FIA anuncia al canadiense Tim Malyon como director deportivo de monoplazas

Estoy encantado de dar la bienvenida a Tim como Director Deportivo de Monoplazas. Tim tiene una gran experiencia en el automovilismo y conocimientos al más alto nivel. Desempeñará un papel fundamental a medida que continuemos aportando rigor a nuestras prácticas y procedimientos deportivos y reglamentarios, e impulsará la innovación que hemos introducido en nuestras operaciones de control de carrera

Tim ha sido fundamental en la creación de una fuerte sinergia entre el Control de Carreras y el ROC con la introducción de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y los sistemas más avanzados de análisis y procesamiento de datos. Seguirá supervisando los avances en esa área, además de liderar la evolución de las regulaciones deportivas de la FIA

Estoy encantado de asumir el cargo de Director Deportivo. Ya hemos introducido cambios significativos en nuestras operaciones de Dirección de Carrera con el apoyo del ROC y estoy deseando llevarlas al siguiente nivel. También estamos comprometidos con una amplia revisión reglamentaria de los asuntos deportivos, y espero aplicar un enfoque más nítido a esos esfuerzos en el futuro

Steve ha sido un activo fantástico para el Departamento de Monoplazas en el transcurso de la temporada 2023 de Fórmula 1 y ha sido parte de un año crucial de desarrollo y pasos positivos hacia adelante en nuestras actividades. Por supuesto, aún queda mucho por hacer, y seguiremos construyendo sobre estos sólidos cimientos en los próximos años. Le deseamos lo mejor a Steve en su próximo reto

Me gustaría dar las gracias a la FIA por la oportunidad de trabajar en la parte reglamentaria del deporte, que ha sido una experiencia fantástica para mí durante el último año. El equipo de la FIA que trabaja en la Fórmula 1 es un grupo de personas enormemente apasionadas y dedicadas que trabajan increíblemente duro para lograr los mejores resultados para el deporte, y estoy seguro de que el trabajo positivo que ya hemos hecho juntos continuará en el futuro

Estamos decepcionados por perder a una persona del calibre de Tim de la organización. Tim ha desempeñado un papel fundamental en el Departamento Técnico y siempre ha trabajado al más alto nivel. Entendemos que su carrera está tomando una nueva dirección y apoyamos y respetamos su deseo de seguir otro camino, y le deseamos suerte en sus futuros proyectos

Ha sido un honor trabajar como Director Técnico de la FIA y ayudar a dar forma al futuro de este deporte. Me siento muy orgulloso y satisfecho de los numerosos logros del Departamento Técnico durante mi mandato en la FIA. El departamento cuenta con una serie de personas de gran talento y creo que la organización tiene una base sólida en términos de conocimientos técnicos para las tareas que tenemos por delante, en particular la introducción del reglamento de 2026. Me voy con buenos recuerdos de mi paso por la FIA

