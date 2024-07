Los boletos del GP de México de F1 ahora son digitales en el Autódromo Hermanos Rodríguez

En el México GP constantemente estamos buscando formas de mejorar la experiencia de los aficionados, desde que compran sus entradas hasta que asisten al evento. De esta forma, la implementación de boletos digitales brindará mayor seguridad a los aficionados, así como rapidez a su ingreso al Autódromo Hermanos Rodríguez

¿Cómo descargar y utilizar tu boleto digital?

Con el objetivo de ser un evento más sostenible, con acciones en pro del medio ambiente y la comunidad, además de una mejor experiencia para los aficionados, el GP de México de F1 implementará una innovadora forma de ingresar al recinto de la carrera, a través de boletos digitales, sustituyendo por completo a las entradas físicas a partir de esta edición.", explicó Federico González Compeán, director general del GP de México de F1.Los boletos digitales harán más sencillo, eficiente y seguro el ingreso al Autódromo Hermanos Rodríguez del 25 al 27 de octubre, ya que presentan altos estándares de seguridad al contar con barras dinámicas que cambian constantemente para evitar su falsificación.A partir del 3 de julio, todos los aficionados que adquirieron sus entradas para el México GP 2024 vía Ticketmaster, podrán descargar sus boletos digitales SafeTix™ en el. A excepción de los aficionados que hayan comprado boletos en las gradas 8 y 9 de la Zona Rosa y gradas 14 y 15, ubicados en la zona del renovado Estadio GNP, quienes podrán descargar sus entradas en las próximas semanas.1. En tu dispositivo móvil visita la página del México GP y da clic en el menú llamado2. Inicia sesión y encuentra tus boletos en la sección de3. Selecciona una de tus entradas. Aparecerán los detalles de tu ubicación (sección, fila, asiento)4. Da clic y verás un, el cual deberás presentar en la puerta de acceso correspondiente a tu grada para que sea escaneado en la entrada5.Dentro del, podrás agregar tu boleto a la Apple Wallet o Google Wallet de tu teléfono móvil para un acceso más fácil. Si tienes más entradas, desliza a la derecha para verlas1. Ingresa a tu cuenta dentro deldesde tu teléfono. Si ya tienes cuenta de ticketmaster.com.mx, podrás utilizarla para acceder. Si no tienes cuenta, ahí mismo podrás crear una2. Inicia sesión y entra a3. Da clic eny selecciona todas o solo las entradas que deseas transferir a un solo contacto, después da clic en4. Agrega un nuevo destinatario o selecciona a uno existente al cual transferir la o las entradas seleccionadas. Una vez elegido el destinatario, haz clic en, y después en5. Aparecerá una confirmación de que has completado la transferencia de entradasPara que un acceso esté completamente transferido, el destinatario al que le enviaste las entradas debe aceptarlas dando clic en el mail que recibió.1. Muestra tu boleto digital desde tu cuenta en elo en tu Wallet digital2. Presenta tu boleto digital SafeTix™. Recuerda que3. Si abres tu boleto desde el, verifica que el código de barras de tu boleto digital SafeTix™ esté en movimiento4. Presenta tu celular sin daño en la pantalla5. La pila de tu celular deberá estar cargada, ya que se requiere tener una buena calidad de brillo y contrastePrepárate para un acceso más rápido y guarda previamente tus boletos en tu Wallet digital, así no necesitarás conexión a internet al presentar tus entradas en el acceso los días del evento.Para cualquier duda o aclaración acerca de tus boletos digitales SafeTix™, se pueden comunicar a Ticketmaster en soporte_fan@ticketmaster.com.mx o visitar su Centro de Ayuda en línea, si tu duda es acerca del evento se pueden comunicar a través de las redes sociales del México GP ( @mexicogp ), así como consultar la web oficial: https://www.mexicogp.mx/