Gasly logró su primera victoria en F1. Sainz y Stroll completaron el podio - Reporte Carrera - GP de Italia

Posiciones Finales del Gran Premio de Italia 2020

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Pierre Gasly AlphaTauri 1:47.06.056 25 - 25 2. Carlos Sainz McLaren +0.415 18 - 18 3. Lance Stroll Racing Point +3.358 15 - 15 4. Lando Norris McLaren +6.000 12 - 12 5. Valtteri Bottas Mercedes +7.108 10 - 10 6. Daniel Ricciardo Renault +8.391 8 - 8 7. Lewis Hamilton Mercedes +17.245 6 1 7 8. Esteban Ocon Renault +18.691 4 - 4 9. Daniil Kvyat AlphaTauri +22.208 2 - 2 10. Sergio Pérez Racing Point +23.224 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Nicholas Latifi Williams +32.876 12. Romain Grosjean Haas +35.164 13. Kimi Räikkönen Alfa Romeo +36.312 14. George Russell Williams +36.593 15. Alexander Albon Red Bull +37.533 16. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo +55.199 No terminaron: 17. Max Verstappen Red Bull - 18. Charles Leclerc Ferrari - 19. Kevin Magnussen Haas - 20. Sebastian Vettel Ferrari -

El Autodromo Nazionale Monza ha sido esta tarde la sede de una carrera inédita. El piloto francés Pierre Gasly de AlphaTauri ganó por primera vez en Fórmula 1, superando por 0.415s a Carlos Sainz de McLaren. El podio lo completó otro joven piloto, el canadiense Lance Stroll de Racing.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Italia:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.¡Inicia la carrera! Hamilton mantiene el P1. Sainz es P2, pasa a Bottas. Pérez cae a P5 tras ser superado por Norris. Ahora Bottas cae a P6. Lo pasan Pérez y Ricciardo.Sainz se mantiene en el P2. Hamilton a 2s.Verstappen pasa a Stroll y es P7.Hamilton a 2.8s de Sainz. Norris en el P3 a 2s de su compañero en McLaren.Vettel tiene problemas en los frenos.Pérez se acerca a Norris por el P3. Gap de 0.8s.Vettel llega lento a pits, sin frenos. Es retiro para el piloto alemán de Ferrari.Fuerte presión de Pérez sobre Norris.Penalización de 5s para Albon por toque con Grosjean en la curva 1.Bottas estancado en el P6 entre Ricciardo y Verstappen.Tras Norris en el P3 están Pérez, Ricciardo, Bottas y Verstappen. Muy interesante.Pérez no logra activar DRS con Norris. Si lo hace con Checo, Daniel Ricciardo.Duelo entre los AlphaTauri por el P10. Kvyat presiona a Gasly. El ruso va con duros y el francés con blandos.Hamilton a 9.8s de Sainz. Una máquina el piloto británico de Mercedes.Norris se va alejando de Pérez. Gap de 1.8s.Hamilton marca la vuelta más rápida. Es 0.9s más veloz que Sainz por vuelta. Gap de 11.4s. Es una paliza.Albon pasa a Leclerc y toma el P13. Sufre el único Ferrari en pista.Leclerc en pits. Blandos por duros para el monegasco.Sainz se mantiene sólido en el P2 a 4.4s de su compañero Norris. Buen trabajo del español, futuro piloto de Ferrari en 2021.Problemas para Kevin Magnussen. Queda a un costado de la pista tras la Parabólica.Ingresa el Safety Car a la pista. Hamilton en pits, blandos por medios. Sainz no paró, es el nuevo líder. Ningún otro piloto paró, salvo Giovinazzi.Dirección de carrera avisa que el pit lane estaba cerrado cuando entraron Hamilton y Giovinazzi.Ahora sí está abierto el pit lane. Entran todos los pilotos, menos Stroll. Ricciardo le gana la posición a Pérez.Abandona el Safety Car. Se reanuda la carrera. Hamilton se aleja de inmediato y necesita abrir la mayor distancia posible. Le va caer una penalización al igual que a Giovinazzi.Fuerte impacto de Charles Leclerc. Su auto sale recto contra la curva Parabólica. Perdió el control del auto. Safety Car.Se detiene la carrera. Por seguridad, los asistentes de pista deben arreglar la barrera de contención y retirar el auto de Leclerc. Hamilton y Giovinazzi reciben stop and go de 10 segundos por entrar al pit lane cuando estaba cerrado.Bajo investigación Lando Norris por entrar lento innecesariamente al pit lane. Va entrando la grúa con el auto de Leclerc al pit lane.Según el artículo 41.4 de las regulaciones deportivas de la F1, se puede realizar cambio de neumáticos bajo bandera roja. Stroll es el más favorecido ya que fue el único que no había entrado.A las 16:20 hs de Monza, en 9 minutos, se reanudará la carrera. Aprovechando que la carrera está detenida, Hamilton fue a la dirección de carrera.Norris no será penalizado por ingresar innecesariamente lento al pit lane.Ya están los pilotos en sus autos. Se alistan para la reanudación.Salen los autos a la pista.Será partida lanzada estática. Por segunda vez en esta carrera. Es acorde a las nuevas normativas de seguridad. Hamilton se mantiene en el P1. Gasly sube al P2. Räikkönen P3 y Giovinazzi P4. Stroll cae a P5. Se sale en la Variante della Roggia. Reingresa de forma agresiva. Podría ser investigado.Hamilton en pits. Cumple la penalización. Gasly es el nuevo líder de carrera. ¡Qué carrera!.Hamilton cae al P17, último. Veremos sus condiciones en este gran tráfico. ¿Hasta dónde llegará?Giovinazzi cumple la penalización. Se habilita el DRS. Gasly se aleja de Räikkönen a 1.3s. Una carrera totalmente inesperada. Hamilton P17 a 15s de Albon. Retiro para Max Verstappen.Bottas presiona a Norris por el P5. Gap de 0.7s. Sainz se acerca a Räikkönen por el P4. Carlos también tiene la presión de Stroll.Hamilton en P15, marcando vueltas rápidas. Está a 10s de Albon por el P14. La tiene complicada el líder del campeonato.Gran adelantamiento de Sainz sobre Räikkönen en la curva 2. Carlos toma el P2. Euforia total en el pit de McLaren. El español quiere la victoria. Tiene a Gasly a 4s. ¡Qué carrera!V35/53: Stroll toma el P3 de Räikkönen. De los líderes, Gasly es el más veloz. Amplía la ventaja a 4.3s sobre Sainz. ¡Qué maravilla ver otros pilotos y equipos luchando por victorias!.Räikkönen se sigue cayendo. Ahora es Norris quien lo pasa y toma el P4. Sainz le descuenta a Gasly. Gap de 3.5s.Hamilton en P15 a 1s de Albon por el P14. Bottas pasa a Räikkönen. Duelo de finlandeses. Valtteri es P5.Ricciardo es P6 tras adelantar a Kimi. Bottas se conecta a Norris por el P4. Hamilton siguiendo a Albon. Prueba de fuego para el tailandés luchando por los intereses de Red Bull.Se le complica a Hamilton pasar a Albon. No es lo mismo la succión y el tráfico para Hamilton con estas condiciones. Nada que lo puede pasar.Albon se pasa en la curva 1 y Hamilton aprovecha para adelantarlo antes de la curva 2. Hamilton buscando el aire limpio para poder adelantar.Hamilton pasa a Russell y es P13. Como objetivo tiene a Grosjean. Sainz a 2.6s de Gasly.Hamilton pasa a Grosjean Bottas siguiendo a Norris. Valtteri no puede con él. Una oportunidad única para descontarle puntos a Lewis. Está en P5.Hamilton con pista libre. Ocon pasa a Räikkönen y es P7. Gasly mantiene una ventaja de 2.3 sobre Sainz.Gasly y Sainz a 1.8. En AlphaTauri y McLaren rezando.Hamilton pasa a Latifi y es P11. Ahora el objetivo es el mexicano Sergio Pérez. Stroll a 2.7s de Sainz por el P3.Pérez pasa a Räikkönen y sube al P9. Clave para alejar un poco a Hamilton. Gap de Gasly a Sainz es de 1.3s. Viene con todo el español. Lewis pasa a Kimi en la Variante Ascari.Sainz a 1.4s de Gasly. Atención.Gasly hace todo lo posible para mantener la ventaja con Sainz. Pérez marca su vuelta más rápida intentando alejarse de Hamilton. Ricciardo presiona a Bottas por el P5.Gasly 1.5s sobre Sainz. ¿Recuerdan que estos dos pilotos estuvieron en el podio en el GP de Brasil el año pasado?.Gasly llevando el AlphaTauri sin errores, manteniendo el gap de 1.5s. Gran carrera del francésHamilton pasa a Kvyat por el P8. Gasly 1.1s sobre Sainz.Al límite Gasly y Sainz. Gap de 1.1s. No quiere que Carlos dice que quiere la victoria.Muy cerca Sainz de Gasly. El francés no comete errores. Controla al español. Hamilton pasa a Ocon y sube al P7.Pierre Gasly (AlphaTauri) logró la victoria en el GP de Italia. 2º Carlos Sainz (McLaren), 3º Lance Stroll (Racing Point), 4º Lando Norris (McLaren), 5º Valtteri Bottas (Mercedes), 6º Daniel Ricciardo (Renault), 7º Lewis Hamilton (Mercedes), 8º Esteban Ocon (Renault), 9º Daniil Kvyat (AlphaTauri), 10º Sergio Pérez (Racing Point).Lewis Hamilton registró la vuelta más rápida con 1:22:746 en el giro 34 y se lleva un punto adicional de acuerdo al cambio en las regulaciones deportivas para esta temporada.