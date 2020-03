Home >> Noticias

HISTÓRICO: Se cancela el GP de Mónaco de F1 por primera vez desde 1955

Un evento legendario, parte del ADN de la Fórmula 1, ya no estará en la temporada 2020. Tras 66 años, el Gran Premio de Mónaco anuncia su cancelación debido a los estragos que está ocasionando la pandemia del COVID-19 y a los problemas logísticos que genera su cambio de fecha.



Mónaco debutó en 1950 en el calendario de la F1. Luego en 1951 no hubo carrera allí, al igual que en 1953 y 1954. En 1952 la carrera no hizo parte del campeonato por tema de reglamentación. Es decir que desde 1955, la máxima categoría del automovilismo mundial competió en el Principado de forma ininterrumpida hasta 2019.



Hace unos minutos FIA y F1 anunciaron que los GP's de España, Holanda y Mónaco habían sido postergados, pero de inmediato el Automobile Club de Monaco (ACM) aclaró que su evento ha sido cancelado.



Así lo dio a conocer mediante el siguiente comunicado:



La situación actual de la pandemia mundial y su ruta desconocida de evolución, la falta de comprensión en cuanto a la impacto en el Campeonato Mundial de F1 2020, la incertidumbre respecto a la participación de los equipos, las consecuencias de las diferentes medidas de confinamiento tomadas por varios gobiernos de todo el mundo, las restricciones transfronterizas para acceder al Principado de Mónaco, la presión sobre todas las empresas implicadas, su dedicado personal que no puede realizar las instalaciones necesarias, la disponibilidad de la mano de obra indispensable y voluntarios (más de 1.500) requeridos para el éxito del evento, significa que la situación ya no es sostenible.



Como resultados, después de una cuidadosa consideración debido a la gravedad de esta crisis mundial, se anuncia con gran tristeza que la Junta Directiva del Automobile Club de Monaco ha tomado la decisión de cancelar el 12 °Gran Premio Histórico de Mónaco (8 al 10 de mayo de 2020) y el 78º Gran Premio de Mónaco de F1 (21 al 24 de mayo de 2020).



A todos los aficionados, espectadores, socios y nuestros miembros, la Junta de Directores desean expresar su sincero sentimiento de tristeza por no poder postergar estos dos eventos y en ningún caso será posible organizarlos a final de este año", finalizó el comunicado.