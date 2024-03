Sainz se alista para el GP de Australia tras recuperarse de operación de apendicitis

Les podré comentar mañana cuando esté de regreso mañana y las fuerzas G me muevan un poco. Pero me siento listo.



He realizado la mejor recuperación posible y no pueden imaginar el esfuerzo y la logística que he hecho para estar en forma para esta carrera. Estoy contento con el progreso que he realizado y ahora es tiempo de pilotear el auto y ver cómo me siento

El piloto español Carlos Sainz cumplió con un apretado y veloz proceso de recuperación tras la operación de apendicitis que tuvo hace dos semanas en Arabia Saudita. Hoy conversó con los medios en el Albert Park, previo a su participación en el GP de Australia.Al preguntarle si está listo para competir nuevamente, el madrileño expresó: "", comentó Sainz.El piloto de Ferrari de 29 años señaló que se siente cada vez mejor gracias a los avances de la medicina y tecnología. Señala que los procesos de recuperación son mucho más veloces, acompañado de las fisioterapias y las máquinas. También confirmó que no estuvo en el simulador.Carlos es consciente que en caso de tener alguna molestia, será el primero en notificarlo porque no irá en contra de su integridad.Mañana tras las primeras pruebas libres, estará nuevamente bajo chequeo de los médicos de FIA para determinar su condición de salud.Este apendicitis de Carlos Sainz le permitió a Oliver Bearman debutar en la F1 en Jeddah , logrando el séptimo lugar. Su estreno impuso nuevos récords en la máxima categoría del automovilismo.