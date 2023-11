Sergio Pérez recibe advertencia formal por parte de los comisarios del GP de Abu Dhabi

Nov 26 /2023 18:47 GMT Abu Dhabi, Emiratos Árabes F1LATAM.COM - Henry Bonilla

Por: Henry Bonilla

Director F1LATAM.COM

@HenryBonillaF1

Comentarios hechos por Sergio Pérez durante la carrera del GP de Abu Dhabi vía radio, han generado un llamado de atención por parte de los comisarios.



La penalización de 5 segundos que recibió 'Checo' tras una maniobra con Lando Norris en la vuelta 47, generó el malestar e inconformismo por parte del piloto de Red Bull, privándolo del podio.



Los comisarios le explicaron al piloto que no tienen ningún problema con que cualquier persona no estuviera de acuerdo con sus decisiones, sin embargo los comentarios que equivalen a insultos personales son una violación del Código Deportivo Internacional.



También señalan que, obviamente, tienen un conflicto en este asunto, ya que fueron ellos los que fueron objeto de estas declaraciones por radio, y que normalmente este asunto se remitiría al siguiente panel de comisarios, pero que, al tratarse del último evento de la temporada, era necesario tratarlo aquí.



El informe indica que Pérez se disculpó sincera y genuinamente ante cada uno de los comisarios y explicó que había hecho los comentarios en el calor del momento y que no había tenido en cuenta el hecho de que iban a ser difundidos y el impacto que ello tendría.



Lamentó que sus comentarios pudieran ofender a alguien o perjudicar al deporte, algo que, según dijo, quería evitar. Los comisarios aceptaron sus declaraciones y sus disculpas. También tomaron nota de que el piloto no es conocido por hacer este tipo de comentarios y siempre ha sido extremadamente respetuoso en las audiencias de los comisarios.



También se le recordó a 'Checo' que los comisarios siempre están disponibles para explicar sus decisiones cuando lo solicite un piloto o un representante de un equipo.



El piloto, el director del equipo y los comisarios mantuvieron una constructiva discusión sobre el uso y la difusión de los mensajes de radio del equipo.



El incidente en sí también fue revisado en detalle con el piloto y, aunque seguía estando en desacuerdo con la decisión, declaró que podía entender la perspectiva de los comisarios sobre el incidente.



Esta decisión puede ser apelada, de acuerdo con el Artículo 15 del Código Deportivo Internacional de la FIA y el Capítulo 4 del Reglamento Judicial y Disciplinario de la FIA, dentro de los plazos aplicables.



Las decisiones de los comisarios se toman independientemente de la FIA y se basan únicamente en los reglamentos pertinentes, las directrices y las pruebas presentadas.



En su contacto con la prensa tras la carrera, Pérez lanzó otra declaración: " No están al nivel de la F1 ", refiriéndose a los comisarios.

Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News