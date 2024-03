El compuesto más blando de Pirelli hace su debut este fin de semana en Melbourne

El neumático C5 de Pirelli - el más blando de los cinco compuestos slick disponibles este año - hará su debut en el Gran Premio de Australia: tercera ronda de la temporada 2024. Ha sido nominado junto al C4 (como el utilizado en Jeddah) y el C3, que se ve en prácticamente todas las carreras.Se trata de una selección más blanda en comparación con el año pasado, cuando se eligieron el C2, el C3 y el C4, pero no es la primera vez que el compuesto más blando se ha visto en Melbourne. Ya en 2022, Pirelli llevó el C5 a Albert Park como la nominación blanda (cuando estaba emparejado con el C3 como medio y el C2 como duro, dejando fuera al C4).La decisión de ir con una selección más blanda se tomó después de analizar la carrera del año pasado, que se centró en el C2 con 10 pilotos usándolo durante 47 de las 58 vueltas, y tres pilotos corriéndolo durante más de 50 vueltas. El Gran Premio de Australia 2023 se caracterizó por numerosas paradas, incluidos tres autos de seguridad y tres banderas rojas, con dos reinicios desde la parrilla y uno en movimiento.El Albert Park tiene de 14 curvas y ha sido rediseñado recientemente para hacerlo más fluido. Sigue siendo complicado adelantar, aunque no tanto como en el pasado. Históricamente, la estrategia de una sola parada ha sido la opción preferida, pero el paso a una nominación de neumáticos más blandos podría cambiar esta situación, además de crear situaciones en las que la diferencia de ritmo entre los autos como resultado de los distintos niveles de rendimiento de los neumáticos ayude a adelantar.El C5 permanecerá inalterado a partir de 2023, pero es el compuesto que menos se ha utilizado hasta ahora en la actual generación de autos. No fue nominado para ninguna de las dos carreras inaugurales de este año, y sólo se recorrieron 140 kilómetros con el compuesto más blando de la gama 2024 durante el único test de pretemporada celebrado en Bahrein del 21 al 23 de febrero.Lewis Hamilton fue el único piloto que completó una verdadera tanda larga con él, mientras que los pilotos de Williams lo utilizaron principalmente para una serie de vueltas de entrada y salida. Sólo otros dos equipos, Ferrari y Stake F1, eligieron el C5 para la prueba de Bahrein: una pista abrasiva que no es especialmente adecuada para el compuesto más blando. Así que sigue siendo una incógnita de cara al Gran Premio de Australia de este fin de semana.La pista en sí no es demasiado dura para los neumáticos, ya que la degradación es un factor más importante que el desgaste. En esta época del año, en Australia comienza el otoño, lo que puede dar lugar a algunas sorpresas meteorológicas, ya que los cambios de temperatura y la lluvia han dejado su huella en el fin de semana de la carrera en el pasado.A partir del jueves hay un programa repleto de carreras de apoyo: además de la Fórmula 2 y la Fórmula 3, también se disputan la Copa Porsche Carrera y el campeonato australiano de Supercars, lo que significa que habrá mucha goma en la pista para influir en los niveles de adherencia.