Entrevista - Sebastián Montoya logra en Mónaco su primer podio en la FIA Fórmula 2

¡Muchas gracias! Hoy fue nuestro día. Gracias a Dios nos salió esta oportunidad. Estoy muy agradecido porque estando en el pit lane en el comienzo de la vuelta de formación, no me lo esperaba. Tengo que ser honesto. Sabía que tenía que hacer mi trabajo y pero lo que no sabía es que era ese. Y cuando empecé en el momento a darme cuenta de lo que estaba pasando, lo primero que quería ver lo que pasó en la alargada para poder maximizarla.



Después de eso, dar las vueltas. Y fue exactamente eso. Obviamente quería pelear por la victoria. No se dieron las cosas, pero a la misma vez tengo que estar agradecido por esta increíble la oportunidad, por lo que la semana pasada estaba en el pit lane, pude quedar octavo, tenía para más pero no se dieron las cosas.



Y este fin de semana estaba en el pit lane otra vez y la manito de Dios me ayudó a terminar en el podio en Mónaco y uno trabaja muy duro. Con esos resultados se demuestra que la luz al final del túnel está ahí, para lo que queremos, estamos trabajando en eso y super contento





Pero obviamente uno tiene que trabajar. No sabía exactamente dónde iba a estar. En la práctica no tenía las mejores sensaciones. El carro no estaba donde quería. Salí a clasificar y me dieron un cohete. Nos faltaba un poco contra Dunne y contra Martins, pero creo que éramos el tercer carro más rápido, lo traté de maximizar. Obviamente dejé media llanta delantera derecha en la primera curva.





Entonces sabía que no podía el hacer el tiempo ideal del carro, pero sabía que tenía que hacer lo mejor que podía. Y eso creo que fue lo que hice. Y sí, anoche tenía una sensación de que podíamos ganarlos la carrera, que podíamos estar peleándola. Le había rezado a Diosito que nos siga ayudando, por lo que de verdad es algo increíble todo esto que nos ha dado.



Y si al final poder maximizar todo y terminar en el podio me deja muy contento (Risas) No sabía exactamente el resultado, pero sé que Sebastián Montoya está apareciendo cada vez más. Yo sé lo bueno que soy y mi papá siempre lo ha dicho. Y yo me estoy empezando a dar cuenta que cuando hago las cosas bien, mi bien es lo más rápido que puede haber.







Y no me puedo quejar porque es algo increíble. Tengo un grupo alrededor mío que me apoya demasiado y es que este deporte de verdad es muy duro y Mónaco nunca ha sido súper querido conmigo. Y después de la semana pasada, empecé a encontrar otra vez el Sebastián Montoya que sé que soy. Cada vez lo estoy viendo más.



Sí, es algo increíble al final. Es muy especial. Hoy por alguna razón, Diosito me puso en el pit lane, y lo entendí después de todo. Le he rezado para que me empiece a dar los resultados que he trabajado y siento que puedo ganar, y me los está dando poco a poco. Cada vez me lo está dando más.







Es algo en lo que tengo que trabajar, a veces las cosas no salen exactamente como uno quiere. Y el carro no estaba donde yo quería y no estaba contento con eso, por lo que al final del día, somos un equipo todos. El trabajo que el equipo y yo hacemos es para el mismo resultado.



Así es. La preparación para Barcelona comenzó en febrero. Esas son las cosas que la gente no mira. Ayer estaba hablando con mi psicólogo, y le decía que el resultado de ayer no fue lo que quería y que me estaba cargando mucho peso.







Al final es algo bastante increíble, soy muy afortunado. Este año la gente ha tenido mucha fe en mí, que también es increíble. Y aunque no le puedo contestar todo el mundo, de verdad les digo que tengo una meta en mente. Voy a trabajar para eso.



Sí, es verdad. Les agradezco a todos los que me ha apoyado porque este deporte es difícil y obviamente en los momentos complicados, es difícil encontrar la fe a veces y esa motivación es clave, pero yo siempre he tenido un buen grupo de gente alrededor mío que me ha apoyado lo suficiente para poder sacar esos resultados.

Tener la misma mentalidad que he tenido desde el comienzo al año. Sé lo rápido que soy. Cada vez estoy trabajando en eso, en maximizarlo todos los fines de semana, todas las sesiones, encontrar un poquito más, trabajar lo más duro que podamos.



Esa es la meta, seguir encontrando más y más y más, porque yo sé que todo lo que quiero y voy a trabajar lo más duro que pueda para conseguirlo

Tener fe en mis habilidades, sé lo puedo hacer, y trabajar duro en calmarme un poquito porque saben que lo puedo hacer. Obviamente uno se frustra cuando no llegan los resultados.



Pero me dicen que siga trabajando y que haga las cosas que ha venido estoy haciendo, que voy por buen camino

Dale, ¡muchísimas gracias!

Mónaco y el apellido Montoya tienen una conexión directa. En esta ocasión el menor de la dinastía, Sebastián, terminó en el podio por primera vez en la FIA Fórmula 2. Tras una carrera caótica el piloto colombo-estadounidense logró un gran resultado, clave como impulso anímico y recompensa para lo que resta de temporada. Lo entrevistamos en el Principado. Ya para cerrar. ¿Cuáles fueron los consejos de tu papá y tu mamá para este fin de semana aquí cerca en casa? SM: