piastri. Solo 0.5s en esta vuelta. Se va consolidando la victoria de Charles en casa. ¡Las tribunas explotando!Norris a 3.7s de Piastri. Lando perdiendo puntos valiosos para el campeonato en el P3. ¿Le ordenará McLaren el intercambio de posición entre sus pilotos?Gap de 4.7s entre Leclerc y Piastri. Colapinto en P13 a 3.5s de Ricciardo por el P12.¡Última vuelta en Monza! Leclerc tiene una ventaja manejable para llevarse la victoria en casa.Charles Leclerc (Ferrari) logró laen el GP de Italia.Oscar Piastri (McLaren),Lando Norris (McLaren),Carlos Sainz (Ferrari),Lewis Hamilton (Mercedes),Max Verstappen (Red Bull),George Russell (Mercedes) ,Sergio Pérez (Red Bull),Alex Albon (Williams),Kevin Magnussen (Haas).Lando Norris registró la vuelta más rápida con 1:21.432 en el giro 53. Se lleva el punto adicional por terminar en el top 10.